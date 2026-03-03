Lost Acapulco regresa a CDMX: fecha y preventa para los pioneros del surf mexicano en ‘Playa Satán’

Lost Acapulco anuncia su regreso a los escenarios de Ciudad de México con un concierto en el Teatro Metropólitan el 3 de octubre (Ocesa)

Los Lost Acapulco preparan su regreso a los escenarios de la Ciudad de México con un show denominado “Playa Satán” programado para el 3 de octubre en el Teatro Metropólitan. La preventa de entradas iniciará el 4 de marzo a las 11:00 a.m. para usuarios de Banamex, mientras que la venta general comenzará al día siguiente en taquillas y en www.ticketmaster.com.mx.

Reconocidos por sus extensas giras internacionales, los integrantes de Lost Acapulco han presentado su característico surf-rock en festivales de varios continentes, consolidando la proyección global de la banda.

Desde 1996, cuando surgieron en la capital mexicana, el grupo se transformó en un fenómeno de culto, así como en referente de la música independiente nacional.

Lost Acapulco es reconocida por su surf-rock y sus extensas giras internacionales en festivales de varios continentes (Foto AP/Christian Palma, archivo)

El álbum debut, 4, producido por Danny Amis, integrante de Los Straitjackets, supuso un punto de inflexión, convirtiendo a Lost Acapulco en la banda sonora de numerosos títulos del nuevo cine mexicano.

Sus canciones han acompañado filmes como Sexo, Pudor y Lágrimas, Perfume de Violetas, Matando Cabos y Atlético San Pancho.

El próximo concierto invita a los asistentes a portar sus mejores máscaras y accesorios playeros, para transformar el Teatro Metropólitan en un espacio de energía y celebración.

Una trayectoria en el surf nacional

Lost Acapulco es una banda mexicana pionera del surf rock instrumental, formada en 1996. El grupo surgió de la escena alternativa con raíces en proyectos previos como Los Esquizitos y Los Bombatomix. Sus integrantes se distinguen por presentarse enmascarados, evocando la cultura de la lucha libre mexicana.

Desde sus inicios, Lost Acapulco ha recreado el espíritu del surf de los años sesenta, adaptándolo a la idiosincrasia nacional y aportando una energía propia. Su discografía abarca numerosos EP, álbumes de estudio y recopilatorios.

Entre sus discos más destacados se encuentran “4” (1998), producido por Danny Amis de Los Straitjackets; Acapulco Golden (2004), que les brindó reconocimiento internacional; y Los Obligados Racing Team (2011).

La preventa de entradas para el show de Lost Acapulco comenzará el 4 de marzo exclusivamente para clientes Banamex (Ocesa)

La banda ha colaborado con músicos nacionales e internacionales, y ha contribuido a bandas sonoras de películas mexicanas como “Sexo, pudor y lágrimas”, “Perfume de violetas”, “Matando cabos”, “Atlético San Pancho” y la serie de Netflix “Club de Cuervos”. Lost Acapulco ha realizado giras por México, Estados Unidos, Europa y Japón, presentándose en festivales y foros de gran convocatoria.

Entre sus miembros actuales se encuentran Juan Moragues-Cholbi “Reverendo” (guitarra rítmica), Roberto Muñoz “Warpig” (batería), Esteban López “Crunchy” (guitarra líder) y Caleb Franco “Sr. Ramírez” (bajo). El grupo mantiene su actividad con lanzamientos recientes como “Kangoora” (2026) y colaboraciones con artistas como Dani Nel·lo.

Desde 1996, Lost Acapulco se consolidó como fenómeno de culto y referente de la música independiente en México (Foto AP/Fernando Llano)

Lost Acapulco es considerado un referente del surf rock en español, consolidando una trayectoria marcada por la originalidad, el humor y la celebración de la cultura popular mexicana.