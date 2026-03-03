La actriz Patricia Valenzuela sobrevive a explosión de gas en su nuevo departamento: “Todo fue muy rápido”

(Instagram)

La actriz Patricia Valenzuela experimentó una explosión de gas en su nuevo departamento que la dejó con quemaduras pero logró sobrevivir.

El incidente ocurrió el 27 de enero, apenas un día después de mudarse a la vivienda. Según relató la propia intérprete en un video difundido en sus redes sociales, el accidente la sorprendió en cuestión de segundos.

“Que el dolor te haga recordar que estás vivo”

En su testimonio, Valenzuela describió que la ilusión por su mudanza se transformó rápidamente en angustia:

“Antier me mudé a un nuevo departamento. Estaba muy ilusionada y muy feliz. Y ayer, en cuestión de segundos, todo cambió. Hubo una explosión. Yo solo recuerdo verme envuelta en llamas y aunque todo fue muy rápido, pude sentir cómo el fuego recorría mi cuerpo”.

La actriz explicó que intentó huir de las llamas y sintió desesperación al notar que el fuego la seguía: “Por más que corría, el fuego me perseguía. Fue muy desesperante. En medio de eso yo solo pensaba: ‘Me voy a morir. No, no, no, no, por favor, no me quiero morir’”.

Patricia Valenzuela aseguró que, tras el incidente, no se reconocía frente al espejo.

“Ayer, la primera vez que me vi, fue shockeante. Lloré mucho, pero entonces recordé: estoy aquí, estoy viva, solo quedó en lo superficial. Puedo ver, puedo sentir, puedo estar aquí contando esto”.

El milagro, según los bomberos

La actriz relató que los bomberos que acudieron a la emergencia no se explicaban cómo la explosión no consumió por completo el departamento debido a la acumulación de gas: “No se explican cómo mi ropa me cubrió en lugar de incendiarse. Fue un milagro. Todos lo decían. Yo lo sabía”.

(Instagram)

Valenzuela agradeció los mensajes de apoyo y afirmó que seguirá actualizando sobre su estado a través de sus redes.

“Recibí muchísimos mensajes y agradezco mucho su preocupación y su amor. Sin embargo, me es muy difícil contestarlos de uno a uno, pero sí quiero que sepan de mí”, señaló la actriz.

Reflexión tras el accidente

La intérprete manifestó que el accidente cambió su perspectiva y la impulsó a valorar la vida.

(Instagram)

“Ayer volví a nacer. Tirada en una cama con la ansiedad y el dolor consumiéndome, me rendí y me entregué a Dios. Y ahí lo supe: usar mi testimonio como recordatorio de algo que sabemos pero fácilmente olvidamos. Podemos morir de un segundo a otro. Valoremos la vida, valoremos nuestra salud, valoremos a los que amamos y nos aman”.

En tono de humor, Patricia Valenzuela concluyó su mensaje con una invitación: “Si alguien sabe de un casting para un papel de una actriz quemada, díganmelo. Estoy lista”.