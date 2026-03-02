Somos México entrega al INE más de 348 mil firmas para solicitar su registro como partido político

Sus dirigentes estiman que el INE emitirá una resolución en un plazo aproximado de 60 días.

La organización ciudadana Somos México acudió este lunes a las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) para entregar 348 mil 942 firmas con las que respalda su solicitud formal de registro como partido político nacional.

Sus dirigentes informaron que esperan una respuesta oficial en un plazo aproximado de 60 días, una vez que la autoridad electoral revise el cumplimiento de los requisitos legales.

Entrega de firmas ante el INE: 348 mil 942 apoyos ciudadanos

Encabezados por su presidente, Guadalupe Acosta Naranjo, integrantes de Somos México acudieron a la sede del INE para presentar la documentación correspondiente.

La organización aseguró que superó el mínimo de afiliaciones exigido por la ley y reiteró que cumplió con cada uno de los lineamientos establecidos para constituirse como nueva fuerza política nacional.

La organización superó el mínimo legal de 256 mil 030 afiliaciones exigidas por la ley electoral.

A través de sus redes sociales, difundieron un mensaje en el que señalaron que “la ciudadanía se congratuló de haber superado los requisitos establecidos por la ley para conformar una nueva fuerza política”.

Acosta Naranjo sostuvo que, a su juicio, los partidos que reciban financiamiento ilícito deberían perder el registro, aunque precisó que ahora corresponde al INE verificar los documentos y emitir su determinación.

El proceso previo: asambleas y solicitud formal del 27 de febrero

La entrega de firmas ocurre después de que el pasado 27 de febrero la agrupación, bajo la figura de Personas Sumando en 2025, solicitara formalmente su registro ante el INE.

En ese momento, informó haber realizado más de 200 asambleas distritales y reunir más de 257 mil afiliaciones.

Somos México entregó al INE 348 mil 942 firmas para respaldar su solicitud de registro como partido político nacional.

De acuerdo con la legislación electoral, las organizaciones que buscan convertirse en partido político deben acreditar al menos 256 mil 030 afiliados y la celebración de un mínimo de 200 asambleas distritales válidas.

Durante febrero, la organización también llevó a cabo su asamblea nacional constitutiva, en la que eligió a su dirigencia y órganos internos.

Asamblea constitutiva y nombramiento de dirigencia

En su asamblea nacional, celebrada en la Ciudad de México, fueron designados como presidente Guadalupe Acosta Naranjo y como secretaria general Cecilia Soto.

Asimismo, se integró un Consejo Consultivo Ciudadano con perfiles provenientes del ámbito jurídico, electoral, académico y social, entre ellos el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, y los ministros en retiro de la Suprema Corte José Ramón Cossío, Javier Laynez Potisek y Ana Margarita Ríos Farjat.

Lorenzo Córdova fue consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) de 2014 a 2023. Foto: YT/Latinus

En ese encuentro también se informó que, aunque se había superado el número mínimo de asambleas requeridas, continuarían reforzando la afiliación para “blindar” el proceso.

Origen y definición de Somos México

Somos México surgió a partir de organizaciones civiles y movimientos ciudadanos que participaron en movilizaciones en defensa del INE en años recientes.

Sus integrantes han señalado que buscan constituirse como una alternativa política con un perfil plural.

La organización ha expresado que su objetivo es convocar a ciudadanos de distintas corrientes ideológicas y fortalecer la vida institucional del país.

Somos MX proviene de una facción de Marea Rosa. Crédito:SomosMxMexico - X

También ha manifestado su postura crítica frente a diversas decisiones gubernamentales, aunque ha insistido en que su apuesta es construir una opción política mediante los mecanismos legales vigentes.

Lo que sigue en el proceso de registro

De acuerdo con el calendario electoral, el INE revisará durante marzo y abril la documentación entregada por las organizaciones solicitantes.

La resolución sobre el otorgamiento o no del registro como partido político nacional se dará a conocer en mayo.

Requisitos que debe validar el INE:

Acreditar al menos 256 mil 030 afiliaciones válidas.

válidas. Comprobar la realización de un mínimo de 200 asambleas distritales .

. Verificar la autenticidad de la documentación presentada.

presentada. Revisar declaración de principios, programa de acción y estatutos.

En caso de obtener el registro, Somos México podría participar como partido político nacional en los próximos procesos electorales federales.