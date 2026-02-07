Abren convocatoria para ingresar a universidades públicas del Edomex

Inicia preregistro para que alumnos puedan acceder a las universidades del Edomex

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) convocó a egresadas y egresados de bachillerato del Edomex, así como a estudiantes que están por concluir este nivel, a participar en el Sistema de Prerregistro de Nuevo Ingreso de Educación Superior (SIPUES) para el ciclo escolar 2026–2027, mecanismo mediante el cual se asignarán espacios en instituciones públicas estatales.

El registro deberá realizarse exclusivamente en línea a través del portal oficial https://ofertaeducativaies.edugem.gob.mx/preregistro, donde las y los aspirantes podrán consultar la oferta académica disponible, requisitos específicos y calendario de cada institución participante.

De acuerdo con la convocatoria emitida por el gobierno del Estado de México, el proceso se desarrollará en tres rondas con el fin de brindar mayores oportunidades de acceso y ordenar la demanda educativa.

Estas son las etapas para registrarse

La primera: 2 de marzo al 15 de mayo La segunda: del 22 de mayo al 31 de julio La tercera del 3 al 24 de agosto de 2026

Las autoridades educativas precisaron que quienes deseen ingresar a alguna de las 36 Escuelas Normales sectorizadas deberán realizar su prerregistro únicamente durante la primera ronda, debido a que estos planteles cuentan con procesos de selección y cupos específicos para la formación docente.

En contraste, la segunda y tercera rondas estarán dirigidas principalmente a tecnológicos y universidades, y la asignación de lugares dependerá de la disponibilidad de espacios en cada programa educativo. Por ello, la SECTI recomendó efectuar el trámite desde la primera etapa para aumentar las posibilidades de admisión.

Instituciones participantes

El SIPUES integra a un amplio conjunto de instituciones públicas estatales, entre ellas los Tecnológicos de Estudios Superiores, la Universidad Intercultural del Estado de México, la Universidad Mexiquense del Bicentenario, Universidades Politécnicas y Tecnológicas, la Universidad Digital, el Conservatorio de Música, las Escuelas de Bellas Artes y el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa.

La dependencia destacó que el prerregistro es un paso obligatorio para participar posteriormente en los procesos de selección propios de cada escuela, los cuales pueden incluir exámenes de admisión, entrevistas o cursos propedéuticos. No realizar este trámite impedirá continuar con las siguientes etapas.

Claves del prerregistro SIPUES 2026

Trámite gratuito y totalmente en línea mediante la plataforma oficial del gobierno estatal.

Dirigido a egresados de bachillerato y a estudiantes del último semestre.

Tres rondas de registro entre marzo y agosto de 2026.

Escuelas Normales solo aceptarán solicitudes en la primera ronda.

La asignación final dependerá de los criterios de cada institución.

La SECTI subrayó que esta estrategia busca garantizar transparencia y equidad en el acceso a la educación superior, además de orientar a las y los jóvenes sobre la diversidad de opciones académicas disponibles en la entidad.

También exhortó a las familias a mantenerse atentas de los canales oficiales para evitar fraudes o intermediarios que ofrecen supuestos lugares. Toda la información, recordaron, se concentra en el portal del SIPUES y en las páginas institucionales de cada universidad.

Con este proceso, el Estado de México pretende fortalecer la cobertura educativa y brindar a miles de jóvenes la oportunidad de continuar su formación profesional, contribuyendo al desarrollo social y económico de la entidad.