PVEM aún no define postura sobre reforma electoral, se deslinda de declaraciones de Manuel Velasco

PVEM condenó los recortes presupuestales a dependencias ambientales en el Proyecto de Egresos 2025 (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

El Partido Ecologista de México (PVEM) afirmó que aún no ha definido su postura entorno a si apoyará o no la reforma electoral, un tema que ha generado polémica por ser uno de los aliados de Morena, partido que impulsará la iniciativa con la que la presidenta Claudia Sheinbaum busca modificar la figura de legisladores plurinominales.

En un comunicado, el PVEM indicó que las declaraciones que realizaron recientemente algunos de los legisladores de su partido, entre ellos Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde en el Senado, “son expresiones a título personal” y no forman parte de la postura oficial.

“El Partido Verde Ecologista de México informa a la opinión pública que las declaraciones realizadas por algunos legisladores del partido respecto a la reforma electoral son expresiones a título personal y no representan la postura oficial del partido”, se lee en una publicación realizada en su cuenta de X.

En esa misma, el partido adelantó que próximamente el Comité Ejecutivo Nacional emitirá un comunicado oficial una vez que termine de evaluar la iniciativa de reforma electoral, la cual se prevé que sea presentada ante el Congreso de la Unión esta noche o mañana temprano.

“El Comité Ejecutivo Nacional del PVEM emitirá un comunicado oficial una vez evaluada la iniciativa de reforma electoral. Reiteramos nuestro compromiso con un análisis responsable sobre una iniciativa tan trascendente para México”, concluyó.

Ayer, el senador Manuel Velasco indicó que varios integrantes de su bancada en la Cámara Alta están dispuestos a respaldar la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante una entrevista con diversos medios de comunicación, Velasco destacó la importancia de alcanzar consenso con las fuerzas aliadas, aunque el contenido completo de la reforma aún no se ha hecho público.

En febrero pasado, la iniciativa fue discutida en una reunión privada entre Sheinbaum y los coordinadores parlamentarios de Morena, PT y PVEM.

Sheinbaum aplazó envío de reforma electoral por este motivo

Esta mañana, Claudia Sheinbaum explicó que la iniciativa de reforma electoral no ha sido enviada al Congreso porque, tras recibir la redacción final, detectó propuestas para modificar artículos constitucionales ajenos al proceso electoral.

La presidenta consideró innecesario alterar estos apartados y pidió que se mantuvieran sin cambios.

Además, señaló que una de las modificaciones sugeridas por su equipo incluía regular el uso de inteligencia artificial en campañas electorales, pero esta se ubicó en un artículo que abarcaba todo tipo de publicaciones en redes sociales, lo que Sheinbaum consideró inapropiado.

Por ello, decidió revisar personalmente el documento para asegurar que las reformas se limiten únicamente a los artículos relacionados con lo electoral y evitar contradicciones.

Sheinbaum aseguró que la iniciativa ya está lista y que, tras la revisión final, será enviada al Congreso durante la noche o la mañana siguiente. No precisó a cuál cámara legislativa.