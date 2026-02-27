PAN respalda a Francisco Javier Cabeza de Vaca, afirma que es una "persecución política"

El PAN respalda a Francisco Javier García Cabeza de Vaca tras la revocación del amparo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. | Crédito: X(@fgcabezadevaca)

El Partido Acción Nacional (PAN) expresó su respaldo total a Francisco Javier García Cabeza de Vaca tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de revocar el amparo que protegía al exgobernador.

En su comunicado oficial este 26 de febrero, el PAN calificó el proceso judicial como una “persecución política” que no tiene bases jurídicas, advirtiendo que la reapertura del caso es una represalia por las denuncias de corrupción realizadas contra el oficialismo.

El PAN aseguró que la causa contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca ya había sido concluida y recordó que otras dos personas inicialmente implicadas en el proceso fueron absueltas, señalando que esto evidencia la falta de sustento en las imputaciones. El partido denunció que el proceso busca intimidar y silenciar a quienes denuncian abusos del poder.

“Hoy se intenta vulnerar los derechos de un exgobernador; mañana podría tratarse de cualquier ciudadano que ejerza su libertad de expresión o de denuncia, más allá de colores partidistas”, afirmó el PAN.

Decisión de la Suprema Corte sobre Cabeza de Vaca

La Suprema Corte dejó firme la orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos. (SCJN)

La SCJN revocó el amparo de 2021 que protegía a Cabeza de Vaca, dejando vigente la orden de aprehensión por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Lenia Batres, ministra y autora del proyecto aprobado por unanimidad, indicó que la Corte únicamente revisó la legalidad de la orden de aprehensión conforme al artículo 16 constitucional, sin emitir un juicio sobre la responsabilidad penal del exgobernador.

Batres explicó en su comunicado que, para girar una orden de aprehensión, basta la existencia de datos iniciales de la probable comisión de delitos. Subrayó que esta etapa procesal no requiere pruebas concluyentes ni una valoración de fondo, sino que sirve para presentar al imputado ante la autoridad judicial. Destacó que el acusado mantendrá el derecho de presentar evidencias y ejercer su defensa ante el juez de control.

La ministra recalcó que exigir pruebas plenas en esta fase distorsionaría el proceso penal y que el juicio sobre los hechos solo podrá resolverse en la audiencia inicial y, en su caso, durante el proceso judicial.

Cabeza de Vaca denuncia persecución y motivaciones políticas

Francisco Javier García Cabeza de Vaca denuncia motivaciones políticas detrás del fallo de la Suprema Corte y acusa represalias por señalar corrupción oficialista. Crédito: Cuartoscuro

Tras la revocación del amparo, Francisco Javier García Cabeza de Vaca publicó un video en redes sociales donde denunció que la persecución en su contra es de carácter político.

Sostuvo: “Me persiguen por enfrentar al entonces presidente López Obrador, por descubrir, exhibir y denunciar la red criminal, corrupción y complicidad política más grande de la historia de México, el Huachicol Fiscal”.

Cabeza de Vaca afirmó que la decisión de la SCJN responde a intereses políticos y criticó el fallo al considerarlo a modo, relacionándolo con el contexto de la reforma judicial para la designación de ministros y jueces.

Acusó además que el esquema del huachicol fiscal fue utilizado para financiar campañas de Morena y establecer pactos con redes criminales, según su testimonio.

Las acusaciones contra Cabeza de Vaca se originan en una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 8 de diciembre del 2021 por legisladores de Morena. Los cargos iniciales incluyeron delincuencia organizada, extorsión y manejo ilegal de hidrocarburos.