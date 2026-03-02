México

Más de 20 estudiantes de la Universidad Veracruzana lesionados por colapso de una estructura durante foto de graduación

El incidente ocurrió con alumnos de la generación 2022-2026 de la Facultad de Derecho

Lo que debía ser un momento de celebración para egresados de la Universidad Veracruzana (UV) terminó en emergencia este lunes 2 de marzo, cuando una estructura metálica colapsó durante la toma de la fotografía de generación en la Facultad de Derecho en la Zona Universitaria de Xalapa.

El incidente ocurrió por la mañana, cuando cientos de alumnos de la generación 2022-2026 ya se encontraban sobre la estructura montada para la foto conmemorativa. De manera repentina, la tarima cedió bajo el peso de los presentes y parte de la estructura se vino abajo, provocando que varios estudiantes cayeran desde distintos niveles.

De acuerdo con reportes preliminares, más de 20 estudiantes resultaron lesionados, y al menos una persona fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada. Buena parte de los heridos presentaron contusiones, golpes y crisis nerviosas, mientras que servicios de emergencia, paramédicos, Protección Civil y bomberos acudieron al lugar para la atención inmediata.

Padres de familia y compañeros auxiliaron inicialmente a los afectados, mientras que las autoridades educativas y estatales han señalado que se realizarán investigaciones para determinar las causas del colapso y deslindar responsabilidades por el montaje de la estructura.

Las instalaciones de la Facultad de Derecho, en la zona donde ocurrieron los hechos, albergan diversas facultades y forman parte del núcleo académico más importante de la Universidad Veracruzana en la capital veracruzana.

Accidente en la Ibero Santa Fe deja 33 heridos

Un episodio comparable se registró pocos días antes en la Universidad Iberoamericana, en la que un templete o grada instalada para una fotografía de graduación colapsó durante la ceremonia de otro grupo de egresados en el campus de Santa Fe.

En ese hecho, alrededor de 33 estudiantes resultaron lesionados, aunque la mayoría de las lesiones se calificaron como leves o moderadas y ninguna puso en riesgo la vida de los afectados, según reportaron las autoridades educativas y de protección civil.

Las instituciones han señalado que este tipo de accidentes ponen de manifiesto la necesidad de protocolos más estrictos de seguridad y revisión de estructuras temporales cuando se realizan eventos masivos o ceremonias en las que participan estudiantes.

La repetición de estos incidentes en espacios universitarios ha generado preocupación entre estudiantes y padres de familia, quienes demandan que se revisen a fondo los procedimientos, materiales y empresas responsables del montaje de estructuras para garantizar que momentos de celebración no se conviertan en tragedias evitables.

