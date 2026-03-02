SRE activa protocolo de atención consular tras la muerte de un mexicano bajo custodia del ICE

El gobierno mexicano exige una investigación exhaustiva por el fallecimiento en el Centro de Procesamiento en Adelanto, California. (Foto: REUTERS/Lucy Nicholson)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México activó los protocolos de atención consular tras la muerte de un ciudadano mexicano que permanecía bajo custodia de ICE en el Centro de Procesamiento en Adelanto.

Ante el fallecimiento, la SRE indicó que solicitará una investigación formal sobre los factores sistémicos que han permitido hechos de este tipo. El gobierno mexicano demanda una indagatoria inmediata y exhaustiva para definir responsabilidades y evitar la repetición de incidentes similares, según el Comunicado de la secretaria del pasado 1 de marzo.

El Consulado de México en San Bernardino activó de inmediato los mecanismos de protección, solicitando el expediente médico, reportes de custodia y acceso a todos los documentos necesarios para esclarecer los hechos. Se estableció comunicación urgente con las autoridades y se solicitó información detallada de las circunstancias del deceso.

Personal consular ofreció acompañamiento cercano a la familia de la víctima, incluyendo asistencia legal y apoyo en los trámites para la repatriación de los restos. La Cancillería reiteró que la protección de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior es prioritaria y aseguró que acompañará a los familiares durante todo el proceso.

ICE detiene a integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación

Homero Guerra Moreno fue sentenciado a más de 300 meses de prisión (Foto: Archivo)

Benigno Loria, originario de Belice y señalado como “miembro confirmado” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue arrestado en Texas la semana pasada, informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado 25 de febrero.

El reporte oficial, difundido en la red social X, subraya que Loria enfrenta una orden de deportación definitiva desde 2024 y cuenta además con una orden de arresto abierta por afiliación a pandillas. No se especificó el papel que desempeñaba dentro del grupo en territorio estadounidense.

Anteriormente, el CJNG era liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, quien fue abatido por fuerzas de seguridad mexicanas el pasado 22 de febrero, de acuerdo al mismo informe de ICE.

SRE mantiene vigilancia del estado de los mexicanos en el Medio Oriente

En un mensaje oficial, el Canciller Juan Ramón de la Fuente confirma que todos los connacionales en Medio Oriente se encuentran bien y a salvo. Se han activado protocolos de evacuación y asistencia consular para garantizar su protección. (SRE)

El incremento de la violencia en la región de Medio Oriente ha llevado a que más de siete mil mexicanos, en su mayoría turistas, estén bajo estricta vigilancia y resguardo por parte de la SRE.

Juan Ramón de la Fuente, titular de la SRE, confirmó en un mensaje difundido el domingo 1 de marzo que ningún nacional se ha visto afectado físicamente, mientras que se han activado protocolos de evacuación y asistencia consular ante el cierre de la mayoría de los espacios aéreos, con alternativas terrestres y marítimas para garantizar la seguridad.

De acuerdo con el canciller de la Fuente, la mayor parte de los connacionales se encuentran en tránsito o en calidad de turistas en países como Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Palestina y Catar. En su comparecencia, destacó de manera puntual: “No hay un solo reporte de alguno que haya sufrido alguna agresión a su integridad física”.

Las representaciones diplomáticas de México en esos países mantienen un contacto directo y constante con los ciudadanos mexicanos, preparados para actuar con medidas de protección y asistencia consular mientras se mantenga el entorno de riesgo.