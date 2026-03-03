“Es asunto de Morena”: Sheinbaum afirma que desacuerdo con PT y PVEM por reforma electoral no afectaría alianza para 2027

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que el desacuerdo por parte del PT y el Partido Verde Ecologista de México derivado del anuncio de la reforma electoral no afectará la alianza con Morena en 2027, durante su conferencia matutina de este 3 de marzo en Palacio Nacional.
“A Morena le toca decidir cómo va de aliado con el Verde y PT en la elección del 27, que pueden seguir siendo aliados los tres partidos, pero en lo que yo me comprometí, que son unos de mis 100 puntos de compromiso con el pueblo de México, es la reforma electoral donde no haya pluris, nepotismo, reelección y la disminución de los costos”. afirmó la mandataria.
Más Noticias
“Es legal”: Sheinbaum afirma que uso de Fuerzas Armadas para seguridad pública sea militarización
La presidenta señaló que “Felipe Calderón sacó al Ejército y a la Marina a la famosa Guerra contra el Narco y no había las condiciones jurídicas para hacerlo, fue su responsabilidad”
Alcalde de Chiconcuac afirma que él no pagó el helicóptero que lo llevó al Carnaval de la Mujer, se lo invitaron
El Carnaval de la Mujer es una tradición mexiquense que surgió en 1960 como un acto de resistencia
Temblor hoy 3 de marzo en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Jalisco
Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes
La actriz Patricia Valenzuela sobrevive a explosión de gas en su nuevo departamento: “Todo fue muy rápido”
La joven de Guadalajara narró lo sucedido y agradeció estar viva
Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 3 de marzo
A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California
MÁS NOTICIAS