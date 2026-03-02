Coronas en forma de gallo y resguardo militar: qué se sabe del funeral de “El Mencho”, exlíder del CJNG

Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", exlíder del CJNG, estaría siendo velado en una funeraria en Guadalajara. (AFP/Redes sociales)

Una semana después de su abatimiento en Tapalpa, el funeral de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, convirtió a Guadalajara en un punto de máxima vigilancia. La presencia militar, las coronas anónimas y hasta un gran arreglo en forma de gallo con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han marcado un velorio bajo fuerte resguardo federal y hermetismo.

Este domingo 1 de marzo la atención se centró en la Funeraria La Paz, ubicada en la colonia San Andrés de Guadalajara. Desde la mañana, el sitio fue fuertemente custodiado por decenas de camionetas con elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la policía estatal. Un helicóptero militar sobrevolaba la zona como medida adicional de vigilancia.

De acuerdo con la agencia AFP, la funeraria permanece bajo resguardo militar por el supuesto velorio de Nemesio Oseguera Cervantes, cuyos restos fueron entregados el sábado por la Fiscalía General de la República (FGR) a sus familiares en la Ciudad de México, y posteriormente fueron trasladados bajo fuerte custodia a Guadalajara.

Arreglo floral en forma de gallo. (Captura de pantalla)

Una fuente federal citada por AFP indicó que el objetivo explícito del despliegue militar es disuadir a mafias o grupos rivales de acercarse al sitio, así como prevenir cualquier intento de disturbio o ataque durante el funeral.

El acceso a la funeraria se mantuvo restringido y bajo revisión exhaustiva; los asistentes eran objeto de inspecciones por parte de las fuerzas federales, según la agencia antes citada. También reportó que el cuerpo de “El Mencho” sería sepultado el lunes 2 de marzo. Hasta el momento no ha habido ninguna confirmación oficial por parte de las autoridades.

Fuerte custodia en la comunidad de San Andrés, en Guadalajara, Jalisco. (AFP)

El traslado desde la Ciudad de México hasta Guadalajara se realizó bajo un fuerte dispositivo de seguridad, con convoyes protegidos y revisiones en cada etapa del camino. Además, Quadratín informó sobre rumores y vigilancia en otros recintos funerarios, como el Recinto de la Paz en Zapopan, aunque el Gobierno estatal atribuyó la presencia policial a operativos habituales y descartó movimientos de inhumación en ese lugar.

Un funeral de símbolos

Llegada de arreglos florales a la funeraria donde estarían los restos de El Mencho.(x/JaliscoRojo)

Lo más llamativo del funeral de “El Mencho” ha sido la llegada de decenas de coronas fúnebres, la mayoría sin cintillo que indique la condolencia ni el nombre de quién las envía.

Quadratín Jalisco reportó la llegada de al menos 12 coronas sin remitente, así como otras con la dedicatoria: “De parte de una familia que siempre estará agradecida”, y una cruz de flores blanca, todas ellas revisadas por las autoridades antes de permitir su ingreso.

Entre todas, destacó una corona monumental en forma de gallo, confeccionada con rosas rojas y detalles en blanco, que llevaba las siglas CJNG en la parte superior. Este símbolo, ligado al cártel fue interpretado en alusión a su apodo de “El Señor de los gallos”.

Arreglo floral en forma de gallo. (Captura de pantalla)

Otras imágenes muestran coronas tradicionales de flores blancas y amarillas, la descarga de arreglos a pie hacia la entrada de la funeraria, y mujeres y hombres vestidos de negro. En las calles aledañas, el ambiente fue de tensión.

Este mismo domingo se registraron episodios violentos en Guadalajara, incluyendo una balacera en Avenida Américas y la colocación de ponchallantas, lo que elevó la percepción de riesgo y mantuvo la alerta en la ciudad, aunque se negó que se hubiera activado nuevamente el código rojo.

Tras la muerte de “El Mencho”, el CJNG respondió con bloqueos carreteros, quema de negocios y ataques a instalaciones en al menos 20 de los 32 estados del país. Según AFP, los enfrentamientos y disturbios posteriores dejaron más de 70 muertos, entre ellos 25 elementos de la Guardia Nacional y un militar.

¿De qué murió El Mencho?

El acta de defunción número 3830, emitida por el Registro Civil de la Ciudad de México, documenta la muerte de Oseguera Cervantes por impactos de arma de fuego en pecho, abdomen y extremidades, ocurrida el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, y avala la entrega del cuerpo a sus familiares.

El acta de defunción de “El Mencho”, expedida en la Ciudad de México, señala que murió por un conjunto de traumatismos torácico, abdominal y de miembros inferiores, perforantes y penetrantes, producidos por proyectiles disparados por arma de fuego.

La hora oficial de la muerte fue registrada a las 10:30 horas del 22 de febrero.

La despedida del capo más buscado por México y Estados Unidos ha estado envuelta en la polémica debido a la falta de imágenes que dejen ver abiertamente que el capo ha muerto.

El viernes pasado, el gobierno federal dijo que existen cuatro líderes identificados como los más fuertes dentro del CJNG, todos bajo investigación y dos de ellos considerados los más probables para asumir el control del grupo criminal, según declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Mazatlán, Sinaloa.

El Mencho falleció el pasado domingo 22 de febrero. REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. BACKGROUND MASKED AT SOURCE/File Photo

No se revelaron los nombres de estos posibles sucesores, por estar bajo investigación, sin embargo, expertos en materia de seguridad hablan de al menos cinco perfiles:

Audias Flores Silva, “El Jardinero” Operador regional con fuerte presencia en Michoacán, Jalisco y Nayarit. Destacado por su bajo perfil y capacidad de negociación. Juan Carlos Valencia González, “El 03” Hijastro de “El Mencho” y jefe del Grupo Élite del CJNG. Considerado heredero tras la extradición de “El Menchito”. Ricardo Ruiz Velasco, “El RR” o “Doble R” Jefe regional en Guadalajara, conocido por su control de infraestructura urbana y tendencia a la violencia visible. Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo” Figura relevante dentro de la estructura militar del CJNG, con peso en el reclutamiento y adiestramiento de sicarios. Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako” Líder de la facción “Los Guerreros”, brazo armado en la frontera Michoacán-Jalisco, con influencia local y control de financiamiento alternativo.

Así, la muerte y el funeral de Rubén Oseguera Cervantes no solo marcan el fin de una era criminal, sino que abren un periodo de incertidumbre y reacomodo en el narco mexicano.