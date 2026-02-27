El Supremo de Israel suspende temporalmente la expulsión de las ONG de Gaza y Cisjordania

El argumento central de las organizaciones demandantes giró en torno al destino de los dos millones de habitantes de Gaza frente a la posible interrupción de la ayuda humanitaria. Según consignó el diario israelí Haaretz, las ONG subrayaron que, en los últimos años, invirtieron cerca de 500 millones de dólares (420 millones de euros) en asistencia humanitaria, lo que incluye suministro de alimentos, provisión de agua y atención médica básica. Los representantes de estas entidades advirtieron que la expulsión prevista de sus equipos agravaría las carencias en la región y acarrearía un deterioro inminente en la salud y subsistencia de la población local.

El Tribunal Supremo de Israel ordenó la suspensión temporal de la expulsión de decenas de organizaciones no gubernamentales (ONG) de la Franja de Gaza y Cisjordania tras aceptar el recurso interpuesto por Médicos Sin Fronteras (MSF) y otras quince entidades humanitarias, informó Haaretz. Las organizaciones promovieron la presentación judicial alertando que la decisión gubernamental suponía una amenaza directa a la continuidad de servicios esenciales, al considerarse que su ausencia podría desencadenar un colapso del sistema sanitario y humanitario que opera en la zona.

Según detalló Haaretz, la puesta en marcha de la medida correctiva no supone una solución definitiva para la situación de fondo. Sin embargo, la aplicación de la medida cautelar introduce, según la valoración de la ONG ActionAid, un freno a un posible empeoramiento irreversible de la situación. “Es un alivio temporal,” sostuvo Cristina Muñoz, directora de ActionAid España, citada por el mismo medio. Posteriormente declaró: “Continuaremos defendiendo el derecho de las organizaciones humanitarias y de Derechos Humanos a operar sin restricciones,” reafirmando así el compromiso de su organización con la población palestina y el Derecho Internacional.

La decisión del Tribunal llega después de que el gobierno israelí anunciara la expulsión de estas organizaciones en un contexto donde las necesidades sanitarias y alimentarias aumentan, producto del prolongado conflicto y restricciones en Gaza y Cisjordania. Médicos Sin Fronteras y otras entidades plantearon ante la Corte que la retirada de sus equipos y programas significaría la pérdida de apoyos esenciales en comunidades donde los recursos médicos y de subsistencia ya resultan escasos, reportó Haaretz.

El recurso presentado por las ONG se fundamentó en los riesgos médicos y humanitarios. Según informaron estas entidades al medio israelí, la suspensión de servicios comprometería el acceso a tratamientos médicos para miles de personas y afectaría la distribución de alimentos y agua potable, recursos considerados esenciales para la supervivencia diaria en la Franja de Gaza. La situación se agrava por la presión a la que están sometidos los sistemas de salud locales, ya sobrecargados y operando en condiciones limitadas desde hace años.

Por su parte, representantes de ActionAid enfatizaron en declaraciones recogidas por Haaretz que la medida judicial constituye una oportunidad para continuar el diálogo sobre la función de las ONG en zonas de conflicto, instando a que se respete la independencia y el derecho a la labor humanitaria conforme a los estándares internacionales. La organización remarcó su compromiso con la población palestina y la importancia de mantener canales de asistencia que permitan atender necesidades urgentes.

El fallo del Tribunal Supremo se produce después de semanas de incertidumbre para las ONG y sus trabajadores en la región, quienes alertaron sobre las consecuencias inmediatas de una retirada forzosa. En sus presentaciones judiciales, señalaron que la ayuda humanitaria facilitada por sus equipos constituye la línea de defensa principal ante situaciones de emergencia sanitaria, agravadas tras años de bloqueo y violencia recurrente, detalló el periódico Haaretz.

Según las ONG intervinientes, el monto invertido en ayuda demuestra el alto grado de implicación de la comunidad internacional en la asistencia a las poblaciones de Gaza. A pesar de la adopción de la medida cautelar, ActionAid advierte que los desafíos actuales permanecen y agrega que la continuidad de la discusión judicial será determinante para la estabilidad futura de las operaciones humanitarias en la región, publicó Haaretz.

La acción de los organismos se presentó como colectiva y agrupó a diversas entidades que trabajan en ámbitos variados, desde la atención médica hasta el suministro alimentario y el acceso al agua. Médicos Sin Fronteras y las entidades sumadas al recurso insistieron en que la presencia de las ONG mitiga el impacto de la escasez y contribuye a preservar la vida y la seguridad de millones de personas residentes en la zona conflictiva, amplió el medio Haaretz.