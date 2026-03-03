“Es asunto de Morena”: Sheinbaum afirma que desacuerdo con PT y PVEM por reforma electoral no afectaría alianza para 2027

Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 3 de marzo. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que el desacuerdo por parte del PT y el Partido Verde Ecologista de México derivado del anuncio de la reforma electoral no afectará la alianza con Morena en 2027, durante su conferencia matutina de este 3 de marzo en Palacio Nacional.

“A Morena le toca decidir cómo va de aliado con el Verde y PT en la elección del 27, que pueden seguir siendo aliados los tres partidos, pero en lo que yo me comprometí, que son unos de mis 100 puntos de compromiso con el pueblo de México, es la reforma electoral donde no haya pluris, nepotismo, reelección y la disminución de los costos”. afirmó la mandataria.