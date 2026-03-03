Capturan en Colima a “El Tijuas”, presunto integrante del CJNG implicado en un multihomicidio

Luis David "N" está relacionado con actos de violencia en res estados. Foto: SSP Colima

Luis David “N”, alias “El Tijuas”, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima al contar con una orden de aprehensión vigente en su contra por un multihomicidio cometido en Jalisco.

La aprehensión se llevó a cabo cuando circulaba por calles de la colonia Mirador de la Cumbre II, donde le fue asegurada droga.

Una vez que fueron concluidos los trámites legales, el sujeto fue puesto a disposición de las autoridades del estado de Jalisco para presentarlo ante el juez que libró la orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en el asesinato de tres personas.

“El Tijas” es señalado por las autoridades por presuntamente estar vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y con diversos actos de violencia cometidos en distintos municipios del estado, en particular en Tecomán, donde se le relaciona con una célula criminal.

Además, al sujeto se le vincula con actividades de robo de vehículos en el estado de Michoacán.

“Esta detención es resultado del trabajo coordinado entre las instituciones que integran la Mesa de Coordinación Estatal y de la colaboración con autoridades de otras entidades, y contribuye a debilitar estructuras criminales que operan en la región”, detalló la SSP en un comunicado.

Detienen a “El Salsas”, operador financiero del CJNG en Colima

El sujeto es señalado por encargarse de la recaudación de dinero generado por células de la organización criminal Foto: SSP Colima

El pasado 26 de febrero fue detenido Arturo “N”, alias “El Salsas”, identificado como uno de los principales operadores financieros y logísticos del Cártel Jalisco Nueva Generación en Colima.

El sujeto fue capturado en la comunidad de Alcaraces, del municipio de Cuauhtémoc, por autoridades estatales y de la Secretaría de Marina (Semar), cuando se encontraba junto a una mujer identificada como Samanta Sarahí “N”.

Ambos fueron ubicados con diversas bolsas plásticas con narcóticos, incluidos dosis de metanfetamina, cocaína y pastillas de presunto fentanilo.

En la audiencia inicial se determinó la vinculación a proceso de José Israel “N” por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetamina y fentanilo, y se estableció un período de investigación complementaria.

Según las investigaciones, “El Salsas” era uno de los principales operadores financieros y logísticos del CJNG en el estado.

Los datos refieren que José Israel “N” era el encargado de la recaudación del dinero generado por las células de la organización criminal, así como de su traslado y entrega a los liderazgos.

Además, brindaba apoyo logístico entre el estado de Jalisco y Colima.

Abatimiento de “El Mencho” provocó narcobloqueos en 20 entidades

Tras el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG, ocurrido cuando era trasladado por vía aérea después de un enfrentamiento con fuerzas militares en el municipio de Tapalpa, Jalisco, se registró una ola de violencia.

Construyó su poder desde el silencio, la violencia y una red de lealtades forjadas con miedo. Su perfil, según especialistas, combina cálculo frío y brutalidad como pocas veces se ha visto en el narco mexicano. (Anayeli Tapia/Infobae)

En al menos 20 estados del país se reportaron narcobloqueos, incendios de comercios, vehículos y bancos, lo que provocó que las actividades cotidianas fueran suspendidas para evitar agresiones contra civiles.