Secretaría de Cultura anuncia pago a trabajadores tras amenaza de paro en IMCINE y el Centro de Capacitación Cinematográfica

La secretaría de Cultura emitió las fechas de pago para trabajadores de IMCINE y CCC. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Luego de que el día de ayer, 26 de febrero, trascendiera que a partir del próximo domingo los trabajadores del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) iniciarían un paro de labores el próximo domingo por la precarización laboral, ausencia de contratos y falta de pago, la secretaría de Cultura dio a conocer las fechas de pago correspondientes a enero y febrero.

Ponen fecha ante retraso de pagos

A través de un comunicado la secretaría de Cultura informó que los pagos correspondientes a enero y febrero de 2026 para los prestadores de servicios profesionales serán efectuados el día jueves 5 de marzo.

Se dio a conocer que la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, se reunió con colaboradores del IMCINE, donde se aseguró que se contará con la validaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para darle cumplimiento al trámite.

IMCINE y CCC se suman a las protestas de la Cineteca Nacional por las malas condiciones laborales. Foto: Cultura.gob.mx

La institución comunicó que en los próximos meses agilizará los procesos para garantizar el pago oportuno durante el año.

Autoridades reiteraron el respeto absoluto a las manifestaciones .

En relación con el CCC, propusieron una reunión con las partes involucradas hoy, viernes 27 de febrero de 2026, a las 15 horas, en las instalaciones de la institución.

Aunque la reunión ya estaba programada, llegó un comunicado en el que se solicita que cualquier aviso se realice con 48 horas de anticipación .

La relevancia de mantener un diálogo abierto fue remarcada y se aclaró públicamente que la información a compartir responde al compromiso institucional de regularizar los pagos de honorarios de forma retroactiva, a partir del jueves 5 de marzo de 2026.

Trabajadores exhiben malas condiciones de trabajo

El comunicado difundido por los trabajadores señala que desde enero de este año laboran sin contratos formales, situación que los ha orillado a no tener respaldo legal ni recibir retribución durante los primeros meses de este 2026:

“La mayor parte de los prestadores de servicios profesionales estamos laborando sin un contrato que formalice nuestra relación laboral con el IMCINE, a pesar de que hemos trabajado ininterrumpidamente desde que concluyó formalmente la relación”.

El IMCINE cuestiona a las autoridades correspondientes: “¿por qué las personas encargadas de sostener una parte del IMCINE son relegadas a vivir con condiciones de trabajo precarizadas a pesar de realizar actividades especializadas?”.

Docentes del CCC se sumaron a la demanda, denunciando condiciones similares de trabajo, el pliego incluye la incorporación inmediata con contratos sin plazo fijo, el reconocimiento de los años de servicio y la asignación de remuneraciones acordes a las funciones realizadas.

La adhesión del IMCINE y el CCC a las movilizaciones iniciadas por la Cineteca Nacional pone de manifiesto el descontento que atraviesa a quienes laboran bajo la Secretaría de Cultura.