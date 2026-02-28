Paletas heladas de mandarina, cúrcuma y pimienta negra: antiinflamatorias, con vitamina C y sin azúcar

Para los días de calor, esta paleta helada es una auténtica joya de sabor y salud. La mandarina aporta vitamina C y dulzura natural, la cúrcuma ofrece su poder antiinflamatorio y la pimienta negra ayuda a potenciar la absorción de la curcumina.
Es una combinación original, colorida y perfecta para quienes buscan cuidarse sin sacrificar el antojo.
Estas paletas son bajas en calorías, no llevan azúcar añadida y su sabor es cítrico con un toque especiado que sorprende. Son ideales para niños, deportistas o cualquier persona que quiera un snack saludable y diferente.
Receta de paleta de mandarina, cúrcuma y pimienta negra
Las paletas de mandarina, cúrcuma y pimienta negra se preparan licuando jugo de mandarina fresca con cúrcuma y una pizca de pimienta negra, sin azúcar. Puedes agregar un toque de stevia si prefieres más dulzor.
- Tiempo de preparación
- Total: 4 horas (incluye congelado)
- Preparación: 10 minutos
- Congelado: 3-4 horas
Ingredientes
- 2 tazas de jugo de mandarina fresca (aprox. 6-8 mandarinas grandes)
- 1 cucharadita de cúrcuma fresca rallada (o ½ cdta en polvo)
- 1 pizca de pimienta negra molida
- ¼ taza de agua (opcional, para ajustar textura)
- Stevia, monk fruit o eritritol al gusto (opcional, solo si prefieres más dulzor)
- Ralladura de mandarina para decorar (opcional)
Cómo hacer paleta de mandarina, cúrcuma y pimienta negra, paso a paso
- Exprime las mandarinas hasta obtener 2 tazas de jugo fresco. Cuela para retirar semillas y pulpa, si deseas una textura más suave.
- Mezcla el jugo con la cúrcuma, la pizca de pimienta negra y el agua. Bate bien para integrar todo.
- Prueba y ajusta dulzor si lo deseas, añadiendo stevia o monk fruit.
- Vierte la mezcla en moldes para paleta. Si quieres, esparce un poco de ralladura de mandarina en el fondo de los moldes antes de llenar.
- Inserta los palitos y congela por 3-4 horas, o hasta que estén completamente firmes.
- Desmolda pasando el molde por agua tibia unos segundos y disfruta inmediatamente.
Consejos técnicos:
- Usa mandarina muy madura para aprovechar su dulzura natural.
- La pimienta negra debe ser solo una pizca para no invadir el sabor, pero sí potenciar la cúrcuma.
- Puedes hacer una versión marmoleada agregando rodajas finas de mandarina en el molde antes de llenar.
- Si usas cúrcuma fresca, ralla muy fino para que se distribuya bien en la mezcla.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 6 paletas medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 35
- Carbohidratos: 8 g
- Grasas: 0 g
- Proteínas: 0.5 g
- Azúcares: 6 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En congelador, hasta 2 semanas en recipiente hermético o bolsa para congelar.