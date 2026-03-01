México

Atacan a tiros a Nahúm Álvarez, exalcalde de Ixtaczoquitlán en Veracruz

El político morenista fue interceptado por sujetos desconocidos cuando se encontraba en su camioneta

Foto: Facebook / Nahúm Álvarez
Foto: Facebook / Nahúm Álvarez Pellico

El exalcalde de Ixtaczoquitlán, Veracruz, Nahúm Álvarez Pellico, fue atacado a tiros la tarde de este sábado 28 de febrero cuando se encontraba a bordo de su vehículo.

De acuerdo con reportes, la agresión armada ocurrió en calles de la colonia San José del municipio de Fortín de las Flores, cuando circulaba en una camioneta de su propiedad luego de salir de una reunión.

El político morenista fue interceptado por un grupo de sujetos armados que se encontraban a bordo de una camioneta, quienes al darle alcance comenzaron a dispararle.

Elementos de seguridad fueron desplegados al sitio tras darse a conocer el ataque armado, por lo que acordonaron el área para la realización de las diligencias correspondientes.

Exalcalde salió ileso de la agresión armada

Foto: Facebook / Nahúm Álvarez
Foto: Facebook / Nahúm Álvarez Pellico

Luego de la agresión armada, Nahúm Álvarez Pellico emitió un comunicado en el que informó que se encontraba bien y fuera de peligro pese a los hechos ocurridos por la tarde.

“Quiero informarles que me encuentro bien y fuera de peligro. Agradezco profundamente las muestras de solidaridad, los mensajes de apoyo y la preocupación de amigas, amigos y ciudadanos que han estado pendientes de mi estado de salud”, detalló.

El también exdiputado local condenó el atentado en su contra e informó que presentará una denuncia para que se esclarezca lo sucedido.

“Ante estos hechos, he decidido proceder por la vía legal y ya se realizará la denuncia correspondiente ante la fiscalía. Confío plenamente en las instituciones y reitero mi compromiso con la legalidad, la paz y el respeto al Estado de Derecho. Les agradezco su respaldo y les envío un abrazo sincero”, escribió en sus redes sociales.

Veracruz registró 3 ataques armados relacionados con ediles en febrero

Imagen de archivo. EFE/Édgar Escamilla
Imagen de archivo. EFE/Édgar Escamilla

El mes de febrero registró varios ataques armados en los que se vieron involucrados dos alcaldes de Veracruz y un familiar de una exalcaldesa.

Una de las agresiones más recientes ocurrió el sábado 7 de febrero, cuando se reportó el asesinato de Raúl Hernández Sánchez, hermano de Norma Estela Hernández Sánchez, exalcaldesa de Mixtla de Altamirano.

El hecho se registró en la zona del Paso del Águila del municipio de Zongolica. Reportes de medios locales refirieron que el hermano de la exalcaldesa fue secuestrado por sujetos armados previo a ser asesinado.

Otro ataque armado ocurrió el miércoles 4 de febrero, cuando fue atacado a balazos el alcalde de Zacualpan, Andrés Maldonado Yáñez, mientras se encontraba en compañía de su esposa a bordo de un vehículo tras finalizar un acto institucional.

Las autoridades municipales detallaron que el edil y su esposa se dirigían hacia Zacualpan, pero durante el trayecto fueron interceptados por un sujetos armados que abrieron fuego en su contra.

Foto: Facebook / Andrés Maldonado
Foto: Facebook / Andrés Maldonado Yañez

Como resultado de la agresión, el chofer del alcalde resultó herido por impacto de arma de fuego, mientras que Andrés Maldonado Yáñez y su esposa, identificada como Jazmín Martínez Santizo, salieron ilesos.

Este mismo mes, durante la medianoche del lunes 2 de febrero, se registró un ataque armado en contra del domicilio del alcalde de Banderilla, José Antonio San Gabriel Fernández, el cual no dejó personas lesionadas.

