Instalan sistema que captará hasta 750 mil litros de agua en escuela del estado de Hidalgo

La Escuela Secundaria General No. 2 “Jaime Sabines” ya cuenta con un Sistema de Captación de Agua de Lluvia

En un contexto marcado por el estrés hídrico que enfrentan diversas regiones de México, fue inaugurado un Sistema de Captación de Agua de Lluvia (SCALL) en la Escuela Secundaria General No. 2 “Jaime Sabines”, ubicada en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo.

La instalación, que permitirá recolectar entre 500 mil y hasta 750 mil litros de agua de lluvia al año, forma parte del programa “Escuelas con Agua”, impulsado por Grupo RICA Coca-Cola en alianza con Fundación Coca-Cola México, así como con aliados implementadores como Isla Urbana y Rotoplas.

El sistema está diseñado para abastecer sanitarios, labores de limpieza general, lavado de manos y riego, contribuyendo a mejorar las condiciones de higiene y salud de más de 600 alumnos que integran la comunidad escolar del plantel.

Tecnología y monitoreo inteligente

El modelo implementado no se limita a la instalación de tanques de almacenamiento. De acuerdo con los impulsores del proyecto, el sistema integra un esquema de ingeniería que incluye monitoreo inteligente mediante medidores pluviales y tecnología satelital (IoT), lo que permite supervisar en tiempo real su funcionamiento y garantizar su óptimo desempeño.

Esta infraestructura busca asegurar un suministro alternativo de agua en temporadas de lluvia, reducir la presión sobre la red pública y fomentar una cultura de uso responsable del recurso entre estudiantes, docentes y familias.

Nancy Leo, Directora de Sostenibilidad y Fundación Misión de Doña Margarita de Grupo RICA Coca-Cola​​, destacó que garantizar el acceso al agua en las escuelas contribuye directamente al desarrollo del talento y a la formación de nuevas generaciones con mayor conciencia ambiental.

Impacto regional y alcance nacional

Con esta instalación, Grupo RICA suma 32 sistemas de captación pluvial ya implementados en su zona de operación y tiene programados otros 21 durante el presente ciclo escolar en los estados de Hidalgo, Morelos y Puebla. En conjunto, estas acciones beneficiarán a más de 25 mil 500 personas.

A nivel nacional, la iniciativa liderada por Fundación Coca-Cola México, en coordinación con la Industria Mexicana de Coca-Cola, tiene presencia en 29 estados y ha instalado más de 900 sistemas en escuelas públicas del país.

El proyecto se complementa con el componente educativo “Amigos de la Lluvia”, un modelo de capacitación dirigido a docentes, madres y padres de familia, así como estudiantes, con el objetivo de garantizar el mantenimiento y la sostenibilidad del sistema hasta por 10 años.

El impacto ambiental de estas acciones es evaluado y respaldado por instituciones como el Centro Regional de Seguridad Hídrica (CERSHI) de la Universidad Nacional Autónoma de México y la UNESCO, lo que refuerza el componente técnico y académico del programa.

Con este tipo de intervenciones, autoridades locales, iniciativa privada y organizaciones sociales buscan fortalecer la infraestructura escolar y contribuir a enfrentar los desafíos derivados de la escasez de agua, particularmente en comunidades que requieren soluciones sostenibles de largo plazo.

Durante el acto inaugural se realizó el tradicional corte de listón con la presencia de Esteban Juárez, Director Comercial de Grupo RICA; Eduardo Medécigo, Presidente Municipal de Mineral de la Reforma; Samantha Esparza, Presidenta del Sistema DIF municipal.

Así como Nancy Leo, Directora de Sostenibilidad y Fundación Misión de Doña Margarita de Grupo RICA Coca-Cola; y Ana Fierro, Directora del Programa Escuelas con Agua de Fundación Coca-Cola México, además de funcionarios estatales y representantes de la comunidad educativa.