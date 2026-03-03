‘La Mañanera de Sheinbaum’ hoy martes 3 de febrero: Avance de vacuna contra el sarampión en México, trasplantes de órganos, entre lo relevante

“Si hubiera un impacto en el precio de gasolina, entra el esquema de compensación por impuesto para que no suba y no afecte a las familias mexicanas”, señaló Sheinbaum.

La mandataria federal señaló que desde el 2022, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, durante la guerra en Ucrania, se compensó con el impuesto del IEPS para que no subieran los precios de la gasolina.

Sheinbaum ante un posible aumento de precios de petróleo a nivel de mundial

14:43 hs

Desapariciones en México: “Sigue siendo una situación dolorosa en el país”, señala Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo explicó que, a raíz del caso de Teuchitlán en México, donde se identificó un sitio destinado al adiestramiento y reclutamiento de jóvenes, se tomó la decisión de modificar el modelo de atención a los colectivos y familias que buscan a personas desaparecidas.

Señaló la necesidad de emitir una alerta inmediata para que, al denunciar la desaparición de una persona, todas las fuerzas municipales, estatales y federales, tanto públicas como privadas, sean notificadas con el objetivo de facilitar la localización del desaparecido. Añadió que también se están desarrollando mecanismos adicionales para fortalecer este proceso.

La presidenta detalló que anteriormente las fiscalías registraban desapariciones sin abrir carpetas de investigación, o bien, los casos eran reportados en una plataforma de una Comisión de Búsqueda sin que se iniciara la investigación correspondiente. “Ahora la ley dice que es obligatorio abrir una carpeta de investigación en el momento de la denuncia de un desaparecido. Eso cambia por completo porque se reconoce el delito y la obligación de su búsqueda”, sostuvo Sheinbaum.

En cuanto a los casos de desaparición vinculados con delincuencia organizada, la mandataria afirmó que es indispensable realizar una investigación exhaustiva. Indicó que actualmente se trabaja en el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación para localizar a las personas afectadas.

Sheinbaum precisó que atiende personalmente algunos casos y reconoció que “sí sigue siendo una situación dolorosa en el país”, subrayando la obligación del gobierno de atender a las familias, identificar a los responsables y erradicar cualquier esquema de reclutamiento.