Reviven video de Nodal prometiendo volar hasta 28 horas para ver a Inti: “Que tu papi siempre está ahí”

Christian Nodal y su hija, fruto de la relación de casi dos años que tuvo con la rapera Cazzu. (@speedynodal, Instagram).

La polémica que desató la canción “Rosita” de Rauw Alejandro no solo reavivó la disputa legal entre Christian Nodal y Cazzu por la custodia y manutención de su hija Inti, sino que también puso el foco otra vez sobre el debate de la paternidad ausente del cantante mexicano.

En medio de los reclamos públicos y las acusaciones cruzadas, los internautas han rescatado un video de Nodal —grabado tras el primer cumpleaños de Inti— en el que prometía volar hasta 28 horas si era necesario para estar presente en la vida de su hija.

El contraste entre el discurso del video y declaraciones que el propio sonorense ha hecho en entrevistas sobre sus dificultades para compartir tiempo con la menor, ha alimentado una nueva ola de críticas.

¿Qué dijo Nodal en ese video?

El video que se ha viralizado en TikTok muestra a Christian Nodal haciendo un en vivo en su cuenta de Instagram tras el primer cumpleaños de su hija Inti en septiembre de 2024.

Reviven video de Christian Nodal de 2024, cuando prometía que volaría hasta 28 horas para ser capaz de ver a su hija Inti. (Facebook)

En el clip aborda las críticas que se le hicieron por no publicar imágenes o mensajes para su hija en el día de su cumpleaños, a lo que dice: “Ya andan con que por qué no subo fotos de mi hija en su cumpleaños, por qué no felicito a mi hija en sus cumpleaños por las redes sociales, que qué mal esto, qué mal el otro. Yo soy bien consciente, no hablo por los fans, hablo de medios, desde los más prestigiados hasta los más bajos, de influencers payasos hasta reales y de todo tipo, cómo usan, no sé, una imagen con mi hija para decir: ‘Ah, no, que este cabrón no quiere pagar manutención’... Hablan tanta mierda, se inventan tanta mierda, yo no tengo estómago para leerlos”, decía.

El intérprete de “Botella tras botella” después sostuvo que su prioridad era proteger la privacidad de su hija y luego subrayó que lo verdaderamente importante iba a radicar en la intimidad familiar:

“Yo creo que donde sí importa es cuando mi bebé abra el álbum de fotos familiares y vea que su papi siempre está ahí, que siempre intenta estar ahí para ella y que para estar con ella vuela 24, 26, 28 horas para poder compartir días con ella”.

(Instagram)

En el mismo clip, afirma que si no puede estar diario con ella por trabajo es para que a su hija no le falte nada: “Lo importante es que entienda que su papi tiene que trabajar para que sucedan las fiestas tan preciosas como la que se vivió, para que no falte ropita, comida, que viva en un lugar bonito, que tenga seguridad”.

Dichas declaraciones fueron contrastadas con lo que el músico dijo en una entrevista con la periodista Adela Micha un año después, en agosto de 2025, cuando Nodal profundizó en las dificultades logísticas que enfrenta para convivir con su hija.

“Son de 12 a 17 horas para llegar a Argentina. Pierdes un día de ida y otro de vuelta. Así es muy difícil coincidir”, explicó el cantante, quien detalló que sus compromisos laborales limitan el tiempo disponible para viajar y estar con Inti. “Lo que yo la podía ver eran dos días, máximo tres días… incluso estando con la mamá de mi hija”, dijo.

Por otro lado, internautas también recordaron cómo la última vez que Nodal convivió con Inti hace unos meses sólo lo hizo por unas horas, pues ese mismo día se le vio abordando un vuelo a Los Ángeles para acompañar a su esposa Ángela Aguilar para un evento. De igual forma, recordaron que Cazzu tuvo que abandonar la casa en donde ambas vivían porque la renta era cara.

Reacciones de los internautas

(Infobae)

La viralización del video no tardó en provocar una ola de respuestas en redes sociales:

“Un viaje desde México hasta Argentina como mucho es de 9 horas en avión”

“Se iba en bus para Argentina”

“Cuando quería conquistar a Cazzu no le importaba la distancia”

“Yo viajaba 6 horas diarias en tráfico a mi trabajo. 3 de ida y 3 de regreso todos los días. Querer es poder”

“9 horas dura un vuelo a Argentina y él y la Angela andan en aviones privados. Querer es poder, simplemente no quiere”

“El mismo lo dijo en una de sus tantas entrevistas: ‘el que quiere tiempo tiene’. Ya crecerá Inti y ojalá no le sobre pase que le pesaba viajar a Argentina para visitarla”

“Nodal quería seguir como papá de Inti aunque ya se había separado de Cazzu pero algo pasó que se lo impidió”

“Ya me volví a emperrar”

“Si se quiere, se puede y para un papá que verdaderamente ama a sus hijos no hay impedimentos, así de claro”

“No tiene fechas, ya puede viajar a verla”

“Yo viajo los días que sean, sin dormir, con tal de ver a mis hijos, no jodas Nodal”

“Puede el que quiere...”

“Que cólera me daaaa”

“Palabras, palabras, palabras”

“No hizo nada de lo que él mismo dijo que iba a hacer”

“Cuando vea el álbum familiar y vea fotos sólo con su mamá...”

Nodal hoy justifica su ausencia: “Mi silencio y mi distancia no son abandono”

Los detalles sobre la demanda que Nodal emprendió contra Cazzu se dieron a conocer en Ventaneando y causaron descontento en su representante legal. Créditos: Cuartoscuro - IG, Cazzu

En medio de la controversia por la canción “Rosita” y las críticas por su aparente ausencia en la vida de su hija, Christian Nodal ofreció hace unos días su versión sobre los motivos que le impiden convivir más tiempo con Inti.

El cantante aseguró que la distancia y los problemas legales no son responsabilidad exclusiva suya, sino consecuencia de una situación compleja que involucra mediaciones frustradas y desacuerdos con Cazzu.

Nodal explicó que, tras la separación, intentó llegar a acuerdos en Argentina para regular la convivencia y manutención de Inti, pero asegura que las peticiones de su expareja fueron “completamente irracionales” y no siempre giraban en torno al interés de la menor.

Argumentó que la falta de un convenio lo obligó a iniciar un proceso judicial en México, con la intención de que un juez defina los tiempos de convivencia y la cifra de la pensión alimenticia.

Además, Nodal negó haberse opuesto a que Cazzu viaje con la niña durante sus giras y aclaró que no existe ningún documento en el que se niegue a conceder permisos. Sostuvo que su prioridad es velar por la seguridad y bienestar de su hija y que, aunque la distancia y el silencio puedan ser interpretados como abandono, su intención siempre ha sido estar presente en la vida de la pequeña. “Yo no soy un santo y mucho menos perfecto… pero mi silencio y mi distancia no son abandono”, insistió.