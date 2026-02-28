Carroza fúnebre llegó al Centro Federal Pericial Forense, esta semana familiares buscan recuperar cuerpo de El Mencho

En medio de un fuerte operativo de seguridad en la Ciudad de México, dos vehículos de servicios funerarios ingresaron al Centro Federal Pericial Forense de la Fiscalía General de la República (FGR). La llegada de estas unidades ha acrecentado la expectativa nacional, ya que diversas versiones señalan que en el lugar se encuentra el cuerpo de Rubén “Nemesio” Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El recinto pericial permanece bajo resguardo estricto de fuerzas federales, que establecieron un cerco de vigilancia en los alrededores para garantizar la integridad del proceso. La presencia de personal militar y agentes especializados en las inmediaciones confirma la relevancia que las autoridades otorgan a la operación, ante la posibilidad de que los restos de Oseguera Cervantes sean sometidos a exámenes forenses para confirmar su identidad y causa de muerte, de acuerdo con reportes difundidos por Azteca Noticias y OnDemand_News que mostraron videos de la carroza de una conocida funeraria de la Ciudad de México.

El movimiento fue observado por medios nacionales, que han seguido de cerca la trayectoria del CJNG y de su principal dirigente. La organización criminal, bajo el mando de Oseguera Cervantes, logró extender su influencia en distintas regiones del país y hasta 60 paìses del mundo, consolidando una estructura delictiva con presencia amplia y generando un clima de violencia sostenida.

La figura de Nemesio Oseguera Cervantes ha estado en el centro de la atención pública y de las investigaciones judiciales durante los últimos años. Su muerte representa un giro de alto impacto en la dinámica del crimen organizado en México y una nueva reconfiguración. El despliegue de seguridad y el hermetismo institucional en torno a este evento reflejan el peso de la información en juego y la importancia de los procedimientos forenses que se llevan a cabo en el recinto de la FGR.

Foto: Departamento de Estado de EEUU

El entorno de tensión en las inmediaciones del centro forense se mantiene, mientras autoridades federales refuerzan la vigilancia ante cualquier eventualidad.

Por lo que dio a conocer que en representante jurídico, identificado como portavoz de los familiares de la persona fallecida, presentó una solicitud formal para la entrega de los restos mortales. El trámite se encuentra en curso y la FGR precisa que se cumplen todos los protocolos antes de proceder con la entrega correspondiente.

Desde el lunes 23 de febrero el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, dijo que la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó su identidad a través de análisis genéticos por lo que tenía la total certeza que se trataba del capo más buscado del mundo.

El humo sale de vehículos en llamas en medio de una ola de violencia, con vehículos incendiados y hombres armados bloqueando carreteras en más de media docena de estados, después de una operación militar en la que una fuente del gobierno dijo que el narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera, conocido como "El Mencho", fue asesinado, en Puerto Vallarta, Jalisco, México, 22 de febrero de 2026, en esta captura de pantalla obtenida de un video de redes sociales. @morelifediares via Instagram/Youtube/via REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS. CRÉDITO OBLIGATORIO. NO REVENTAS. NO ARCHIVOS. TPX IMÁGENES DEL DÍA Verificación: Reuters confirmó que la ubicación era Puerto Vallarta por el trazado de la carretera, los árboles, los edificios y los logotipos de las empresas, que coincidían con las imágenes de archivo y de satélite. La forma de las montañas coincidía con los mapas topográficos. La fecha en que se filmaron los vídeos se verificó por los metadatos originales de los archivos.

De acuerdo con la evaluación de la DEA y otras fuentes oficiales, el CJNG ha extendido sus operaciones a más de 60 países y tiene presencia en los 50 estados de Estados Unidos.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a través de un comunicado confirmaron cómo fue el operativo inédito en el que murió “El Mencho” durante un enfrentamiento entre militares e integrantes del CJNG:

Se hace del conocimiento a la opinión pública que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, Jal., en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención de Ruben “N” (a) Mencho.

Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo “CJNG” fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Ruben “N” (a) Mencho

Datos clave:

Dos carrozas de servicios funerarios ingresaron al Centro Federal Pericial Forense de la FGR bajo estricta vigilancia.

El cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, podría encontrarse en el recinto para exámenes forenses.

Fuerzas federales mantienen un cerco de seguridad, mientras crece la expectativa por la posible confirmación de su fallecimiento.