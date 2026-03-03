Profeco revela qué barras de chocolate no contienen cacao

La Procuraduría del Consumidor analizó 31 productos de diferentes categorías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) difundió los resultados de su más reciente estudio sobre barras de chocolate en México, donde reveló que algunas marcas comercializadas como “chocolate” no contienen cacao en su composición. El análisis, publicado en la edición de marzo de la Revista del Consumidor, abarcó 31 productos de diferentes categorías, entre ellos chocolate amargo, semiamargo, blanco, con leche y sin azúcar.

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor (LNPC) evaluó productos de distintas gamas, clasificando 14 chocolates con leche, 1 chocolate blanco, 4 chocolates con leche sin azúcar, 7 chocolates amargos u oscuros, 3 chocolates amargos sin azúcar y 2 chocolates semiamargo sin azúcar. La revisión comprendió desde la verificación de la información comercial hasta el contenido neto, la cantidad de azúcares, el origen de las grasas, el aporte nutrimental y la ausencia de metales pesados.

Chocolates que no cumplen con lo que ofrecen

El estudio de la Profeco señaló que las marcas D’meals y M D D no cumplen con la NOM-186-SSA1/SCFI-2013, al emplear grasas que no provienen del cacao, lo que impide clasificarlas como chocolates según la normativa mexicana. Estos productos, aunque se comercializan bajo el nombre de chocolate, no contienen los ingredientes esenciales definidos por la reglamentación vigente.

De 31 barras analizadas, solo una minoría mostró deficiencias graves: algunas no emplean grasa de cacao y otras incluyen edulcorantes que no deben ser consumidos por menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros hallazgos relevantes sobre etiquetado y composición

Durante el análisis, la Profeco identificó irregularidades en el etiquetado de varias marcas:

Golden Hills : Chocolate con leche y chocolate amargo presentan la leyenda “Fecha de Caducidad” para referirse a la fecha de consumo preferente.

L’atelier : Usa “Fecha de Consumo Preferente” para indicar la caducidad.

Stella : Sus barras de chocolate semiamargo sin azúcar y chocolate con leche sin azúcar no presentan la denominación completa en la superficie principal de exhibición.

Lindt Lindor : No muestra correctamente la información comercial ni el contenido neto en la etiqueta principal.

Vaquita original: No coloca de forma correcta los sellos de advertencia sobre exceso de calorías, azúcares y grasas saturadas.

La autoridad recomendó a los consumidores revisar la información nutrimental y de advertencia, además de preferir chocolates con mayor contenido de cacao y evitar el exceso en su consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chocolates con edulcorantes y recomendaciones de consumo

De igual manera, la Profeco advirtió que los siguientes productos contienen edulcorantes y no deben ser consumidos por niños:

Chocolate con leche sin azúcar en barra: Carlos V cero NESTLÉ stick , D’meals , Holex , Stella

Chocolate amargo sin azúcar: Hershey’s zero azúcar , Turín zero sugar, Valor

Chocolate semiamargo sin azúcar: M D D, Stella

La Procuraduría recomendó a los consumidores revisar el tipo y contenido de grasa, proteína y azúcares, así como la información de advertencia. También aconsejó preferir productos con mayor contenido de cacao y evitar el consumo excesivo. Se sugirió conservar los chocolates en su empaque original, en lugares frescos y alejados de fuentes de calor, y evitar el refrigerador para preservar su textura y sabor.