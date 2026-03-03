Reforma Electoral: Partido Verde ve coincidencias "en un 90 o 95% de la iniciativa" de Sheinbaum

El Partido Verde Ecologista de México expresa un respaldo mayoritario del 90 al 95% a la reforma electoral, según Manuel Velasco. (Jovani Pérez / Infobae México)

La postura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sobre la reforma electoral fue definida públicamente por su coordinador en el Senado, Manuel Velasco.

En declaraciones a medios el 2 de marzo, Manuel Velasco manifestó que el PVEM coincide “en un 90 o 95%” con la iniciativa y reafirmó que analizarán los aspectos pendientes cuando reciban el texto definitivo.

El Partido Verde, a través de Velasco, ha expresado un respaldo mayoritario a la reforma electoral, al tiempo que mantiene reservas sobre detalles que no fueron precisados por el senador.

Manuel Velasco aseguró que el PVEM comparte la mayoría de los planteamientos hasta ahora expuestos, pero que evaluará el contenido final antes de definir su voto y participación en el proceso parlamentario.

En sus palabras, Manuel Velasco indicó: “Lo que sí hemos visto en términos generales es que coincidimos con la mayor parte de la iniciativa y vamos a analizarla a detenimiento.” Añadió: “Vamos a analizarla a detenimiento, pero yo te podría decir de lo que hemos visto que en un 90 o 95% de la iniciativa tenemos coincidencias.”

INE sanciona al Partido Verde

El Instituto Nacional Electoral sancionó al Partido Verde por entregar de forma extemporánea el informe sobre la postulación de mujeres en elecciones 2023-2024. Crédito: Cuartoscuro

En semanas recientes, el Partido Verde ha estado bajo escrutinio por parte del Instituto Nacional Electoral (INE). La organización fue amonestada públicamente por entregar de manera extemporánea un informe relativo a la postulación de mujeres a gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno en las elecciones locales de 2023-2024.

El INE también ha impuesto sanciones económicas a diversas fuerzas políticas, incluyendo al Partido Verde, por prácticas de afiliación indebida. Entre 2021 y 2025, el PVEM acumuló 5 millones 254 mil pesos en multas por estas irregularidades, según el balance difundido por el organismo.

De igual modo, el INE resolvió dos Procedimientos Ordinarios Sancionadores relacionados con la afiliación indebida de 25 personas a partidos. En cinco casos, la investigación acreditó que aspirantes a funciones como capacitadoras y capacitadores asistentes electorales fueron afiliadas sin su consentimiento durante el Proceso Electoral Federal 2023-2024.

Estas irregularidades derivaron en una multa de 534 mil 666 pesos para un partido político. El organismo no identificó públicamente a la fuerza sancionada. Respecto a veinte personas adicionales, las pruebas exhibidas indicaron afiliación voluntaria, por lo que la autoridad no aplicó sanción.

Entre 2021 y 2025, el INE ha validado sanciones equivalentes a 28 millones 834 mil pesos contra cinco partidos por la afiliación de ciudadanas y ciudadanos sin previa autorización. Morena encabeza la lista con 15 millones 696 mil 138 pesos en multas, seguido del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 5 millones 588 mil pesos, el PVEM con 5 millones 254 mil pesos, el Partido del Trabajo (PT) con 1 millón 788 mil pesos y Movimiento Ciudadano con 506 mil 573 pesos.

PVEM se deslinda de político que pidió un corrido dedicado a “El Mencho”

El Partido Verde se deslinda públicamente de Pedro Segura Valladares tras su polémica participación como excandidato en coalición electoral en 2021. (Archivo Infobae)

Por otra parte, el Partido Verde se desvinculó públicamente del excandidato a la gubernatura de Guerrero Pedro Segura Valladares, tras las polémicas suscitadas por su participación en un concierto en el que pidió interpretar un corrido dedicado a el líder criminal conocido como “El Mencho” y emitió declaraciones que fueron consideradas una amenaza hacia un periodista.

En comunicado oficial, el partido afirmó: “El ciudadano Pedro Segura Valladares fue postulado en 2021 como candidato externo dentro de la coalición integrada por el PT y el Partido Verde Ecologista de México, participación limitada estrictamente al proceso electoral de ese año.” Añadió que la relación con Segura terminó al concluir dicho proceso.