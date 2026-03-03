‘La Mañanera de Sheinbaum’ hoy martes 3 de febrero: Avance de vacuna contra el sarampión en México, trasplantes de órganos, entre lo relevante

La mandataria federal señaló que desde el 2022, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, durante la guerra en Ucrania, se compensó con el impuesto del IEPS para que no subieran los precios de la gasolina.
“Si hubiera un impacto en el precio de gasolina, entra el esquema de compensación por impuesto para que no suba y no afecte a las familias mexicanas”, señaló Sheinbaum.
Claudia Sheinbaum Pardo explicó que, a raíz del caso de Teuchitlán en México, donde se identificó un sitio destinado al adiestramiento y reclutamiento de jóvenes, se tomó la decisión de modificar el modelo de atención a los colectivos y familias que buscan a personas desaparecidas.
Señaló la necesidad de emitir una alerta inmediata para que, al denunciar la desaparición de una persona, todas las fuerzas municipales, estatales y federales, tanto públicas como privadas, sean notificadas con el objetivo de facilitar la localización del desaparecido. Añadió que también se están desarrollando mecanismos adicionales para fortalecer este proceso.
La presidenta detalló que anteriormente las fiscalías registraban desapariciones sin abrir carpetas de investigación, o bien, los casos eran reportados en una plataforma de una Comisión de Búsqueda sin que se iniciara la investigación correspondiente. “Ahora la ley dice que es obligatorio abrir una carpeta de investigación en el momento de la denuncia de un desaparecido. Eso cambia por completo porque se reconoce el delito y la obligación de su búsqueda”, sostuvo Sheinbaum.
En cuanto a los casos de desaparición vinculados con delincuencia organizada, la mandataria afirmó que es indispensable realizar una investigación exhaustiva. Indicó que actualmente se trabaja en el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación para localizar a las personas afectadas.
Sheinbaum precisó que atiende personalmente algunos casos y reconoció que “sí sigue siendo una situación dolorosa en el país”, subrayando la obligación del gobierno de atender a las familias, identificar a los responsables y erradicar cualquier esquema de reclutamiento.
Respecto al reclutamiento por parte del crimen organizado en videojuegos, la presidenta manifestó que espera que exista una investigación amplia en curso sobre este fenómeno.
Las ubicaciones de las nuevas unidades médicas son las siguientes:
Estas nuevas unidades forman parte de la estrategia nacional para ampliar la capacidad de trasplantes en el país durante el primer trimestre de 2026.
Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), compartió que la dependencia busca aumentar su meta un 20 por ciento más respecto al 2025.
“Nuestra meta es de 4 mil 581 trasplantes y con un enfoque en el trasplante en riñón, sobre todo porque estamos recuperando la prestación del servicio de hemodiálisis de manera directa y ahí se inician los protocolos con nutriólogos, psicólogos, nefrólogos para explicarle a la gente lo que puede significar un trasplante”, expresó el funcionario.
Desglose de la meta por programa:
Acciones para alcanzar la meta 2026:
Todos los nuevos hospitales contarán con servicio de trasplantes.
Hay 9 hospitales de segundo nivel que realizan trasplantes en Aguascalientes, Chiapas, San Luis Potosí, Baja California y Sinaloa.
Se implementa un modelo integral para riñón, que incluye hemodiálisis y trasplante.
David Kersenobich, secretario de Salud, informó acerca de la situación de los trasplantes de órganos; se han generalizado por los avances médicos, por lo que resultan más accesibles para la salud.
Compartió la cifra de trasplantes que se han realizado durante el 2026, con información al corte del lunes 2 de marzo:
Total general de trasplantes reportados: 80, esta cifra es la suma de las distintas intervenciones en los centros médicos.
Eduardo Clark García Dobarges, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, compartió el número de vacunas aplicadas por entidad federativa durante el período del 12 de febrero al 2 de marzo.
El Estado de México encabeza la lista con 1,277,753 dosis aplicadas:
Eduardo Clark García Dobarges, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, presentó el avance de la estrategia de vacunación en México contra el virus del sarampión.
“Hoy México como país cuenta con millones y millones de dosis que están disponibles para aplicarse a toda la población”, dijo García; además, señaló que desde que inició el primer caso de sarampión en 2025, se han aplicado 22 mil vacunas, lo que representa “aplicar en un año lo que se aplicaba en 5 o 6 años”.
Claudia Sheinbaum informó que, con el objetivo de garantizar el acceso a todos los mexicanos, las secretarías del Bienestar y de Salud realizan la recopilación de datos para la creación de los historiales clínicos reflejados en la Credencial de Salud Universal cuyo objetivo es que las personas accedan a los centros médicos más cercanos.
La Secretaría del Bienestar será responsable de recopilar la información de la ciudadanía. Para esta labor, se instalarán 2,898 módulos, cada uno conformado por 10 equipos.
El personal operativo estará compuesto por 9,791 operadores, asignados a cada equipo. La estructura incluye además 1,706 supervisores, quienes tendrán a su cargo la supervisión de cinco operadores y, en algunos casos, uno o dos operadores sin supervisor.
Como parte del apoyo logístico, participarán 5,766 personas adicionales, distribuidas en razón de uno por cada dos operadores. En total, el operativo contará con 17,263 personas movilizadas para la recopilación de información.
La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer que el registro para la Credencial Universal de Salud iniciará a partir del 2 de abril.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la redacción de la iniciativa de Reforma Electoral le fue entregada el día anterior y que aún realizó algunos comentarios al respecto. Sheinbaum precisó: “Ayer me entregaron la redacción de la Reforma Electoral, y todavía tuve algunos comentarios”.
Detalló que el documento contemplaba cambios en artículos adicionales a los que corresponden a lo electoral e indicó que expresó a los responsables que esas modificaciones no eran necesarias.
“Les platicó que esencialmente se modifican algunos artículos adicionales a los artículos que tienen que ver con lo electoral y les comenté que no era necesario”, expuso. Añadió que la iniciativa se concentrará únicamente en la modificación de artículos constitucionales “que están relacionados exclusivamente con lo electoral”.
Sheinbaum concluyó que el texto sería revisado nuevamente en la tarde para evitar cualquier contratiempo: “y hoy en la tarde la revisamos para que no haya ningún problema”.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó por qué no ha enviado al Congreso de la Unión la iniciativa para la reforma electoral, la cual presentó la semana pasada y tenía previsto entregar ayer, debido a que tuvo “algunos comentarios”.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hablará sobre salud en México, para ello la acompañan: