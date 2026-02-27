Niño de 11 años fue herido por compañero en la cabeza con arma de balines en primaria en Nuevo León

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudiante de 11 años resultó herido en la cabeza por el disparo de un arma de postas dentro de una escuela primaria en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. El incidente, ocurrido durante la mañana del jueves en un plantel de la colonia Infonavit Cuauhtémoc, activó los protocolos de seguridad de las autoridades locales y estatales.

Según los primeros reportes, el arma de balines fue ingresada al plantel por un alumno sin que el personal docente o administrativo la detectara. El hecho tuvo lugar en la Escuela Primaria Alfonso Reyes Aurrecoechea, ubicada en el cruce de las calles Pilastra y Estuco. De acuerdo con testimonios recabados, los menores se encontraban jugando cuando uno de ellos manipuló el objeto, ignorando que se encontraba cargado. “El menor refiere que no sabía que el arma estaba cargada”, informaron integrantes del personal escolar a los equipos de emergencia que acudieron al sitio.

La lesión se produjo en la zona parietal izquierda de la cabeza del afectado. Personal de Protección Civil de Santa Catarina y paramédicos municipales atendieron al menor y determinaron su traslado a un hospital cercano para una revisión más exhaustiva. Durante la valoración inicial no se detectaron hematomas visibles ni sangrado externo, pero se consideró necesario mantener bajo observación al estudiante por tratarse de un impacto en la cabeza.

A raíz del incidente, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y de la Policía Municipal aseguraron el arma de postas y recabaron información para determinar las circunstancias en que el objeto fue introducido al plantel. El caso generó inquietud entre padres de familia y maestros, ya que el acceso de armas, aunque sean de diábolos o postas, representa un riesgo para la seguridad escolar.

El menor hirió a su compañero con un arma de balines Foto: Maps

Versiones provenientes de personas cercanas a la comunidad educativa indicaron que el menor lesionado pudo haber sido objeto de acoso escolar. Esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente y permanece bajo investigación. Las autoridades recalcaron que la identidad de los menores involucrados se mantiene reservada, en cumplimiento de las leyes que protegen los datos personales de niños y adolescentes.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:30 horas, momento en el que la escuela mantenía clases regulares. Tras el disparo, el ambiente en el plantel se tornó tenso y fue necesaria la intervención de personal especializado para contener la crisis nerviosa entre los estudiantes que presenciaron los hechos. La Secretaría de Educación del estado activó los protocolos internos de seguridad para salvaguardar la integridad del alumnado y del personal docente, al tiempo que se notificaba a los padres de familia sobre la situación.

Fuentes de la investigación señalaron que se revisarán posibles omisiones en los filtros de seguridad escolar y se verificará si hubo responsabilidad de los tutores en el acceso del arma al plantel. Las autoridades mantienen abierta la indagatoria para esclarecer la cadena de hechos que permitió que el objeto llegara a un salón de clases.

Este suceso ha llevado a la comunidad escolar de Santa Catarina a reflexionar sobre la importancia de reforzar las medidas de prevención en las instituciones educativas. El uso de armas de postas, también conocidas como balines o pistolas de diábolos, está regulado por la ley y su acceso a menores de edad constituye una infracción que puede derivar en sanciones para los responsables.

Mientras avanza la investigación, la escuela permanece bajo observación de las autoridades educativas y de seguridad pública. El objetivo es garantizar un entorno seguro para el regreso a clases y evitar que situaciones similares se repitan. Al cierre de esta edición, el estado de salud del menor lesionado se mantenía sin cambios graves reportados.

Datos clave:

Un alumno de primaria en Santa Catarina, Nuevo León, resultó herido en la cabeza por un disparo de arma de postas dentro del plantel escolar.

Las autoridades investigan cómo el arma fue introducida a la escuela y si hubo omisiones en los filtros de seguridad.

El incidente activó protocolos de seguridad y llevó al traslado del menor a un hospital para su valoración médica.