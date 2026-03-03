¿Quién es Laisha Michelle Oseguera González, la hija de “El Mencho” que habría sido vista en su funeral?

Laisha Michelle Oseguera González, hija del líder del CJNG, habría reaparecido en el funeral de “El Mencho”. (Infobae)

La filtración de imágenes durante el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), puso el foco en la figura de Laisha Michelle Oseguera González, su hija menor.

La joven habría sido identificada entre los asistentes al velorio e, incluso, hay quienes afirman que habría sido ella quien reclamó los restos de su padre ante las autoridades, lo que reavivó el interés sobre su vida y las acusaciones que la rodean.

¿Quién es y de qué hechos violentos se le ha señalado?

Laisha Michelle Oseguera González nació el 4 de abril de 2001 y es la hija menor de Nemesio Oseguera Cervantes y Rosalinda González Valencia, conocida como “La Jefa”.

La hija menor del líder del CJNG nació en 2001.

Su nombre permaneció fuera del ojo público hasta 2021, cuando, junto a su madre y una prima, envió una carta a un tribunal de Estados Unidos solicitando clemencia para su hermana Jessica Oseguera González, detenida por lavado de dinero.

En esa carta, Laisha Michelle se describió como estudiante universitaria de Administración de Empresas y Emprendimiento, aunque no hay constancia de que haya finalizado su carrera. En esa ocasión, Laisha describió a Jessica como “su segunda madre”, resaltando su apoyo incondicional y su cercanía con sus hijos.

La vinculación de Laisha Michelle con el entorno del CJNG se intensificó en noviembre de 2021, cuando autoridades mexicanas la relacionaron con el secuestro de dos marinos en Zapopan, Jalisco, tras la detención de su madre.

Estaría implicada en el secuestro de dos marinos tras la detención de su madre, Rosalinda González Valencia, esposa de Mencho (Foto: Especial)

Se señaló que tanto ella como su pareja, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa (“El Guacho”), participaron en el hecho. Los marinos fueron localizados con vida días después en Puerto Vallarta. Ninguno de los dos fue detenido entonces. A partir de ese episodio, su figura comenzó a aparecer en investigaciones judiciales y periodísticas, tanto por su presunta participación en actividades ilícitas como por su implicación en procesos legales para recuperar propiedades familiares.

Una versión extraoficial menciona que Laisha Michelle habría sido detenida en 2018 bajo cargos de lavado de dinero y liberada posteriormente tras el pago de una fianza. Tras la reaprehensión de su madre en 2021, la joven buscó amparos para evitar su detención por delitos que no ameritaran prisión preventiva, pero el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México rechazó el recurso. Para febrero de 2022, intentó nuevamente frenar cualquier posible orden judicial en su contra.

Su papel en el CJNG: propiedades y vida en Estados Unidos

Desde al menos 2022 Laisha Michelle reside en Estados Unidos, principalmente en Riverside, California, junto a su pareja. En 2023, la pareja habría adquirido una propiedad valuada en 1,2 millones de dólares y la joven abrió una cafetería en esa ciudad, ubicada a una decena de kilómetros de su residencia.

Esta sería la zona donde vivía El Guacho con la hija de El Mencho. (X/@illicitinv)

Tanto ella como su familia figuran en expedientes judiciales por la adquisición de numerosos inmuebles en Tijuana y Playas de Tijuana entre 1998 y 2009, algunos de los cuales permanecieron bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR) por investigaciones de lavado de dinero.

En 2024, un juez de Baja California falló a favor de la familia Oseguera González para liberar una residencia que había estado bajo custodia del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP). El argumento legal fue que la vivienda fue adquirida cuando Laisha Michelle era menor de edad y que su madre solo actuó como gestora de la compra. Además, la FGR no presentó pruebas de que el inmueble fuera adquirido con dinero ilícito ni que hubiera sido usado para actividades delictivas. La defensa legal de Laisha sostuvo que ser hija de “El Mencho” no constituye prueba de enriquecimiento ilícito. Actualmente enfrenta otro proceso legal para intentar recuperar una segunda residencia en México.

Su relación con El Guacho

El yerno de El Mencho fue sentenciado a más de 11 años de prisión en EEUU por su papel en el lavado de dinero para el CJNG. (Redes Sociales)

En noviembre de 2024, “El Guacho” fue arrestado en California, donde vivía bajo una identidad falsa tras fingir su muerte en México para evadir a la justicia.

El 18 de diciembre de 2025, un tribunal federal en Washington lo sentenció a 11 años y ocho meses de prisión en Estados Unidos por lavado de dinero para el CJNG.

Durante la audiencia, la jueza Beryl Howell argumentó que el CJNG constituye un peligro tanto para México como para Estados Unidos, y la fiscalía estadounidense identificó a Gutiérrez Ochoa como operador financiero infiltrado del cártel. El propio acusado admitió su responsabilidad y expresó arrepentimiento por sus actos.

La investigación federal, en la que colaboró la DEA, incluyó la revisión de posibles vínculos de “El Guacho” con el secuestro de dos elementos de la Marina en 2021. La sentencia respondió a la recomendación de la fiscalía, que solicitaba originalmente 14 años de prisión, y a la defensa, que pedía siete años argumentando rehabilitación.

La pareja residía en Riverside, California, en una casa valuada en 1,2 millones de dólares que, según las autoridades, fue adquirida con recursos del cártel. Un agente de la DEA señaló que “El Mencho” habría comunicado a su entorno que Gutiérrez Ochoa había sido asesinado, cuando en realidad el acusado simuló su muerte para huir a Estados Unidos.

Otros miembros de la familia también han recibido sentencias severas: José González Valencia, cuñado de “El Mencho”, fue condenado a 30 años de prisión por tráfico de drogas, mientras que Rubén Oseguera, hijo del líder del CJNG y conocido como “El Menchito”, fue sentenciado a cadena perpetua en marzo por tráfico de cocaína y metanfetamina.

El funeral de El Mencho

Supuesta imagen de Laisha Michelle Oseguera Cervantes en el funeral de "El Mencho". (Redes sociales)

Este 1 de marzo de 2026, el funeral de Nemesio Oseguera en la colonia San Andrés de Guadalajara estuvo marcado por un amplio operativo de seguridad y la presencia de familiares cercanos.

Más de un centenar de coronas fúnebres —la mayoría sin nombre y algunas con forma de gallo— y un féretro dorado rodearon el acto, seguido a distancia por fuerzas federales mexicanas para evitar incidentes.

Entre los asistentes, varias fotografías difundidas en redes sociales mostraron a una joven de cabello largo y rubio, vestida de negro y con gafas oscuras, identificada extraoficialmente como Laisha Michelle Oseguera González.

Personas se reúnen junto a un ataúd dorado donde, según medios locales, yace el cuerpo del líder del cártel Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", tras ser asesinado el 22 de febrero en un operativo militar en el estado de Jalisco, mientras se celebra un funeral en el cementerio Recinto de la Paz en Zapopan, México, el 2 de marzo de 2026. REUTERS/Stringer

El funeral se realizó bajo estrictas medidas de seguridad: ocho personas vestidas de negro, presumiblemente familiares del líder del CJNG, acompañaron el cortejo fúnebre, mientras una caravana de vehículos militares y policiacos escoltó el recorrido hasta el panteón “Recinto de a Paz”. La ceremonia incluyó música regional mexicana.

Tras el operativo en el que murió “El Mencho” el 22 de febrero en Tapalpa, el CJNG desató una ola de violencia en una veintena de estados, con bloqueos, ataques y un saldo de 73 muertos.