Embajada de México en Israel emite alerta de seguridad por aumento de riesgo en el país

Autoridades pidieron a las personas mexicanas que viven en Israel permanecer alerta y extremar precauciones

Embajada de México en Israel
Embajada de México en Israel emite medidas de seguridad para mexicanos que se encuentran en el país. REUTERS/Ronen Zvulun/

La Embajada de México en Israel publicó un comunicado a través de sus redes sociales para alertar a los mexicanos y mexicanas que se encuentran dentro del país, derivado de los riesgos de seguridad que siguen en aumento en el Medio Oriente.

“Se insta a la comunidad mexicana en Israel a seguir las recomendaciones y alertas de seguridad emitidas por las autoridades israelíes, así como las recomendaciones contenidas en la Guía de Viaje publicada por el Gobierno de México”, escribió la institución en su cuenta oficial de Facebook.

Aseguró que estas sugerencias buscan reforzar los protocolos de seguridad y la preparación para cualquier emergencia.

Medidas de seguridad para mexicanos en Israel

Como consecuencia de las tensiones en la región de Medio Oriente y el incremento del riesgo en la zona, se exhorta a las personas mexicanas que viven en Israel a permanecer alerta y extremar precauciones.

Las autoridades también pidieron a los ciudadanos abstenerse de realizar viajes no esenciales al país israelí (incluyendo turismo y visitas familiares), debido a que el repentino escalamiento de la violencia puede impactar en las acciones de asistencia y protección consular.

Embajada de México en Israel
Embajada de México en Israel a través de su cuenta oficial de Facebook. (captura de pantalla)

Ante las circunstancias de incertidumbre y alto riesgo, se debe tener en cuenta que existen rutas comerciales disponibles para los viajeros de nacionalidad mexicana que requieran salir de manera segura de Israel. Pero advirtió que las opciones podrían limitarse sin previo aviso, dando como resultado que no se puedan garantizar las condiciones necesarias para una evacuación segura y expedita en el futuro.

¿Qué hacer si se activan las alarmas?

Dirigirse a una “zona segura”, en caso de estar al aire libre o abordo de un auto la opción es un edificio cercano, de no ser posible es necesario tirarse al suelo y proteger la cabeza con ambas manos.

La permanencia en el espacio designado debe ser durante 10 minutos después de que deje de sonar la alarma, a menos de que se active por segunda ocasión o las autoridades del lugar den diferentes indicaciones.

Canales de seguridad

La embajada también informó sobre los canales de comunicación para las personas de nacionalidad mexicana que requieran de ayuda en la nación israelí.

  • X: @EmbaMexIsr

Para asistencia o Protección Consular

  • En Israel: 054-316-6717
  • Desde el exterior: +(972) 54-316-6717
  • Correo electrónico: infoisr@sre.gob.mx

