Raquel Bigorra defiende la diversidad religiosa tras rumores sobre Carmen Salinas: “Cada quien tiene su trato directo”

La actriz desaprobó que se hable de personas que murieron puesto que ya no pueden defenderse

(Instagram)
(Instagram)

Raquel Bigorra, conductora y actriz cubana, fue cuestionada por la prensa acerca de la controversia que envuelve el nombre de Carmen Salinas tras las declaraciones de un recluso en el pódcast Penitencia.

La artista abordó el tema con cautela, haciendo énfasis en el respeto hacia las creencias y el impacto de los rumores no comprobados en figuras públicas.

Raquel Bigorra sobre el caso Carmen Salinas y las creencias religiosas

Raquel Bigorra se refirió a la controversia que involucra a Carmen Salinas y los señalamientos sobre supuestos rituales.

La conductora consideró que es difícil emitir un juicio sobre acusaciones que no pueden comprobarse: “Es algo que, a ver, no se puede comprobar que sí, ni tampoco se puede comprobar que no… porque es algo que no es tangible”, explicó.

(Instagram: @rbigorra)
(Instagram: @rbigorra)

Bigorra recalcó la importancia de respetar la diversidad religiosa y mencionó que conoce a personas que practican la religión yoruba, mostrando una postura de tolerancia:

“Conozco a muchas personas que pertenecen a la religión yoruba y pues también los respeto. Y también si me los encuentro, saludo y todo, cada quien tiene el trato directo que quiera tener”.

Sobre los rumores de rituales con menores, la conductora señaló que nunca había escuchado algo similar hasta los casos recientes en la prensa internacional:

“Yo nunca había oído eso hasta ahora lo de Epstein y, y lo más reciente de lo que dice este muchacho. Pero sí hay tantas cosas que no puedes creer… Dan ganas hasta de vomitar cuando lo ves, ¿no? No puedes creer lo que la gente es capaz de hacer”.

Bigorra también lamentó la costumbre de hablar sobre personas fallecidas, como Carmen Salinas, quienes ya no pueden defenderse: “Luego ya las personas cuando pasan a mejor vida, la gente también y habla, ¿no? Sí, me parece una falta de respeto”.

Hija de Carmen Salinas confiesa
Hija de Carmen Salinas confiesa que no existe una ‘herencia millonaria’ como aseguran: “No dejó todo el dineral” (Foto: Televisa)

Otros temas: proyectos, comedia y opiniones personales

Durante el encuentro, Raquel Bigorra compartió detalles sobre sus próximos proyectos en televisión y música, y reflexionó sobre su trayectoria en el medio artístico.

Además, abordó otros temas de actualidad como la muerte de Daniel Bisogno y la importancia de cuidar la salud y disfrutar la vida.

Sobre los rumores que han circulado sobre su persona, Bigorra expresó que ha aprendido a mantenerse al margen y confiar en el tiempo para aclarar su reputación:

“Creo que el tiempo me ha dado poco a poco la razón de todas las cosas que han ido saliendo, pero es algo de lo que yo no me quiero… Es como un capítulo que ya cerré”.

(Vix/La Casa de los famosos/Captura
(Vix/La Casa de los famosos/Captura de pantalla)

La conductora también habló sobre la importancia de no enfocarse en las causas de la muerte, sino en la calidad de vida:

“De lo que te mueres es lo de menos. Lo importante es que cuando estemos aquí, hagámosle bien, nos cuidemos… Aprovecharla mientras estemos aquí, vamos a gozarla”.

