Paletas heladas de mandarina, cúrcuma y pimienta negra: antiinflamatorias, con vitamina C y sin azúcar

Para los días de calor, esta paleta helada es una auténtica joya de sabor y salud. La mandarina aporta vitamina C y dulzura natural, la cúrcuma ofrece su poder antiinflamatorio y la pimienta negra ayuda a potenciar la absorción de la curcumina.

Es una combinación original, colorida y perfecta para quienes buscan cuidarse sin sacrificar el antojo.

Estas paletas son bajas en calorías, no llevan azúcar añadida y su sabor es cítrico con un toque especiado que sorprende. Son ideales para niños, deportistas o cualquier persona que quiera un snack saludable y diferente.

Receta de paleta de mandarina, cúrcuma y pimienta negra

Las paletas de mandarina, cúrcuma y pimienta negra se preparan licuando jugo de mandarina fresca con cúrcuma y una pizca de pimienta negra, sin azúcar. Puedes agregar un toque de stevia si prefieres más dulzor.

Tiempo de preparación

Total: 4 horas (incluye congelado)

Preparación: 10 minutos

Congelado: 3-4 horas

Ingredientes

2 tazas de jugo de mandarina fresca (aprox. 6-8 mandarinas grandes) 1 cucharadita de cúrcuma fresca rallada (o ½ cdta en polvo) 1 pizca de pimienta negra molida ¼ taza de agua (opcional, para ajustar textura) Stevia, monk fruit o eritritol al gusto (opcional, solo si prefieres más dulzor) Ralladura de mandarina para decorar (opcional)

Cómo hacer paleta de mandarina, cúrcuma y pimienta negra, paso a paso

Exprime las mandarinas hasta obtener 2 tazas de jugo fresco. Cuela para retirar semillas y pulpa, si deseas una textura más suave.

Mezcla el jugo con la cúrcuma, la pizca de pimienta negra y el agua. Bate bien para integrar todo.

Prueba y ajusta dulzor si lo deseas, añadiendo stevia o monk fruit.

Vierte la mezcla en moldes para paleta. Si quieres, esparce un poco de ralladura de mandarina en el fondo de los moldes antes de llenar.

Inserta los palitos y congela por 3-4 horas, o hasta que estén completamente firmes.

Desmolda pasando el molde por agua tibia unos segundos y disfruta inmediatamente.

Consejos técnicos:

Usa mandarina muy madura para aprovechar su dulzura natural.

La pimienta negra debe ser solo una pizca para no invadir el sabor, pero sí potenciar la cúrcuma.

Puedes hacer una versión marmoleada agregando rodajas finas de mandarina en el molde antes de llenar.

Si usas cúrcuma fresca, ralla muy fino para que se distribuya bien en la mezcla.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 paletas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 35

Carbohidratos: 8 g

Grasas: 0 g

Proteínas: 0.5 g

Azúcares: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En congelador, hasta 2 semanas en recipiente hermético o bolsa para congelar.