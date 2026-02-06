Atacan a balazos al alcalde de Zacualpan, Veracruz: su chofer resultó herido

Foto: Facebook / Andrés Maldonado Yáñez

El alcalde de Zacualpan, Veracruz, Andrés Maldonado Yáñez, fue atacado a balazos cuando se encontraba en compañía de su esposa a bordo de un vehículo tras finalizar un acto institucional.

De acuerdo con el Ayuntamiento de Zacualpan, el hecho se registró este miércoles 4 de febrero, cuando el alcalde se encontraba con su esposa, Jazmín Martínez Santizo, y su chofer, identificado como Hilario Fragoso.

Tras finalizar sus actividades en la ciudad de Xalapa, los tres se dirigían hacia el municipio de Zacualpan a bordo de un vehículo, pero durante el trayecto fueron interceptados por un grupo de sujetos armados que abrieron fuego en su contra.

Como resultado de la agresión, el chofer fue herido por impacto de arma de fuego. El Ayuntamiento informó que actualmente se encuentra recibiendo atención médica.

Alcalde y su esposa resultaron ilesos

El Ayuntamiento de Zacualpan detalló que el alcalde y su esposa no sufrieron lesiones durante el ataque armado, pero tras el hecho no tienen acceso a sus teléfonos, por lo que no podrán atender llamadas ni mensajes de la población.

“Los números ya fueron reportados; sin embargo, les solicitamos mantenerse atentos y tomar las debidas precauciones”, se lee en el comunicado.

Foto: Facebook / Andrés Maldonado Yáñez

*Información en desarrollo...