México

¡Que no se te pase! Estos son los estados en México que sí tienen horario de verano

En 2022 el horario de verano dejó de existir para México, a excepción de algunos estados fronterizos que deben adelantar sus relojes a partir de este 8 de marzo

Fotografía de archivo de un
Fotografía de archivo de un reloj y un calendario en el mes de marzo, cuando se hace el cambio al denominado horario de verano. EFE/Javier Belver

El horario de verano dejó de ser una disposición general en México luego de la reforma a la Ley de Husos Horarios aprobada en 2022.

Esta modificación puso fin a una práctica que estuvo vigente durante más de dos décadas en el país, sin embargo, se mantuvo en vigor en algunas entidades fronterizas que deberán ajustar sus relojes a partir del 8 de marzo.

La decisión de eliminar el horario de verano a nivel nacional respondió a diversos argumentos presentados durante el proceso legislativo.

Entre ellos, se señaló que el cambio de horario tenía repercusiones negativas en la calidad de vida de la población, particularmente en aspectos relacionados con el sueño, el desempeño escolar y laboral, así como en la salud general de las personas.

Diversos sectores expresaron su desacuerdo con la continuidad de la medida, argumentando que los beneficios en ahorro energético eran mínimos frente a los inconvenientes generados.

No obstante, la reforma contempló excepciones para ciertas regiones del país.

Los municipios ubicados en la franja fronteriza norte mantuvieron la aplicación del horario de verano con el objetivo de sincronizar sus actividades económicas y comerciales con las ciudades estadounidenses vecinas, donde la medida sigue vigente.

Imagen ilustrativa del estado del
Imagen ilustrativa del estado del clima en cada parte de la República Mexicana. (Windy)

Estos son los estados que sí tienen Horario de Verano

De acuerdo a lo estipulado por la Ley, los estados u municipios que conservan el horario estacional son:

  • Baja California (Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate).
  • Chihuahua (Ciudad Juárez, Ojinaga, Ascensión, Janos, Coyame del Sotol, Manuel Benavides, Guadalupe y Praxedis G. Guerrero).
  • Coahuila (Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Nava, Morelos, Villa Unión y Zaragoza).
  • Nuevo León (Anáhuac y Los Aldama).
  • Tamaulipas (Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Río Bravo, Valle Hermoso, Miguel Alemán, Camargo, Mier, Guerrero y Gustavo Díaz Ordaz).

El cambio de horario está estipulado para iniciar el segundo domingo del mes de marzo, momento en el que se adelantan los relojes una hora.

Una persona cambiando la hora en un reloj
Una persona cambiando la hora en un reloj (Ricardo Rubio / EuropaPress)

Asimismo, para el primer domingo del mes de noviembre, fecha en el que se da por terminado el horario, los relojes de estos estados se atrasan una hora y entonces comienzan el horario de invierno.

La eliminación del horario de verano representa un cambio significativo en los hábitos de millones de personas en México, que durante años adelantaron y retrasaron sus relojes dos veces por año.

Mientras que para la mayoría de la población esto significa una mayor estabilidad en sus rutinas diarias, para las comunidades ubicadas en la frontera norte, la medida sigue siendo relevante para mantener la competitividad y la integración con el mercado estadounidense.

