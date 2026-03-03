EEUU imputó a “El Chuta”, ex jefe de seguridad de “Los Chapitos” por narcotráfico, terrorismo y tráfico de armas

(Infobae México)

Un gran jurado federal en Chicago imputó a Jesús Omar Ibarra Félix, presunto jefe del Cártel de Sinaloa, por delitos de narcotráfico, terrorismo y tráfico de armas. La acusación expone que Ibarra Félix, de 49 años, permanece prófugo y lideraba un grupo armado denominado Fuerzas Especiales de Chuta (FECH), involucrado en acciones violentas para favorecer a la facción encabezada por Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

La investigación judicial sostiene que FECH ofrecía protección armada a los hijos de Guzmán Loera, conocidos como Los Chapitos, quienes asumieron el control de la organización tras la captura de su padre en 2016. Ibarra Félix habría desempeñado el rol de “jefe de plaza”, coordinando operaciones de tráfico de drogas y armas en la zona de Ahome, México, durante al menos una década.

De acuerdo con los documentos judiciales, entre 2016 y 2026 Ibarra Félix suministró ametralladoras y colaboró en la importación de metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos. La Fiscalía atribuye a la FECH la responsabilidad de participar en enfrentamientos armados y de garantizar la seguridad de los líderes del cártel, actividades que forman parte de la acusación de apoyo material al terrorismo.

El expediente revela que Fausto Isidro Meza Flores, señalado como co-conspirador, operaba junto a Ibarra Félix en la logística de seguridad. Meza Flores fue imputado en 2019 y figura actualmente en la lista de los Diez Más Buscados del FBI.

La colaboración de Ovidio Guzmán con la justicia de Estados Unidos habría afectadlo a los Guzmán Salazar, activos aún en el mundo narco, según Anabel Hernández. (Anayeli Tapia/Infobae)

La acusación formal contempla que el grupo armado FECH, bajo el mando de Ibarra Félix, operó en estrecho vínculo con la facción de Guzmán Loera, catalogada como organización terrorista extranjera por Estados Unidos. Tras la detención de Guzmán en 2016, un jurado federal en Brooklyn lo condenó a cadena perpetua, mientras que sus hijos quedaron a cargo de la estructura criminal.

La orden de arresto contra Ibarra Félix sigue vigente. Las autoridades estadounidenses recalcan que el acusado permanece prófugo y enfrentaría penas de prisión perpetua en caso de ser capturado y declarado culpable. El gobierno estadounidense mantiene su estrategia de persecución judicial contra los líderes y operadores logísticos del cártel, con especial atención en quienes facilitan el tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo.

Además de liderar la FECH, la acusación formal acusa a Ibarra Félix de servir como “jefe de plaza”, supervisando operaciones de narcotráfico en la región que le fue asignada, cerca de Ahome, México, de 2016 a 2025.

La acusación formal imputa a Ibarra Félix, también conocido como “El Chuta”, de 49 años y residente de Los Mochis, México, por terrorismo, drogas y posesión de armas de fuego. Los cargos se castigan con una pena máxima de cadena perpetua en una prisión federal. Ibarra Félix no se encuentra detenido y se ha emitido una orden de arresto en su contra.

La acusación formal es el resultado de la colaboración entre fiscales del Distrito Norte de Illinois y del Distrito Sur de California, así como con agentes del orden de las Oficinas de Campo del FBI en Washington, D.C. y San Diego, y las oficinas de Investigaciones de Seguridad Nacional en San Diego y Arizona.

La acusación formal fue anunciada por Andrew S. Boutros, Fiscal Federal para el Distrito Norte de Illinois; Adam Gordon, Fiscal Federal para el Distrito Sur de California; Darren Cox, Subdirector a Cargo de la Oficina Local del FBI en Washington, D.C.; T.J. Holland, Agente Especial Interino a Cargo de la Oficina Local del FBI en San Diego; Kevin Murphy, Agente Especial Interino a Cargo de HSI San Diego; y Matthew Murphy, Agente Especial Interino a Cargo de HSI Arizona. El gobierno está representado por los Fiscales Federales Adjuntos Michael Maione, Michelle Parthum y Hanna Helwig, del Distrito Norte de Illinois; y los Fiscales Federales Adjuntos Joshua Mellor y Matthew Sutton, del Distrito Sur de California.

La acusación formal se anunció como parte de la Operación “Dominemos América”, una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para lograr diversos objetivos de aplicación de la ley, incluyendo la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales (OCT) y la protección de las comunidades estadounidenses de los autores de delitos violentos.

“La acusación formal contra El Chuta no debe dejar lugar a dudas de que esta Administración perseguirá enérgicamente a las organizaciones criminales transnacionales y exigirá responsabilidades a sus miembros de más alto rango por envenenar al público estadounidense con drogas ilegales y dañinas, así como por la violencia que perpetran en el proceso”, declaró el Fiscal Federal Boutros. “La Fiscalía Federal de Chicago seguirá priorizando la investigación y el enjuiciamiento de los violentos cárteles de la droga, varios de los cuales, incluido el Cártel de Sinaloa, han sido designados, con toda razón, como organizaciones terroristas extranjeras. Trabajando en estrecha colaboración con otros fiscales y aliados de las fuerzas del orden en todo Estados Unidos, nuestro objetivo es clarísimo: desmantelar el imperio de la droga de los cárteles y llevar a sus líderes ante la justicia”.

Datos clave:

Un jurado federal en Chicago imputó a Jesús Omar Ibarra Félix, presunto jefe del Cártel de Sinaloa, por cargos de narcotráfico, terrorismo y armas.

Ibarra Félix, conocido como “El Chuta”, lideraba a las Fuerzas Especiales de Chuta (FECH), encargadas de la seguridad de Los Chapitos y de operaciones armadas.

El acusado permanece prófugo, enfrenta cargos que contemplan cadena perpetua y es buscado por las autoridades de Estados Unidos.