Alternativas de botanas bajas en grasa para quienes tienen triglicéridos elevados

La selección de snacks saludables resulta esencial para quienes viven con triglicéridos altos. Verduras frescas, lácteos descremados y semillas se presentan como alternativas prácticas y sabrosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas diagnosticadas con triglicéridos altos enfrentan el reto de modificar sus hábitos alimenticios para proteger la salud cardiovascular. La selección de botanas adecuadas resulta una estrategia fundamental para evitar picos de grasa en la sangre, sin renunciar a los momentos de antojo. Nutriólogos y especialistas en enfermedades metabólicas recomiendan priorizar ingredientes naturales, bajos en azúcares simples y grasas saturadas, y ricos en fibra, proteínas y grasas insaturadas.

Los expertos señalan que las personas con triglicéridos altos pueden consumir snacks elaborados con verduras frescas, frutos secos naturales, semillas, legumbres y lácteos descremados. El objetivo consiste en favorecer la saciedad y regular el metabolismo de los lípidos. Al evitar productos ultraprocesados, frituras y bollería industrial, se reduce el riesgo de complicaciones asociadas a la hipertrigliceridemia.

Adoptar opciones de snacks bajos en grasas saturadas y azúcares simples contribuye a regular los triglicéridos y a prevenir enfermedades asociadas, sin sacrificar el gusto por los antojos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recetas prácticas de botanas bajas en triglicéridos

A continuación se presentan cuatro ideas de preparación casera, diseñadas para quienes buscan alternativas saludables sin perder sabor ni textura.

Palitos de apio y zanahoria con hummus

Lava y corta en tiras gruesas apio y zanahoria.

Prepara hummus licuando 1 taza de garbanzos cocidos, 1 cucharada de tahini, jugo de medio limón, 1 diente de ajo, 1 cucharadita de comino en polvo y sal al gusto.

Sirve las tiras de verduras acompañadas del hummus.

Esta botana aporta fibra y proteínas vegetales, ayudando a mantener la saciedad y estabilizar los niveles de glucosa.

Yogur natural descremado con frutos rojos y chía

Sirve 1 taza de yogur descremado sin azúcar en un recipiente.

Añade ½ taza de fresas, arándanos o frambuesas frescas.

Espolvorea 1 cucharada de semillas de chía.

La combinación ofrece antioxidantes y ácidos grasos omega 3, útiles para la salud cardiovascular.

Mazorca de elote asada con limón y chile en polvo

Asa una mazorca de elote en sartén o parrilla hasta dorar ligeramente.

Exprime jugo de limón sobre la superficie y espolvorea chile en polvo al gusto.

El elote proporciona fibra y energía sin exceso de grasa, y al evitar mantequilla o mayonesa se mantiene bajo el contenido de lípidos.

Elegir botanas adecuadas puede marcar la diferencia en la salud cardiovascular y el bienestar general. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mix de frutos secos y semillas sin sal

Mezcla ¼ de taza de almendras, ¼ de taza de nueces y 2 cucharadas de semillas de calabaza.

Guarda en un recipiente hermético y consume un pequeño puñado por porción.

Este bocadillo es fuente de grasas insaturadas, que contribuyen a reducir los triglicéridos plasmáticos.

Controlar los triglicéridos altos requiere atención constante en la dieta cotidiana. Elegir botanas naturales, bajas en azúcar y grasas saturadas, ayuda a preservar la salud del corazón y el equilibrio metabólico. La supervisión médica resulta clave para adaptar las recomendaciones a cada persona y evitar complicaciones asociadas a la hipertrigliceridemia.