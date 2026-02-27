Revelan video de la persecución y arresto de un miembro del Cártel del Golfo en Texas

Juan González quedó bajo custodia federal tras confirmarse su pertenencia al Cártel del Golfo. (Captura de pantalla)

La difusión de un video mostró una persecución a alta velocidad en Río Grande City, Texas, que culminó con el arresto de un presunto integrante del Cártel del Golfo, identificado como Juan González, quien transportaba a tres migrantes indocumentados.

El incidente, registrado el pasado martes 24 de febrero de 2026, involucró al Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, en el marco de la Operación Estrella Solitaria, estrategia instaurada para reforzar la vigilancia en la frontera.

Así fue el arresto

A las 16:30, un agente del DPS intentó detener una camioneta Chevrolet Blazer por una infracción de tránsito en la carretera US-83. El conductor, identificado como Juan González, de 24 años y residente de la zona, ignoró la orden de alto y aceleró el vehículo, originando una persecución a alta velocidad.

Durante el seguimiento, las frecuencias de radio policiales registraron mensajes como: “¡Atención, no se está deteniendo. Parece que será una persecución!...Estamos al oeste por la carretera 83...Noventa millas por hora en dirección norte”.

Estos fragmentos reflejaron la intensidad del operativo y la coordinación entre elementos para lograr la captura.

La persecución terminó frente a una vivienda, donde los ocupantes abandonaron la camioneta e intentaron refugiarse en la parte trasera de la residencia.

Los agentes localizaron y detuvieron a González y a sus tres acompañantes, un salvadoreño y otro mexicano. Los detenidos fueron trasladados a instalaciones del DPS y puestos a disposición de la Patrulla Fronteriza para su procesamiento administrativo.

Nexos con el Cártel del Golfo

Tras realizar investigaciones adicionales, la División de Investigaciones Criminales (CID) del DPS confirmó que Juan González mantiene vínculos activos con el Cártel del Golfo, organización criminal que opera en la región de Miguel Alemán, en el estado mexicano de Tamaulipas.

El detenido enfrenta tres cargos por tráfico de personas y uno más por evasión de arresto. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas presentó cargos federales, por lo que González quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

Detienen a “Lexus”

Mientras tanto, este jueves se dio a conocer la detención de Antonio Guadalupe “N”, alias “Lexus” o “Toño”, señalado como jefe de la “Operativa Ranger” de la facción “Ciclones” del Cártel del Golfo, encargada de la seguridad del líder, José Alfredo “N”, “El Contador”.

"Lexus" fue capturado en Tamaulipas (Especial)

El operativo se realizó en el ejido Sandoval, en Heroica Matamoros. Las autoridades mexicanas atribuyen a este grupo delitos de extorsión, secuestro, tráfico de armas y de personas, así como distribución de drogas entre ambos países.

Durante el operativo, encabezado por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana, la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se detuvo a nueve personas.

Entre lo asegurado figuran armas de alto poder, incluidos fusiles Barrett calibre .50, lanzacohetes, granadas, cargadores, cartuchos, equipo táctico, ponchallantas, teléfonos y vehículos.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República en instalaciones de Reynosa.