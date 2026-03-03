México

“Es asunto de Morena”: Sheinbaum afirma que desacuerdo con PT y PVEM por reforma electoral no afectaría alianza para 2027

La mandataria afirmó que parte de sus 100 puntos de compromiso con el pueblo de México se encuentra la reforma laboral

Guardar
Claudia Sheinbaum durante la
Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 3 de marzo. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que el desacuerdo por parte del PT y el Partido Verde Ecologista de México derivado del anuncio de la reforma electoral no afectará la alianza con Morena en 2027, durante su conferencia matutina de este 3 de marzo en Palacio Nacional.

“A Morena le toca decidir cómo va de aliado con el Verde y PT en la elección del 27, que pueden seguir siendo aliados los tres partidos, pero en lo que yo me comprometí, que son unos de mis 100 puntos de compromiso con el pueblo de México, es la reforma electoral donde no haya pluris, nepotismo, reelección y la disminución de los costos”. afirmó la mandataria.

Temas Relacionados

Claudia Sheinbaumreforma electoralMorenaPTPVEMmexico-noticiasPolítica mexicana

Más Noticias

“Es legal”: Sheinbaum afirma que uso de Fuerzas Armadas para seguridad pública sea militarización

La presidenta señaló que “Felipe Calderón sacó al Ejército y a la Marina a la famosa Guerra contra el Narco y no había las condiciones jurídicas para hacerlo, fue su responsabilidad”

“Es legal”: Sheinbaum afirma que

Alcalde de Chiconcuac afirma que él no pagó el helicóptero que lo llevó al Carnaval de la Mujer, se lo invitaron

El Carnaval de la Mujer es una tradición mexiquense que surgió en 1960 como un acto de resistencia

Alcalde de Chiconcuac afirma que

Temblor hoy 3 de marzo en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Jalisco

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy 3 de marzo

La actriz Patricia Valenzuela sobrevive a explosión de gas en su nuevo departamento: “Todo fue muy rápido”

La joven de Guadalajara narró lo sucedido y agradeció estar viva

La actriz Patricia Valenzuela sobrevive

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 3 de marzo

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Garitas de Tijuana: cuál es
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum pide a FGR explicar

Sheinbaum pide a FGR explicar ingreso de periodistas a casa donde fue abatido ‘El Mencho’ en Jalisco

Del PCC a la Mocro Maffia europea: la disputa del CJNG en el tablero mundial tras la muerte de “El Mencho”

¿Quién es Laisha Michelle Oseguera González, la hija de “El Mencho” que habría sido vista en su funeral?

Ernestina Godoy designó a 11 nuevos fiscales federales en el país

Caen tres presuntos integrantes de la Familia Michoacana en el mercado de Morelos en Puebla

ENTRETENIMIENTO

La actriz Patricia Valenzuela sobrevive

La actriz Patricia Valenzuela sobrevive a explosión de gas en su nuevo departamento: “Todo fue muy rápido”

Hijo menor de Mariazel y Adrián Rubio es hospitalizado de emergencia

Raquel Bigorra defiende la diversidad religiosa tras rumores sobre Carmen Salinas: “Cada quien tiene su trato directo”

Cazzu es blanco de ataques tras supuesta burla contra Ángela Aguilar durante show en Argentina

¿Qué es rizólisis facetaria? El procedimiento por el que Aurora Valle fue hospitalizada

DEPORTES

Raúl Jiménez presume estar por

Raúl Jiménez presume estar por encima de Messi y Cristiano Ronaldo: “Tengo el mejor porcentaje de efectividad”

Confirman el regreso del All-Star Game entre la MLS y la Liga MX: sede, fecha y todo lo que debes saber

Presentan Copa del Mundo en Palacio Nacional y Claudia Sheinbaum levanta el trofeo

Compañero de Checo Pérez será sancionado en el GP de Australia 2026: esta es la razón

Gran Premio de Australia: cuándo y dónde ver el debut de Checo Pérez con Cadillac en México