Samuel García sube video en inglés para los visitantes en Nuevo León del Mundial 2026

Samuel García y Mariana Rodríguez promocionan la sede de Nuevo León para la Copa Mundial 2026 con un video bilingüe dirigido a la audiencia internacional. Crédito: X/@samuel_garcias Captura de pantalla

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y Mariana Rodríguez, difundieron un video en el que invitan a la audiencia internacional a vivir “el Mundial más norteño” durante la Copa Mundial 2026. Utilizan mensajes en inglés y español para destacar la cultura y el ambiente del estado como destino global.

Samuel García y Mariana Rodríguez publicaron este 1 de marzo de 2026 un video bilingüe presentando a Nuevo León como sede del Mundial 2026, resaltando los atractivos de Monterrey y del estadio El Gigante de Acero. La campaña buscó captar la atención internacional, pero generó críticas locales por el contraste entre el optimismo institucional y la situación actual en el estado.

Al comienzo del video, García saluda: “¡Qué habido!”. Rodríguez complementa en inglés: “That’s how we say hi in Nuevo León”. El gobernador se presenta: “I’m Samuel García”, a lo que Mariana Rodríguez sigue: “And I am Mariana Rodríguez”. Ambos centran su mensaje en la importancia del evento deportivo: “And we have a very special announcement, a special message for you. If you are a football fan like I am, tienes que saber esto”.

El estadio de Monterrey será sede mundialista de la FIFA

La invitación destaca el papel del estado. “Nuevo León is one of the host cities of the FIFA World Cup 2026”, afirma Rodríguez. García añade: “Nuevo León is the best state on Mexico. We are in the north, just south Texas, and we’re famous because of our big mountains”.

En el video, Rodríguez presenta aspectos de la cultura local: “And our carnitas asadas, something you might know as barbecue, our music, buen norteño, and that’s how we welcome our family”. García refuerza la invitación: “So we are inviting everyone worldwide to come a conocer el mundial más norteño”.

Rodríguez enfatiza la infraestructura deportiva: “We’ve got El Gigante de Acero, a world-class stadium where two playoff matches will be played in March y four World Cup matches in June”. Añade que el evento contará con actividades de entretenimiento: “All month long, we will be singing, dancing, and having an amazing time at the Fan Fest with some huge artists on stage”.

García insiste en la calidad del evento: “There’s no doubt that Nuevo León will be the best Fan Fest en el mundial más norteño of all the World Cup”. Rodríguez concluye: “We will be waiting here for everyone with our arms open. So what are you waiting for?”.

Reacciones y críticas al video de Samuel García

El influencer Adrián Marcelo cuestionó en redes sociales la alegría institucional frente a las problemáticas actuales del estado. (Archivo Infobae).

La difusión del mensaje generó reacciones inmediatas. El influencer y comediante Adrián Marcelo expresó en X su desacuerdo con el enfoque del video, resaltando la distancia entre el discurso gubernamental y el sentir social.

Marcelo escribió: “Gobernador, por una sola vez, le pido de la manera más amable: LEA EL CUARTO. Nadie en este estado comparte su entusiasmo. Nadie está tan de buenas para su estilo jocoso”. Añadió que, desde su punto de vista, el ánimo en la entidad difiere del ambiente alegre que García y Rodríguez buscan proyectar.

En otro fragmento, Marcelo sostuvo: “El mismo mundo y lo globalizado que está, provoca que las problemáticas que parecen lejanas, trastoquen nuestro día a día. No son tiempos para bailar, ni son tiempos para bromear desde su trinchera. Déjenos ese estilo a nosotros los payasitos”. También criticó que el gobernador no haya logrado concretar partidos de mayor atractivo en el estadio.