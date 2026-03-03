Cae José Manuel “N”, presunto feminicida de Rubí Patricia, madre buscadora de Mazatlán

El hombre capturado (FGE Sinaloa)

Las autoridades de Sinaloa informaron sobre la detención de José Manuel “N”, presunto feminicida de la madre buscadora de Mazatlán Rubí Patricia.

Los hechos fueron dados a conocer por la Fiscalía General del Estado (FGE) el 3 de marzo. Un video compartido por la institución muestra al sujeto siendo custodiado por agentes de la Policía de Investigación y de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA).

Los agentes cumplimentaron "una orden de aprehensión en contra de José Manuel “N”, de 24 años de edad, al ser considerado presunto responsable del delito de feminicidio, cometido en agravio de Rubí “N”, se puede leer en el informe de los hechos.

El cuerpo de la mujer fue hallado con lesiones en un domicilio ubicado en la colonia Infonavit Jabalíes, municipio de Mazatlán el pasado 27 de febrero. Las heridas le provocaron la muerte, según describe la Fiscalía de Sinaloa.

José Manuel fue arrestado debido a que labores de inteligencia lo señalan como el presunto responsable del feminicidio de la mujer mencionada. El hombre de 24 años fue puesto a disposición del Juzgado de Control para que sea determinada su situación jurídica.

El mensaje de las autoridades en redes sociales (Facebook/FGE Sinaloa)

Buscaba a su hijo desde mayo de 2025

Rubí Patricia era una madre buscadora que formaba parte del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa y fue localizada sin vida por una de sus compañeras.

La mujer buscaba a su hijo Édgar Daniel López Gómez-Tagle de quien no se conoce su paradero desde el 29 de mayo de 2025.

Tras darse a conocer la noticia la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México exigió que el caso fuera investigado bajo el protocolo de feminicidio ademá de que pidió protección para la familia de la víctima y compañeras del colectivo.

Foto: Guerreros Buscadores de Jalisco

Van 19 madres buscadoras asesinadas en México desde 2019

El 2 de marzo la organización Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM Defensoras) destacó que, además de buscar a su hijo, la madre buscadora también exigía justicia por la desaparición, en octubre de 2025, de su compañera Ángeles Valenzuela.

"Rubí es la decimonovena defensora buscadora asesinada en México desde 2020; otras veinte han sobrevivido a intentos de asesinato", se puede leer en el sitio web de la organización.

Dicha organización argumenta que en méxico hay una crisis de violencia y violaciones a derechos humanos como resultado de la denominada guerra contra el narco del entonces presidente Felipe Calderón.

Pidieron a las autoridades atender la situación a través de un enfoque que atienda las causas estructurales y priorice políticas de justicia e igualdad. “Hacemos un llamado a la solidaridad internacional con los colectivos de madres buscadoras y con lo que está sucediendo en México“, destacan en su informe.