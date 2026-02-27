Sala del Terror 2026: fechas, precios y cómo vivir la experiencia inmersiva en CDMX

Prepárate para caminar dentro de tus peores pesadillas. Sala del Terror 2026 llega a la Ciudad de México con una experiencia inmersiva inspirada en los clásicos del cine de horror como El Exorcista, Annabelle, La Llorona, La Monja y El Conjuro.
Durante 60 minutos, vivirás escenas de alto impacto en cinco salas interactivas diseñadas para provocar gritos y carcajadas nerviosas.
¿En qué consiste la experiencia?
- Cinco salas y múltiples instalaciones: Recorrerás escenarios icónicos de películas de terror, con efectos especiales, luces, sonido envolvente y tecnología hipersensorial.
- Tecnología inmersiva: No solo verás, sino que estarás dentro de la acción, enfrentando tus miedos con todos los sentidos.
- Lobby y área de alimentos: Puedes llegar una hora antes para disfrutar de snacks y bebidas, y explorar stands de patrocinadores.
- Merchandising exclusivo: Al salir, adquiere objetos de colección inspirados en las películas y la experiencia.
¿Cuándo y dónde es la Sala del Terror?
- Sede: Foro Polanco Moliere, CDMX
- Horarios: Funciones diarias a partir del 13 de marzo al 31de mayo. Consulta horarios y boletos en Ticketmaster o taquilla (11:00 a 18:00 h)
- Duración: 60 minutos por recorrido
Costos, acceso y recomendaciones
El costo de las entradas es de 855 pesos por persona.
- Edad recomendada: A partir de 13 años. Menores de 13 solo acompañados de un adulto. Niños menores de 2 años entran gratis pero deben estar en silencio.
- Código de vestimenta: Ropa y calzado cómodo. No se permiten disfraces ni mochilas grandes. Hay guardarropa disponible.
- Accesibilidad: Hay zonas especiales para personas con discapacidad (consulta disponibilidad al comprar).
- Advertencia: No apto para personas con afecciones cardíacas, epilepsia, ansiedad, embarazo o sensibilidad extrema a luces y sonidos.
- Prohibido: Tomar fotos o videos dentro del recorrido, ingresar con mascotas, alimentos o bebidas.
Consejos para tu visita
- Llega puntual, la función inicia a la hora marcada en tu boleto.
- Si eres fan del terror, prepárate para una experiencia intensa y diferente a todo lo que hayas vivido en el cine.
- Consulta el sitio oficial y redes sociales para fechas exactas y promociones.
Más Noticias
Suprema Corte avala autogobierno indígena en Chiapas, critican llegada de ministros en camionetas
Con esto iniciaron las sesiones itinerantes que a partir de ahora realizará la Corte, con el fin de acercar la justicia a los ciudadanos
Oro y plata: cuál es el precio de los centenarios y onzas este 27 de febrero
Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son lo que determina el costo de las piezas de estos metales preciosos
“No es ocurrencia”: Sheinbaum responde al INE por criticas sobre que reforma electoral proponga eliminar el PREP
La mandataria afirmó que la iniciativa “es un compromiso cumplido”
Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de febrero
Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes
Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 27 de febrero: se reabre Av. Paseo de la Reforma
Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México
MÁS NOTICIAS