México

Balean casa de alcalde de Banderilla, Veracruz, Rocío Nahle ‘aclara’ ataque: “Fue afuera”

El PAN condenó el ataque contra José Antonio Sangabriel y exigió que haya una investigación “pronta y transparente”

Guardar
La gobernadora electa de Veracruz
La gobernadora electa de Veracruz ya se pronunció sobre esta posibilidad. (Facebook Rocío Nahle)

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, informó sobre el atentado en contra de José Antonio Sangabriel Fernández, presidente municipal de Banderillas, luego de que el lunes pasado un comando atacó a balazos el domicilio del alcalde panista.

En conferencia de prensa, la mandataria estatal indicó que su gabinete de Seguridad le informó sobre el ataque y precisó que la agresión “no fue en la casa del alcalde”, sino afuera de la misma.

Sin dar mayores detalles, indicó que la Fiscalía General del Estado ya está investigando el caso y revisando las cámaras de seguridad ubicadas en la zona.

“Ahorita en la mañana, en al mesa de seguridad nos comentaron, pero no fue en la casa del alcalde, fue afuera de la cas del alcalde y está a fiscalía revisando cámaras”, concluyó.

PAN condena ataque contra alcalde, exige seguridad inmediata

El Partido Acción Nacional en Veracruz condenó “enérgicamente” el ataque armado contra el domicilio del alcalde de Banderilla, José Antonio Sangabriel Fernandez, exigiendo a las autoridades investigar el caso y que se fortalezca la seguridad en el estado.

En un comunicado, el partido de oposición acusó que el ataque “refleja el grave deterioro de la seguridad” en el Veracruz y “que los gobiernos municipales continúan siendo los más expuestos ante la delincuencia”.

“La violencia no puede continuar siendo un instrumento para intimidar o vulnerar a quienes ejercen funciones públicas”, se lee en el documento.

Aseguró que Veracruz se ha colocado entre las entidades con mayor incidencia de violencia política en el país, señalando que esto “evidencia que las estrategias de seguridad no han sido suficientes para proteger a quienes participan en la vida pública ni para garantizar la tranquilidad de las familias veracruzanas”.

En este sentido, el partido exigió a las autoridades estatales y federales “garantías inmediatas de seguridad para el alcalde de Banderilla y su familia”, así como la protección efectiva para autoridades municipales, funcionarios públicos y ciudadanía en general.

También pidió que el caso se investigue de forma “pronta y transparente” para identificar y detener a los responsables.

Agregó un llamado a que se implemente una estrategia integral que fortalezca la seguridad y a las policías municipales.

“Las y los veracruzanos no podemos seguir viviendo con miedo ni normalizando la violencia como parte de nuestra vida cotidiana.

“Gobernar, participar en política o salir a trabajar no debe representar un riesgo. Veracruz merece paz, orden y resultados reales en materia de seguridad”, concluyó.

Temas Relacionados

Rocío NahleataqueBanderillasVeracruzmexico-noticias

Más Noticias

Christian Nodal manda mensaje a sus fans tras ataques en redes: “Ni se peleen”

El intérprete de regional mexicano aseguró que está enfocado en el lanzamiento de su nueva música y espectáculo

Christian Nodal manda mensaje a

Popocatépetl hoy: volcán registró 24 exhalaciones este 4 de febrero

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo México, el estado del Popocatépetl es de principal preocupación para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl hoy: volcán registró 24

América vs Rayados: cuánto cuestan los boletos y cómo comprar para la jornada 5

Con el calendario y los precios ya definidos, el Estadio Azulcrema se alista para recibir uno de los encuentros más atractivos de la quinta fecha del torneo

América vs Rayados: cuánto cuestan

Té antigripal de bugambilia y miel: alivio natural para la tos y la garganta

Si buscas un remedio casero y reconfortante para la gripe, esta fusión es la respuesta natural

Té antigripal de bugambilia y

¿The Warning va a colaborar con Hayley Williams y Demi Lovato? Esto dijeron las hermanas Villarreal

Una imagen viral encendió la emoción de los fans, pero las hermanas Villarreal ya explicaron qué hay detrás de las teorías

¿The Warning va a colaborar
MÁS NOTICIAS

NARCO

DEA destaca decomiso histórico de

DEA destaca decomiso histórico de pastillas de fentanilo y entrega de narcos del Cártel de Sinaloa y CJNG

Detienen en Tlaxcala a Gerardo N, exalcalde de Cuautempan, Puebla

Preocupa a Amnistía Internacional escalada de violencia y militariazación en Sinaloa

“La Narcomami” y “El Ingeniero” estarían de nuevo al frente del Cártel de Tijuana: así se reorganizan

Asesinan a “El Curro”, líder huachicolero ligado al cártel de Los H, en Hidalgo

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal manda mensaje a

Christian Nodal manda mensaje a sus fans tras ataques en redes: “Ni se peleen”

¿The Warning va a colaborar con Hayley Williams y Demi Lovato? Esto dijeron las hermanas Villarreal

Mónica Garza le revela a Mara Patricia Castañeda si Pati Chapoy la violentó por renunciar a ‘Ventaneando”

Gloria Trevi sorprende en concierto junto a Manuel Carrasco en el Auditorio Nacional

Gustavo Adolfo Infante revela que él recomendó a Imelda Tuñón el implante de naltrexona para Julián Figueroa

DEPORTES

América vs Rayados: cuándo, a

América vs Rayados: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido la jornada 5 del Clausura 2026

“Todos los equipos quieren jugar en el Estadio Banorte”, director general de NFL en México habló sobre futuros planes de albergar más juegos

América vs Rayados: cuánto cuestan los boletos y cómo comprar para la jornada 5

Efraín Juárez defiende su esquema táctico tras derrota de Pumas por goleada: “Todo estaba saliendo a la perfección”

Real Betis vs Atlético de Madrid: cuándo y dónde ver el debut de Álvaro Fidalgo y Obed Vargas en los cuartos de final de la Copa del Rey