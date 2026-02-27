Detienen a tres implicados en el asesinato de Alexander y Karina, pareja que desapareció en Tlaxcala

(X Comisión de Búsqueda)

Dos hombres y una mujer fueron detenidos por su presunta implicación en la desaparición y homicidio de Alexander “N” y Karina “N”, pareja que salió de Puebla rumbo a Tlaxcala cuando ocurrieron los hechos.

Los tres arrestados fueron identificados como Alejandro “N”, Christian “N” y Miriam “N”, quienes son señalados por su probable responsabilidad en los delitos de desaparición de personas, feminicidio, homicidio calificado y encubrimiento.

Tras la implementación de un operativo conjunto, las autoridades de Tlaxcala lograron ubicar a Christian “N” en el municipio de Apizaco, mientras que Alejandro “N” fue detenido en Tetla de la Solidaridad.

Durante la acción también fue asegurado uno de los vehículos involucrados en la desaparición de la pareja.

Por su parte, Miriam “N” fue ubicada y detenida en la ciudad de Tlaxco, para posteriormente ser trasladada a Puebla.

Las tres personas fueron puestas a disposición del Juez de Control competente en el estado de Puebla para determinar su situación jurídica.

Así fue su desaparición

El pasado 19 de febrero, familiares de Karina y Alexandro, ambos de 50 años de edad, reportaron su desaparición luego de que salieron de Puebla rumbo a Tlaxcala para celebrar el cumpleaños de la mujer.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que de manera inmediata activaron los protocolos de búsqueda, que incluyeron el análisis de cámaras de videovigilancia, entrevistas con testigos y el uso de lectores de placas para rastrear su vehículo.

Foto: Fiscalía de Puebla

Las investigaciones refirieron que ambos salieron de su domicilio, en Puebla, aproximadamente a las 08:00 horas del 19 de febrero, y abordaron un vehículo Volkswagen Jetta color blanco.

Mediante actos de investigación, las autoridades detectaron un vehículo con las características de la unidad en la que viajaban en Libramiento Instituto Politécnico, a la altura del SAT, en Tepehitec, estado de Tlaxcala, el cual circuló sobre la pista nueva a Tlaxcala y llegó al centro.

El día 20 de febrero, a las 09:56 horas, dan seguimiento a una camioneta blanca con placas de circulación de Tlaxcala y continúan la marcha ambas unidades, luego se incorporan al distribuidor vial el Molinito y arriban a inmediaciones de Tlaxco a las 11:00 horas.

Estos hechos permitió que se estableciera que la desaparición de ambos ocurrió en Tlaxcala luego de que se mantuvieron por varias horas en la ciudad de Tlaxco. La última vez que sus teléfonos tuvieron actividad fue el 20 de febrero a las 18:30 horas.

Sus cuerpos sin vida fueron localizados el mismo 20 de febrero en inmediaciones de la comunidad de La Rinconada del municipio de Chignahuapan, en la zona limítrofe entre Puebla y Tlaxcala.

Cinta de seguridad colocada por la policía en una zona acordonada durante una investigación (Foto cortesía PNC)

De acuerdo con reportes, los cuerpos de la pareja presentaban huellas de violencia y fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia de ley.

La Fiscalía de Puebla informó que se mantiene realizando investigaciones por este caso para esclarecer los hechos.