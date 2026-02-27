Metro CDMX aclara que serán sustituidos vitrales de la Línea 2

En varios tramos de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México se realizan obras de mantenimiento (X/ @AdrianRubalcava)

La Línea 2 del MetroCDMX inició la sustitución de celosías en la estación Viaducto, en medio de quejas de usuarios en X (antes Twitter) que señalaban un daño a la imagen icónica del transporte.

Ante los diversos mensajes en la red social donde se expresaba molestia por el cambio, el Metro CDMX explicó que se conservará el diseño original.

El reemplazo, señalaron, responde al desgaste avanzado de estos elementos, afectados por años de exposición a la intemperie, lo que derivó en fracturas, filtraciones y acumulación de suciedad.

Varias de las celosías, esenciales para la imagen de la estación, ya habían sido reemplazadas en intervenciones previas por paneles de acrílico. Según el informe oficial, los nuevos materiales mantendrán el diseño original, priorizando la durabilidad y la seguridad.

Modernización en Viaducto: criterios técnicos y respuesta institucional

La administración del MetroCDMX aclaró que las celosías no cuentan con protección patrimonial, circunstancia que permite su sustitución por alternativas más resistentes sin vulnerar regulaciones de conservación.

Una imagen muestra vitrales y el área de escaleras en la Línea 2 del Metro CDMX durante la remodelación (X/trementyna)

El organismo enfatizó que la intervención busca garantizar la funcionalidad y la seguridad para los usuarios, elementos centrales en el proceso de rehabilitación de la línea.

Desde la dependencia, se agradeció expresamente la comprensión de los pasajeros ante las obras y se reiteró el compromiso institucional con la mejora continua de las instalaciones.

Usuarios y el debate sobre la identidad visual del Metro CDMX

El retiro de las celosías, aunque técnicamente justificado, ha suscitado reacciones entre usuarios y observadores de la arquitectura urbana. Las modificaciones anteriores, que incluyeron la sustitución de algunas piezas por paneles de acrílico, ya habían generado comentarios sobre el impacto en la identidad visual de la estación.

Sin embargo, el Metro CDMX insiste en que las nuevas celosías respetarán el diseño y estarán fabricadas con materiales que prolonguen su vida útil frente a factores ambientales adversos. La institución subraya que ninguna de las piezas cuenta con un estatus de protección histórica, lo que facilita la adopción de soluciones contemporáneas sin comprometer la integridad visual del espacio.

Rehabilitación integral y perspectivas para la Línea 2

La intervención en Viaducto forma parte de un plan más amplio de rehabilitación que abarca diversas estaciones de la Línea 2. El objetivo es mejorar la infraestructura, optimizar la experiencia del usuario y reducir los gastos de mantenimiento a largo plazo, sin alterar los rasgos emblemáticos del sistema.

También hay vitrales en Candelaria ((Captura de pantalla Alcecastor))

La rehabilitación integral de la Línea 2 del MetroCDMX ha motivado el cierre temporal de las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto, lo que llevó a implementar un servicio especial de RTP para garantizar la movilidad de los usuarios.

El tramo entre San Antonio y Viaducto funciona de lunes a viernes, de 05:00 a 22:00 horas, y los sábados hasta las 20:00 horas. Los domingos estas estaciones permanecen cerradas.

El transporte alternativo opera de manera gratuita y cubre el trayecto afectado, con paradas estratégicas que buscan minimizar las afectaciones en los traslados cotidianos.

A partir del 9 de febrero la Línea 2 del Metro CDMX opera en dos tramos:

Cuatro Caminos a Pino Suárez

Tasqueña a Xola

El RTP de la Línea 2 funciona en el siguiente horario:

Lunes a viernes de 22:00 hrs a 00:30 hrs.

Sábados de 20:00 hrs a 00:30 hrs.

Domingos de 07:00 a 00:30 hrs.

Mientras continúan los trabajos de modernización, las autoridades recomiendan a los pasajeros planificar sus recorridos con anticipación y tomar en cuenta los tiempos de espera adicionales. La medida pretende mantener la conectividad y la seguridad durante el periodo de obras, reafirmando el compromiso del MetroCDMX con la mejora de la infraestructura urbana.