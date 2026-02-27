Sala del Terror 2026: fechas, precios y cómo vivir la experiencia inmersiva en CDMX

(Warner)

Prepárate para caminar dentro de tus peores pesadillas. Sala del Terror 2026 llega a la Ciudad de México con una experiencia inmersiva inspirada en los clásicos del cine de horror como El Exorcista, Annabelle, La Llorona, La Monja y El Conjuro.

Durante 60 minutos, vivirás escenas de alto impacto en cinco salas interactivas diseñadas para provocar gritos y carcajadas nerviosas.

¿En qué consiste la experiencia?

Cinco salas y múltiples instalaciones: Recorrerás escenarios icónicos de películas de terror, con efectos especiales, luces, sonido envolvente y tecnología hipersensorial.

Tecnología inmersiva: No solo verás, sino que estarás dentro de la acción, enfrentando tus miedos con todos los sentidos.

Lobby y área de alimentos: Puedes llegar una hora antes para disfrutar de snacks y bebidas , y explorar stands de patrocinadores.

Merchandising exclusivo: Al salir, adquiere objetos de colección inspirados en las películas y la experiencia.

El Conjuro 4 - Últimos Ritos. (New Line Cinema)

¿Cuándo y dónde es la Sala del Terror?

Sede: Foro Polanco Moliere, CDMX

Horarios: Funciones diarias a partir del 13 de marzo al 31de mayo. Consulta horarios y boletos en Ticketmaster o taquilla (11:00 a 18:00 h)

Duración: 60 minutos por recorrido

Costos, acceso y recomendaciones

El costo de las entradas es de 855 pesos por persona.

Edad recomendada: A partir de 13 años. Menores de 13 solo acompañados de un adulto. Niños menores de 2 años entran gratis pero deben estar en silencio.

Código de vestimenta: Ropa y calzado cómodo. No se permiten disfraces ni mochilas grandes. Hay guardarropa disponible.

Accesibilidad: Hay zonas especiales para personas con discapacidad (consulta disponibilidad al comprar).

Advertencia: No apto para personas con afecciones cardíacas, epilepsia, ansiedad, embarazo o sensibilidad extrema a luces y sonidos.

Prohibido: Tomar fotos o videos dentro del recorrido, ingresar con mascotas, alimentos o bebidas.

Consejos para tu visita

Llega puntual, la función inicia a la hora marcada en tu boleto. Si eres fan del terror, prepárate para una experiencia intensa y diferente a todo lo que hayas vivido en el cine. Consulta el sitio oficial y redes sociales para fechas exactas y promociones.