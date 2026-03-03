México

Reforma Electoral: Partido Verde ve coincidencias "en un 90 o 95% de la iniciativa" de Sheinbaum

Manuel Velasco afirmó que la bancada coincide en casi todos los puntos de la propuesta y mantendrá la discusión sobre aspectos pendientes

Guardar
El Partido Verde Ecologista de
El Partido Verde Ecologista de México expresa un respaldo mayoritario del 90 al 95% a la reforma electoral, según Manuel Velasco. (Jovani Pérez / Infobae México)

La postura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sobre la reforma electoral fue definida públicamente por su coordinador en el Senado, Manuel Velasco.

En declaraciones a medios el 2 de marzo, Manuel Velasco manifestó que el PVEM coincide “en un 90 o 95%” con la iniciativa y reafirmó que analizarán los aspectos pendientes cuando reciban el texto definitivo.

El Partido Verde, a través de Velasco, ha expresado un respaldo mayoritario a la reforma electoral, al tiempo que mantiene reservas sobre detalles que no fueron precisados por el senador.

Manuel Velasco aseguró que el PVEM comparte la mayoría de los planteamientos hasta ahora expuestos, pero que evaluará el contenido final antes de definir su voto y participación en el proceso parlamentario.

En sus palabras, Manuel Velasco indicó: “Lo que sí hemos visto en términos generales es que coincidimos con la mayor parte de la iniciativa y vamos a analizarla a detenimiento.” Añadió: “Vamos a analizarla a detenimiento, pero yo te podría decir de lo que hemos visto que en un 90 o 95% de la iniciativa tenemos coincidencias.”

INE sanciona al Partido Verde

El Instituto Nacional Electoral sancionó
El Instituto Nacional Electoral sancionó al Partido Verde por entregar de forma extemporánea el informe sobre la postulación de mujeres en elecciones 2023-2024. Crédito: Cuartoscuro

En semanas recientes, el Partido Verde ha estado bajo escrutinio por parte del Instituto Nacional Electoral (INE). La organización fue amonestada públicamente por entregar de manera extemporánea un informe relativo a la postulación de mujeres a gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno en las elecciones locales de 2023-2024.

El INE también ha impuesto sanciones económicas a diversas fuerzas políticas, incluyendo al Partido Verde, por prácticas de afiliación indebida. Entre 2021 y 2025, el PVEM acumuló 5 millones 254 mil pesos en multas por estas irregularidades, según el balance difundido por el organismo.

De igual modo, el INE resolvió dos Procedimientos Ordinarios Sancionadores relacionados con la afiliación indebida de 25 personas a partidos. En cinco casos, la investigación acreditó que aspirantes a funciones como capacitadoras y capacitadores asistentes electorales fueron afiliadas sin su consentimiento durante el Proceso Electoral Federal 2023-2024.

Estas irregularidades derivaron en una multa de 534 mil 666 pesos para un partido político. El organismo no identificó públicamente a la fuerza sancionada. Respecto a veinte personas adicionales, las pruebas exhibidas indicaron afiliación voluntaria, por lo que la autoridad no aplicó sanción.

Entre 2021 y 2025, el INE ha validado sanciones equivalentes a 28 millones 834 mil pesos contra cinco partidos por la afiliación de ciudadanas y ciudadanos sin previa autorización. Morena encabeza la lista con 15 millones 696 mil 138 pesos en multas, seguido del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 5 millones 588 mil pesos, el PVEM con 5 millones 254 mil pesos, el Partido del Trabajo (PT) con 1 millón 788 mil pesos y Movimiento Ciudadano con 506 mil 573 pesos.

PVEM se deslinda de político que pidió un corrido dedicado a “El Mencho”

El Partido Verde se deslinda
El Partido Verde se deslinda públicamente de Pedro Segura Valladares tras su polémica participación como excandidato en coalición electoral en 2021. (Archivo Infobae)

Por otra parte, el Partido Verde se desvinculó públicamente del excandidato a la gubernatura de Guerrero Pedro Segura Valladares, tras las polémicas suscitadas por su participación en un concierto en el que pidió interpretar un corrido dedicado a el líder criminal conocido como “El Mencho” y emitió declaraciones que fueron consideradas una amenaza hacia un periodista.

En comunicado oficial, el partido afirmó: “El ciudadano Pedro Segura Valladares fue postulado en 2021 como candidato externo dentro de la coalición integrada por el PT y el Partido Verde Ecologista de México, participación limitada estrictamente al proceso electoral de ese año.” Añadió que la relación con Segura terminó al concluir dicho proceso.

Temas Relacionados

Reforma ElectoralPartido VerdeManuel VelascoClaudia SheinbaumSenadoPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Dictan prisión preventiva para Karina N, secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey

La funcionaria enfrenta cargos por falsedad de declaraciones y extorsión y permanecerá recluida mientras la FGR continúa la investigación

Dictan prisión preventiva para Karina

Robbie Williams anuncia segundo show en el Palacio de los Deportes: fecha y precios para ‘BritPop World Tour’

El cantante británico confirmó un nuevo concierto en la Ciudad de México tras agotar entradas para su primer show

Robbie Williams anuncia segundo show

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este lunes 2 de marzo

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Precio de la mezcla mexicana

Salmón, tilapia o sardinas: cuál es el pescado con más beneficios para la salud en esta cuaresma

Una comparación revela cómo estos pescados aportan grandes beneficios a la salud cardiovascular y al bienestar general durante la temporada especial

Salmón, tilapia o sardinas: cuál

Funeral de El Mencho en Zapopan: un joven extranjero fue agredido al interior del panteón Recinto de la Paz

Reportes de medios en la zona indican que el joven originario de Italia sería estudiante del Tecnológico de Monterrey y se desempeñaría como fotógrafo

Funeral de El Mencho en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Funeral de El Mencho en

Funeral de El Mencho en Zapopan: un joven extranjero fue agredido al interior del panteón Recinto de la Paz

García Harfuch habló con Grecia Quiroz tras captura de “El Congo”: celulares incautados ayudarían al caso Carlos Manzo

Procesan a 13 hombres que quemaron vehículos en Jalisco tras la muerte de El Mencho

Féretro de color dorado, música de banda y más de 500 coronas: así fue el funeral de “El Mencho”

Llegan restos de “El Mencho” al panteón de Zapopan: Ejército custodió su cortejo fúnebre

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams anuncia segundo show

Robbie Williams anuncia segundo show en el Palacio de los Deportes: fecha y precios para ‘BritPop World Tour’

Eduardo Hernández de Los Tigres del Norte presume tratamiento de belleza

De rapear a trapear: Santa Fe Klan ayuda a empleada de limpieza en la UFC y su gesto se viraliza

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 2 de marzo

Lucero confiesa que iba a morir “al aire y embarazada” hace 22 años tras casi asfixiarse con confeti

DEPORTES

Así luce el perímetro del

Así luce el perímetro del Estadio Azteca a un mes de su reapertura: Sobse supervisó obras de movilidad

Rommel Pacheco explica qué falta para que México recupere la sede del Mundial de Clavados 202 ante World Aquatics

Quiénes son los árbitros mexicanos atrapados en Qatar por la suspensión de vuelos en Medio Oriente

Aquivaldo Mosquera llega a la FGR para comparecer ante las autoridades por presunto fraude

Árbitros mexicanos quedan varados en Qatar y no pueden regresar a México