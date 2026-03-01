Dengue en México: número de casos aumentan a 796 y cinco estados entran en alerta, informa Secretaria de Salud

Los casos de dengue en México aumentaron un 354%. | Jovani Pérez

En México, el número de casos de dengue continuó su incremento hasta alcanzar 796 contagios, de acuerdo con el más reciente Panorama Epidemiológico del Dengue publicado por la Secretaría de Salud con corte al 16 de febrero de 2026. En la última semana se confirmaron 128 nuevos pacientes con la enfermedad, aunque hasta el momento no se han registrado defunciones por esta causa en lo que va del año.

Cinco estados concentran la mayoría de contagios

El reporte evidencia que el 81 % de los casos confirmados se concentran en cinco estados del país, los cuales permanecen en alerta epidemiológica por la elevada transmisión del virus.

Los principales territorios con mayor número de casos de dengue son:

Sonora , con 213 casos confirmados.

Sinaloa , con 160 casos .

Veracruz , con 124 casos .

Tabasco , con 103 casos .

Baja California Sur, con 45 casos.

Estas entidades han registrado la mayor incidencia, concentrando así la mayoría de los contagios en el país. El serotipo que ha circulado con más frecuencia en estas regiones es el serotipo 3 del virus del dengue.

Expansión geográfica y medidas preventivas

Hasta la fecha, el virus del dengue se ha extendido a 23 entidades federativas en México, aunque aún hay nueve estados que no han reportado casos en el periodo analizado: Aguascalientes, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Nuevo León, Tlaxcala y Zacatecas.

La Secretaría de Salud ha reiterado la importancia de acciones de prevención y control, como la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti —el principal vector de la enfermedad— mediante la limpieza y retiro de cacharros que acumulen agua, así como el uso de repelentes, mosquiteros y ropa protectora para evitar las picaduras.

Con el incremento de los casos, las autoridades mantienen el llamado a la población para intensificar las medidas de higiene y prevención, especialmente en las zonas con mayor transmisión, con el objetivo de frenar la propagación del dengue en el país.