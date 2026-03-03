México

‘La Mañanera de Sheinbaum’ hoy martes 3 de febrero: Avance de vacuna contra el sarampión en México, trasplantes de órganos, entre lo relevante

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

Guardar

En pocas líneas:

14:59 hsHoy

Sheinbaum ante un posible aumento de precios de petróleo a nivel de mundial

La mandataria federal señaló que desde el 2022, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, durante la guerra en Ucrania, se compensó con el impuesto del IEPS para que no subieran los precios de la gasolina.

“Si hubiera un impacto en el precio de gasolina, entra el esquema de compensación por impuesto para que no suba y no afecte a las familias mexicanas”, señaló Sheinbaum.

14:43 hsHoy

Desapariciones en México: “Sigue siendo una situación dolorosa en el país”, señala Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo explicó que, a raíz del caso de Teuchitlán en México, donde se identificó un sitio destinado al adiestramiento y reclutamiento de jóvenes, se tomó la decisión de modificar el modelo de atención a los colectivos y familias que buscan a personas desaparecidas.

Señaló la necesidad de emitir una alerta inmediata para que, al denunciar la desaparición de una persona, todas las fuerzas municipales, estatales y federales, tanto públicas como privadas, sean notificadas con el objetivo de facilitar la localización del desaparecido. Añadió que también se están desarrollando mecanismos adicionales para fortalecer este proceso.

La presidenta detalló que anteriormente las fiscalías registraban desapariciones sin abrir carpetas de investigación, o bien, los casos eran reportados en una plataforma de una Comisión de Búsqueda sin que se iniciara la investigación correspondiente. “Ahora la ley dice que es obligatorio abrir una carpeta de investigación en el momento de la denuncia de un desaparecido. Eso cambia por completo porque se reconoce el delito y la obligación de su búsqueda”, sostuvo Sheinbaum.

En cuanto a los casos de desaparición vinculados con delincuencia organizada, la mandataria afirmó que es indispensable realizar una investigación exhaustiva. Indicó que actualmente se trabaja en el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación para localizar a las personas afectadas.

Sheinbaum precisó que atiende personalmente algunos casos y reconoció que “sí sigue siendo una situación dolorosa en el país”, subrayando la obligación del gobierno de atender a las familias, identificar a los responsables y erradicar cualquier esquema de reclutamiento.

Respecto al reclutamiento por parte del crimen organizado en videojuegos, la presidenta manifestó que espera que exista una investigación amplia en curso sobre este fenómeno.

14:22 hsHoy

IMSS-Bienestar abrirá nuevos hospitales para el trasplante

Las ubicaciones de las nuevas unidades médicas son las siguientes:

  • Hospital General de Especialidades Sonora
  • Hospital General de Culiacán
  • Hospital Regional Emilio Sánchez Piedras
  • Hospital Regional de Alta Especialidad de Cd. Victoria
  • Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto Urgencias
  • Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca

Estas nuevas unidades forman parte de la estrategia nacional para ampliar la capacidad de trasplantes en el país durante el primer trimestre de 2026.

14:19 hsHoy

IMSS busca realizar 4 mil 581 trasplantes durante el 2026

Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), compartió que la dependencia busca aumentar su meta un 20 por ciento más respecto al 2025.

“Nuestra meta es de 4 mil 581 trasplantes y con un enfoque en el trasplante en riñón, sobre todo porque estamos recuperando la prestación del servicio de hemodiálisis de manera directa y ahí se inician los protocolos con nutriólogos, psicólogos, nefrólogos para explicarle a la gente lo que puede significar un trasplante”, expresó el funcionario.

Desglose de la meta por programa:

  • Riñón: 2,000 trasplantes
  • Hígado: 83 trasplantes
  • Corazón: 36 trasplantes
  • Pulmón: 5 trasplantes
  • Córnea: 1,709 trasplantes
  • CTH (Células troncales hematopoyéticas): 748 trasplantes

Acciones para alcanzar la meta 2026:

Todos los nuevos hospitales contarán con servicio de trasplantes.

Hay 9 hospitales de segundo nivel que realizan trasplantes en Aguascalientes, Chiapas, San Luis Potosí, Baja California y Sinaloa.

Se implementa un modelo integral para riñón, que incluye hemodiálisis y trasplante.

14:11 hsHoy

Trasplantes de órganos en México

David Kersenobich, secretario de Salud, informó acerca de la situación de los trasplantes de órganos; se han generalizado por los avances médicos, por lo que resultan más accesibles para la salud.

Compartió la cifra de trasplantes que se han realizado durante el 2026, con información al corte del lunes 2 de marzo:

  • Riñón total: 32 trasplantes
  • Riñón vivo: 16 trasplantes
  • Riñón fallecido: 17 trasplantes
  • Hígado total: 24 trasplantes
  • Hígado vivo: 1 trasplante
  • Hígado fallecido: 23 trasplantes
  • Corazón: 4 trasplantes
  • Páncreas: 1 trasplante
  • Córnea: 19 trasplantes

Total general de trasplantes reportados: 80, esta cifra es la suma de las distintas intervenciones en los centros médicos.

14:05 hsHoy

Vacunas aplicadas contra sarampión por estados

Eduardo Clark García Dobarges, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, compartió el número de vacunas aplicadas por entidad federativa durante el período del 12 de febrero al 2 de marzo.

El Estado de México encabeza la lista con 1,277,753 dosis aplicadas:

  • Jalisco registra 1,017,800 vacunas.
  • Veracruz se aplicaron 671,370 dosis.
  • Nuevo León reporta 636,027 aplicaciones.
  • Chiapas, la cifra es de 630,246 vacunas.
  • Ciudad de México presenta 616,120 dosis aplicadas.
  • Puebla suma 470,238 aplicaciones.
  • Michoacán tiene 338,556 dosis.
  • En Guanajuato se aplicaron 271,368 vacunas.
  • Sonora registró 258,708 aplicaciones.
  • Tabasco alcanzó 258,651 dosis.
  • En Sinaloa se reportan 241,689 vacunas aplicadas.
  • Tamaulipas contabiliza 223,698 dosis.
  • Coahuila registra 173,153 vacunas.
  • San Luis Potosí suma 161,381 aplicaciones.
  • Durango tiene 154,185 dosis aplicadas.
  • Hidalgo reporta 141,866 vacunas.
  • En Baja California se aplicaron 141,330 dosis.
  • Quintana Roo: 136,137 aplicaciones.
  • Morelos: 124,644 dosis.
  • Oaxaca: 124,493 vacunas.
  • Yucatán: 122,738 aplicaciones.
  • Guerrero: 111,295 dosis.
  • Querétaro: 108,772 vacunas aplicadas.
  • Tlaxcala: 102,075 dosis.
  • Nayarit: 100,972 aplicaciones.
  • Zacatecas: 77,828 vacunas.
  • Colima: 71,943 dosis.
  • Chihuahua: 47,380 aplicaciones.
  • Campeche: 43,457 dosis.
  • Aguascalientes: 39,391 vacunas.
  • Baja California Sur: 34,778 dosis aplicadas.
13:59 hsHoy

“Vacunas suficientes para el sarampión”, afirma Eduardo Clark

Eduardo Clark García Dobarges, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, presentó el avance de la estrategia de vacunación en México contra el virus del sarampión.

“Hoy México como país cuenta con millones y millones de dosis que están disponibles para aplicarse a toda la población”, dijo García; además, señaló que desde que inició el primer caso de sarampión en 2025, se han aplicado 22 mil vacunas, lo que representa “aplicar en un año lo que se aplicaba en 5 o 6 años”.

13:45 hsHoy

Presentan avances en la ‘Credencial Universal de Salud’

Claudia Sheinbaum informó que, con el objetivo de garantizar el acceso a todos los mexicanos, las secretarías del Bienestar y de Salud realizan la recopilación de datos para la creación de los historiales clínicos reflejados en la Credencial de Salud Universal cuyo objetivo es que las personas accedan a los centros médicos más cercanos.

La Secretaría del Bienestar será responsable de recopilar la información de la ciudadanía. Para esta labor, se instalarán 2,898 módulos, cada uno conformado por 10 equipos.

El personal operativo estará compuesto por 9,791 operadores, asignados a cada equipo. La estructura incluye además 1,706 supervisores, quienes tendrán a su cargo la supervisión de cinco operadores y, en algunos casos, uno o dos operadores sin supervisor.

Como parte del apoyo logístico, participarán 5,766 personas adicionales, distribuidas en razón de uno por cada dos operadores. En total, el operativo contará con 17,263 personas movilizadas para la recopilación de información.

Registro para Credencial Universal de Salud iniciará en abril, estos son los requisitos

Se trata de una identificación que va a garantizar el derecho a la salud en las instituciones públicas de salud del Gobierno de México

Ariadna Montiel, dio a conocer
Ariadna Montiel, dio a conocer que el registro para la Credencial Universal de Salud iniciará a partir del 2 de abril (Gobierno de México)

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer que el registro para la Credencial Universal de Salud iniciará a partir del 2 de abril.

Leer la nota completa
13:39 hsHoy

Claudia Sheinbaum limita Reforma Electoral a artículos constitucionales exclusivamente electorales

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la redacción de la iniciativa de Reforma Electoral le fue entregada el día anterior y que aún realizó algunos comentarios al respecto. Sheinbaum precisó: “Ayer me entregaron la redacción de la Reforma Electoral, y todavía tuve algunos comentarios”.

Detalló que el documento contemplaba cambios en artículos adicionales a los que corresponden a lo electoral e indicó que expresó a los responsables que esas modificaciones no eran necesarias.

“Les platicó que esencialmente se modifican algunos artículos adicionales a los artículos que tienen que ver con lo electoral y les comenté que no era necesario”, expuso. Añadió que la iniciativa se concentrará únicamente en la modificación de artículos constitucionales “que están relacionados exclusivamente con lo electoral”.

Sheinbaum concluyó que el texto sería revisado nuevamente en la tarde para evitar cualquier contratiempo: “y hoy en la tarde la revisamos para que no haya ningún problema”.

Esta es la razón por la que Sheinbaum no ha enviado al Congreso la reforma electoral: “Todavía tuve algunos comentarios”

La presidenta indicó que esta tarde revisará nuevamente la iniciativa “para que no haya ninguna contradicción”

Sheinbaum indicó que esta tarde
Sheinbaum indicó que esta tarde revisará nuevamente la reforma electoral . | YouTube Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó por qué no ha enviado al Congreso de la Unión la iniciativa para la reforma electoral, la cual presentó la semana pasada y tenía previsto entregar ayer, debido a que tuvo “algunos comentarios”.

Leer la nota completa
13:38 hsHoy

Inicia la conferencia de prensa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hablará sobre salud en México, para ello la acompañan:

  • David Kersenobich, secretario de Salud.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa MañaneraLa Mañanera del PuebloPalacio NacionalPolítica Mexicanamexico-noticias

Últimas noticias

IMSS e ISSSTE lanzan convocatoria para reclutar a médicos especialistas: estos son los estados de contratación e incentivos

La campaña se presenta como una oportunidad para los profesionales de la salud que buscan estabilidad laboral

IMSS e ISSSTE lanzan convocatoria

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 3 de marzo: v. cerrado el paso en 20 de Noviembre a la altura de Izazaga

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX

Raquel Bigorra defiende la diversidad religiosa tras rumores sobre Carmen Salinas: “Cada quien tiene su trato directo”

La actriz desaprobó que se hable de personas que murieron puesto que ya no pueden defenderse

Raquel Bigorra defiende la diversidad

Nombran a nuevo titular de la SSP de Acapulco tras renuncia de mando que fue criticado por Sheinbaum

El Cabildo de Acapulco aprobó este lunes por unanimidad la designación de Federico Argumedo Rodríguez como nuevo secretario de Seguridad Pública Municipal, en medio de un panorama de delitos de alto impacto

Nombran a nuevo titular de

Checo Pérez confirma por qué decidió volver a la Fórmula 1 con Cadillac

El tapatío afrontará su décima quinta temporada con una motivación que va más allá de la pista

Checo Pérez confirma por qué

ÚLTIMAS NOTICIAS

La intimidad de Nahuel Gallo

La intimidad de Nahuel Gallo en el Centinela: almuerzo con los jefes, análisis médicos y su futuro en Gendarmería

La Tora Villar contó el insólito lugar donde tuvo relaciones y dejó atónitos a todos

Un tercio de los casos de diabetes podría detectarse en la consulta odontológica con una sencilla prueba

Derrumbe en Parque Patricios: la Justicia porteña inició una causa por estrago y pidió la documentación de la obra

Cuánto vale el iPhone 16 en 2026, el celular más barato de Apple

INFOBAE AMÉRICA

El proyecto de una torre

El proyecto de una torre costera desafía el poder de California y sus restricciones de altura en San Francisco

El histórico jefe de Cosa Nostra “Nitto” Santapaola muere en prisión a los 87 años

La oferta elevada de viviendas impulsa la caída de los alquileres en Miami

Accidente aéreo en Bolivia: el piloto declaró que cambió de ruta en el aterrizaje y los frenos del avión no respondieron

Florida realizará su tercera ejecución del año contra hombre que mató a un policía en 1991

DEPORTES

La cruda reflexión de Jack

La cruda reflexión de Jack Doohan sobre su paso en Alpine tras ser reemplazado por Colapinto: “Estuve con el tiempo prestado”

Se cierra la fecha 8 del Torneo Apertura: la agenda de la jornada

Corridas y sonido de alarma: el momento en el que un partido de tenis se interrumpió tras un ataque en Medio Oriente

Los detalles sobre el rumor que sorprendió a Boca Juniors: ¿Sebastián Villa puede volver al Xeneize?

La primera gran decisión que tomará Chacho Coudet como entrenador de River Plate