México

Suprema Corte prohíbe el cobro de cursos para titularse en universidades públicas

El máximo tribunal obligó a instituciones educativas a eliminar cualquier requisito económico en procesos administrativos clave

Guardar
El fallo de la SCJN
El fallo de la SCJN obliga a la UNAM a devolver el pago realizado por un estudiante de Derecho por un curso indispensable de titulación. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que todos los elementos esenciales de la educación superior gratuita en México deben estar exentos de cobro, incluyendo los cursos obligatorios para obtener un título profesional.

Esta decisión, notificada este 3 de marzo, marcó un precedente nacional al ordenar a la Facultad de Derecho de la UNAM devolver el pago realizado por un estudiante de Derecho en modalidad Universidad Abierta por un curso exigido para titularse.

La resolución de la SCJN prohíbe a las universidades públicas cobrar por cursos indispensables para titularse, ya que estos forman parte del derecho constitucional a la educación superior gratuita.

El fallo implica que ninguna institución pública puede exigir un pago extra por requisitos imprescindibles de titulación, eliminando así barreras económicas para acceder a la certificación universitaria.

Caso analizado por la SCJN

Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte, presentó el proyecto sobre los cobros de titulación al Pleno para ser discutido. Crédito: X/@SCJN

La SCJN estudio un caso originado cuando un alumno de la Facultad de Derecho de la UNAM impugnó el cobro del “Curso de Comprensión de Lectura”, solicitado como requisito necesario para su titulación, según un comunicado de la SCJN.

El estudiante argumentó que el pago vulneraba el principio de gratuidad establecido en la reforma constitucional de 2019, que obliga al Estado a garantizar la educación superior gratuita de manera progresiva.

Inicialmente, un juez de distrito rechazó el amparo, alegando que existían otras opciones gratuitas para cumplir con el requisito de titulación. Ante esta decisión, el estudiante interpuso un recurso de revisión identificado como amparo 527/2025, que fue aceptado por la SCJN.

El pleno del tribunal revisó el caso y determinó que el curso impugnado constituía el único medio efectivo, en la práctica, para lograr la titulación. Como resultado, declaró que el cobro era una medida discriminatoria y sin base legal, en contravención de la Constitución, según destacó el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz durante la sesión.

La SCJN fundamentó su decisión en la reforma al artículo 3° constitucional aprobada en mayo de 2019. El tribunal subrayó que este principio abarca todos los elementos esenciales requeridos para otorgar legítimamente un título universitario, sin importar los retos presupuestales.

El comunicado oficial precisa que la gratuidad implica la implementación de acciones concretas para asegurar el acceso sin retrocesos. Asimismo, enfatiza que la problemática del presupuesto de las instituciones educativas no justifica trasladar los costos al alumnado.

En el marco del 8M, la Suprema Corte defiende el trabajo de las mujeres en el Poder Judicial

La reforma legal busca que
La reforma legal busca que niñas, adolescentes y mujeres no vean limitado el ejercicio de sus derechos por edad, residencia o condición social. (Crédito: SCJN)

El pronunciamiento de la SCJN ocurre en el marco de iniciativas legales enfocadas en la igualdad sustantiva y el acceso efectivo a derechos fundamentales. A partir de enero de 2026, entró en vigor un decreto que armoniza 17 leyes para consolidar la igualdad sustantiva y la perspectiva de género.

Esta reforma surge tras la modificación constitucional de noviembre de 2024 e implica la creación de la Secretaría de las Mujeres, así como la incorporación de la perspectiva de género en políticas públicas. Su objetivo comprende también la eliminación de la brecha salarial y la discriminación laboral, además de asegurar la participación plena de las mujeres en diferentes ámbitos.

Un video de la SCJN publicado previo al Día Internacional de la Mujer resaltó el valor de llevar la igualdad sustantiva a los hechos y a los procesos judiciales. Trabajadoras del máximo tribunal enfatizaron la importancia de traducir el principio en soluciones y contextos reales para la ciudadanía.

Temas Relacionados

SCJNEducación SuperiorEducación GratuitaUniversidadDineroTitulaciónLicenciaturamexico-noticias

Más Noticias

CDMX: Fiscalía anuncia jornadas de asesoría jurídica gratuita para mujeres que sufren de violencia

Como parte de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, la dependencia busca brindar orientación y acompañamiento en las 16 alcaldías

CDMX: Fiscalía anuncia jornadas de

Estatus de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

Entérate sobre el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Estatus de los vuelos en

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 3 de marzo: afectaciones en C.U. por partido Pumas vs Toluca

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX

Cáncer de testículo en hombres jóvenes de 15 a 30: ¿por qué cada vez es más común esta enfermedad en este segmento de la población?

Esta patología puede detectarse de forma temprana y evitar así complicaciones

Cáncer de testículo en hombres

Así puedes evitar ser víctima de fraude al comprar boletos para el Mundial, según autoridades mexicanas

Las recomendaciones fueron emitidas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en coordinación con la Policía Cibernética capitalina

Así puedes evitar ser víctima
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan en Colima a “El

Capturan en Colima a “El Tijuas”, presunto integrante del CJNG implicado en un multihomicidio

Cuánto cuesta un lujoso féretro bañado en oro como el de El Mencho, enterrado entre arreglos florales de miles de pesos y opulencia

Golpe al narco: Alfonso Durazo informa el aseguramiento de 100 kilos de metanfetamina en Sonora

Detienen a segundo implicado en incendio de tienda de Chalco que dejó a un menor de edad y su padre con quemaduras

Así era El Mencho: iracundo, sencillo al vestir pero vanidoso y libre en el amor

ENTRETENIMIENTO

Adal Ramones lamenta fractura con

Adal Ramones lamenta fractura con ex compañeros de Otro Rollo y asegura fue el único que no cobró por Enrollados

¿Se casa con Sebastián Rulli? Angelique Boyer sorprende al anunciar compromiso

Lost Acapulco regresa a CDMX: fecha y preventa para los pioneros del surf mexicano en ‘Playa Satán’

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 3 de marzo

Marcela Mistral celebra los 50 años de Poncho de Nigris con fotos inéditas de sus primeros años juntos

DEPORTES

Alberto Del Río “El Patrón”

Alberto Del Río “El Patrón” presenta LM52, su nueva empresa de lucha libre mexicana

Adiós al Estadio Azteca, a 100 días del Mundial 2026 adopta oficialmente el nombre de Estadio Banorte

Así puedes adquirir boletos para el repechaje del Mundial 2026 en Guadalajara y Monterrey

Kevin Mier vuelve a jugar con Cruz Azul: ¿peligra la titularidad de Gudiño?

FIFA revela los precios de los boletos para el repechaje mundialista en Guadalajara y Monterrey