Asesinaron a hermano de exalcaldesa de Mixtla de Altamirano en Veracruz

Imagen de archivo. EFE/Édgar Escamilla

Raúl Hernández Sánchez, hermano de Norma Estela Hernández Sánchez, exalcaldesa de Mixtla de Altamirano en Veracruz, fue asesinado en un ataque armado este sábado 7 de febrero.

El hecho se registró en la zona del Paso del Águila del municipio de Zongolica. Reportes de medios locales señalan que el hermano de la exalcaldesa fue secuestrado por un grupo de sujetos armados.

Vecinos de la zona dijeron escuchar detonaciones de arma de fuego, por lo que llamaron a elementos de seguridad para que acudieran a la zona.

Al arribar los policías, localizaron al hombres dentro de un vehículo, quien ya no contaba con signos vitales.

El diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Yunes Landa, informó que este sábado recibió una llamada telefónica en el que le detallaron que, a pocos kilómetros donde se encontraba, había sido asesinado el hermano de la exalcaldesa de Mixtla de Altamirano.

“Es muy triste y preocupante que lo mismo corre la sangre de los veracruzanos en la Huasteca Alta que en la Olmeca, pasando por las otras siete regiones del estado, sin tener para cuándo se detenga”, escribió en sus redes sociales.

Foto: Facebook / Mixtla de Altamirano Ver. Administración 2022-2025

Raúl Hernández Sánchez también era hermano del excandidato del Partido del Trabajo (PT) para alcaldía del mismo municipio, Crispín Hernández Sánchez.

Un hecho de violencia similar ocurrió en noviembre de 2023, cuando fue asesinado Juan Carlos Mezhua Campos, exalcalde y líder social en la sierra de Zongolica.

De acuerdo con los reportes, Mezhua Campos fue citado en la entrada de una calera de su propiedad, ubicada en la comunidad de Piedras Blancas, donde fue atacado a balazos.

El equipo de trabajo del exalcalde y líder social confirmó el asesinato y exigió que los responsables fueran presentados ante las autoridades.

“Con profunda tristeza informamos que han asesinado a nuestro líder Juan Carlos Amezhua. Repudiamos las acciones sin resultados de la gobernadora y la presidenta de la República. Aquí los resultados de su estrategia de Paz, cuando la única paz es para los delincuentes. Juan Carlos era un hombre de íntegro y de mucho oficio político, un gran ser humano”, escribieron en sus redes sociales.

Las autoridades ya fueron notificadas para dar inicio a las investigaciones correspondientes. (FB Juan Carlos Mezhua)

Días antes de este homicidio, Pedro González Rodríguez, excandidato a alcalde de San Andrés Tuxtla, fue asesinado por un grupo de sujetos armados que ingresaron a su domicilio, ubicado en la comunidad de Villa Comoapan, en el municipio donde contendió por la presidencia municipal.

Los reportes refirieron que los sujetos irrumpieron en su vivienda y lo atacaron a balazos hasta que murió en el lugar.

El mismo mes también fue asesinado Lázaro Francisco Luría, excandidato a la alcaldía de Chinameca, quien fue secuestrado por sujetos armados y posteriormente asesinado.

Su cuerpo fue hallado el 6 de noviembre cerca de una carretera estatal que une los municipios de Oteapan con Zaragoza.