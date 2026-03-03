México

Alcalde de Chiconcuac afirma que él no pagó el helicóptero que lo llevó al Carnaval de la Mujer, se lo invitaron

El Carnaval de la Mujer es una tradición mexiquense que surgió en 1960 como un acto de resistencia

El carnaval al que asistió
El carnaval al que asistió el alcalde municipal es una de las fiestas con mayor tradición en Chiconcuac, ubicado en el Estado de México.

El alcalde de Chiconcuac, Rafael Vázquez de la Rosa, aclaró que el helicóptero en el que arribó al Carnaval de Mujeres de San Pablito no fue financiado con recursos públicos.

A través de un comunicado, el gobierno municipal informó que la invitación y coordinación de este traslado estuvo a cargo de los organizadores del evento y la familia de la Reina del Carnaval.

La administración municipal detalló que no se destinaron fondos del erario para cubrir los costos asociados al vuelo ni al aterrizaje del helicóptero durante la celebración.

De acuerdo al alcalde, en las tradiciones locales es común que los gastos relacionados con el desarrollo de las festividades sean asumidos por los organizadores del Carnaval.

El alcalde de Chiconcuac por
El alcalde de Chiconcuac por el PT genera polémica tras arribar en helicóptero al Carnaval de Mujeres.

En el comunicado del gobierno municipal, se explica que en ningún momento se hizo uso de recursos del municipio para gestionar este desplazamiento, el cual generó reacciones y comentarios en redes sociales tras hacerse viral.

El alcalde reiteró su compromiso con el manejo responsable de los recursos públicos y la transparencia en la administración municipal.

De igual manera, se reiteró que se mantiene abierta la disposición a la rendición de cuentas y transparencia del uso de los recursos públicos, el cual se destina exclusivamente a obras, programas y acciones en beneficio de la población, se subraya en el comunicado.

El alcalde de Chiconcuac por
El alcalde de Chiconcuac por el PT, Rafael Vázquez de la Rosa, enfrenta críticas tras llegar en helicóptero al Carnaval de Mujeres.

Carnaval de Mujeres

El carnaval al que asistió el alcalde municipal es una de las fiestas con mayor tradición en Chiconcuac, ubicado en el Estado de México.

Se trata de una tradición que data desde los años 60, cuando un grupo de 40 mujeres se organizó para realizar su primera edición.

Como todos los carnavales, esta tradición nació como un acto de rebeldía.

Inicialmente contaba únicamente con participación masculina.

De acuerdo a testimonios de los locatarios, en un principio eran hombres bailando con otros hombres vestidos de mujer, sin permitir que las mujeres participaran.

Hasta que un grupo de mujeres, en 1960 decidió cambiar eso.

Se organizaron para defender su derecho a participar activamente. De ahí, el nombre de “Carnaval de la Mujer”, el cual finaliza a mediados del mes de marzo.

Actualmente, es una tradición que perdura y al menos 150 mujeres participan año con año en su realización.

