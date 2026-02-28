México

Paletas heladas de mandarina, cúrcuma y pimienta negra: antiinflamatorias, con vitamina C y sin azúcar

Disfruta de este postre fresco y nutritivo durante la época de calor

(Gemini)
(Gemini)

Para los días de calor, esta paleta helada es una auténtica joya de sabor y salud. La mandarina aporta vitamina C y dulzura natural, la cúrcuma ofrece su poder antiinflamatorio y la pimienta negra ayuda a potenciar la absorción de la curcumina.

Es una combinación original, colorida y perfecta para quienes buscan cuidarse sin sacrificar el antojo.

Estas paletas son bajas en calorías, no llevan azúcar añadida y su sabor es cítrico con un toque especiado que sorprende. Son ideales para niños, deportistas o cualquier persona que quiera un snack saludable y diferente.

Receta de paleta de mandarina, cúrcuma y pimienta negra

Las paletas de mandarina, cúrcuma y pimienta negra se preparan licuando jugo de mandarina fresca con cúrcuma y una pizca de pimienta negra, sin azúcar. Puedes agregar un toque de stevia si prefieres más dulzor.

  • Tiempo de preparación
  • Total: 4 horas (incluye congelado)
  • Preparación: 10 minutos
  • Congelado: 3-4 horas
(Gemini)
(Gemini)

Ingredientes

  1. 2 tazas de jugo de mandarina fresca (aprox. 6-8 mandarinas grandes)
  2. 1 cucharadita de cúrcuma fresca rallada (o ½ cdta en polvo)
  3. 1 pizca de pimienta negra molida
  4. ¼ taza de agua (opcional, para ajustar textura)
  5. Stevia, monk fruit o eritritol al gusto (opcional, solo si prefieres más dulzor)
  6. Ralladura de mandarina para decorar (opcional)

Cómo hacer paleta de mandarina, cúrcuma y pimienta negra, paso a paso

  • Exprime las mandarinas hasta obtener 2 tazas de jugo fresco. Cuela para retirar semillas y pulpa, si deseas una textura más suave.
  • Mezcla el jugo con la cúrcuma, la pizca de pimienta negra y el agua. Bate bien para integrar todo.
  • Prueba y ajusta dulzor si lo deseas, añadiendo stevia o monk fruit.
  • Vierte la mezcla en moldes para paleta. Si quieres, esparce un poco de ralladura de mandarina en el fondo de los moldes antes de llenar.
  • Inserta los palitos y congela por 3-4 horas, o hasta que estén completamente firmes.
  • Desmolda pasando el molde por agua tibia unos segundos y disfruta inmediatamente.

Consejos técnicos:

  • Usa mandarina muy madura para aprovechar su dulzura natural.
  • La pimienta negra debe ser solo una pizca para no invadir el sabor, pero sí potenciar la cúrcuma.
  • Puedes hacer una versión marmoleada agregando rodajas finas de mandarina en el molde antes de llenar.
  • Si usas cúrcuma fresca, ralla muy fino para que se distribuya bien en la mezcla.
(Gemini)
(Gemini)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 paletas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 35
  • Carbohidratos: 8 g
  • Grasas: 0 g
  • Proteínas: 0.5 g
  • Azúcares: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En congelador, hasta 2 semanas en recipiente hermético o bolsa para congelar.

