Detienen a “El Salsas”, operador financiero del CJNG en Colima

Foto: SSP Colima

Arturo “N” o José Israel “N”, alias “El Salsas”, fue detenido por autoridades estatales de Colima y elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el municipio de Cuauhtémoc.

El sujeto fue arrestado junto a una mujer, identificada como Samanta Sarahí “N”, cuando se encontraban en la comunidad de Alcaraces.

Ambos fueron ubicados con diversas bolsas de plástico con narcóticos, entre los que se encontraban diversas pastillas de presunto fentanilo, dosis de metanfetamina y cocaína.

Su detención se llevó a cabo por elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima, en coordinación con la Marina, quienes pusieron a ambos a disposición del Ministerio Público correspondiente, donde fue vinculado a proceso.

“El Salsas”, operador financiero del CJNG

Foto: SSP Colima

Las autoridades identifican a José Israel “N” como uno de los principales operadores financieros y logísticos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Colima.

Los datos refieren que “El Salsas” era el encargado de la recaudación del dinero generado por las células de la organización criminal, así como de su traslado y entrega a los liderazgos. Además, brindaba apoyo logístico entre el estado de Jalisco y Colima.

José Israel “N” fue vinculado a proceso por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de metanfetamina y fentanilo. En la audiencia inicial también se determinó un periodo de investigación complementaria.

Abatimiento de “El Mencho” provocó narcobloqueos y quema de vehículos en 20 estados

Construyó su poder desde el silencio, la violencia y una red de lealtades forjadas con miedo. Su perfil, según especialistas, combina cálculo frío y brutalidad como pocas veces se ha visto en el narco mexicano. (Anayeli Tapia/Infobae)

El pasado domingo 22 de febrero se llevó a cabo un operativo por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes con datos de inteligencia de los Estados Unidos lograron la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El despliegue comenzó durante la mañana en el municipio de Tapalpa, en una zona residencial de cabañas en la que fue localizado el líder del CJNG.

Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa, detalló que el despliegue se llevó a cabo luego de ubicar a uno de los hombres de confianza de la pareja sentimental de “El Mencho”, quien acudió al sitio para reunirse con él.

Luego de que la mujer abandonó el lugar, los militares pudieron determinar que “El Mencho” permanecía en el sitio, por lo que desplegaron un fuerte operativo para capturarlo.

El Tapalpa Country Club, un hotel en la zona donde fuerzas federales realizaron un operativo militar para capturar al jefe del cártel Nemesio Oseguera, "El Mencho", quien murió mientras era transportado en un helicóptero luego de resultar herido durante la redada, en las afueras de la ciudad de Tapalpa, México, el 24 de febrero de 2026. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Durante la acción se desató un enfrentamiento que dejó ocho sicarios del CJNG muertos, quienes realizaron un cerco para evitar la detención de Nemesio Oseguera y permitir que huyera del sitio.

Sin embargo, los militares lograron darle seguimiento y lesionarlo de gravedad, lo que provocó que muriera cuando era trasladado vía aérea.

Tras su abatimiento, una serie de narcobloqueos, quema de comercios, bancos y de vehículos comenzó a registrarse en al menos 20 entidades del país, lo que provocó que las actividades cotidianas fueran canceladas para evitar civiles lesionados.