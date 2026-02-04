Balean casa de alcalde de Banderilla, Veracruz, Rocío Nahle ‘aclara’ ataque: “Fue afuera”

La gobernadora electa de Veracruz ya se pronunció sobre esta posibilidad. (Facebook Rocío Nahle)

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, informó sobre el atentado en contra de José Antonio Sangabriel Fernández, presidente municipal de Banderillas, luego de que el lunes pasado un comando atacó a balazos el domicilio del alcalde panista.

En conferencia de prensa, la mandataria estatal indicó que su gabinete de Seguridad le informó sobre el ataque y precisó que la agresión “no fue en la casa del alcalde”, sino afuera de la misma.

Sin dar mayores detalles, indicó que la Fiscalía General del Estado ya está investigando el caso y revisando las cámaras de seguridad ubicadas en la zona.

“Ahorita en la mañana, en al mesa de seguridad nos comentaron, pero no fue en la casa del alcalde, fue afuera de la cas del alcalde y está a fiscalía revisando cámaras”, concluyó.

PAN condena ataque contra alcalde, exige seguridad inmediata

El Partido Acción Nacional en Veracruz condenó “enérgicamente” el ataque armado contra el domicilio del alcalde de Banderilla, José Antonio Sangabriel Fernandez, exigiendo a las autoridades investigar el caso y que se fortalezca la seguridad en el estado.

En un comunicado, el partido de oposición acusó que el ataque “refleja el grave deterioro de la seguridad” en el Veracruz y “que los gobiernos municipales continúan siendo los más expuestos ante la delincuencia”.

“La violencia no puede continuar siendo un instrumento para intimidar o vulnerar a quienes ejercen funciones públicas”, se lee en el documento.

Aseguró que Veracruz se ha colocado entre las entidades con mayor incidencia de violencia política en el país, señalando que esto “evidencia que las estrategias de seguridad no han sido suficientes para proteger a quienes participan en la vida pública ni para garantizar la tranquilidad de las familias veracruzanas”.

En este sentido, el partido exigió a las autoridades estatales y federales “garantías inmediatas de seguridad para el alcalde de Banderilla y su familia”, así como la protección efectiva para autoridades municipales, funcionarios públicos y ciudadanía en general.

También pidió que el caso se investigue de forma “pronta y transparente” para identificar y detener a los responsables.

Agregó un llamado a que se implemente una estrategia integral que fortalezca la seguridad y a las policías municipales.

“Las y los veracruzanos no podemos seguir viviendo con miedo ni normalizando la violencia como parte de nuestra vida cotidiana.

“Gobernar, participar en política o salir a trabajar no debe representar un riesgo. Veracruz merece paz, orden y resultados reales en materia de seguridad”, concluyó.