Cómo alisar el cabello en casa con maicena, una alternativa natural

El uso de maicena para alisar el cabello se ha convertido en una tendencia entre quienes buscan resultados visibles sin recurrir a tratamientos químicos.
La receta casera, que incorpora ingredientes naturales como aloe vera, leche de coco y miel, permite lograr una melena más lisa y saludable en casa y con bajo costo.
Ingredientes esenciales: la clave del alisado natural
La fécula de maíz es el pilar de este método. Gracias a su aporte de minerales y vitaminas como hierro, fósforo, zinc, calcio, magnesio y los grupos A, B, C y E, contribuye a dejar el cabello suave, sin frizz y protegido de factores externos.
El aloe vera añade hidratación profunda y favorece el brillo natural. Sus nutrientes estimulan la regeneración celular y pueden ayudar a prevenir la caspa y a fortalecer el cuero cabelludo.
La leche de coco, rica en ácido láurico y vitaminas, es valorada por su capacidad para fortalecer la cutícula, prevenir la caída y mantener la hidratación. Al incorporar estos ingredientes, la mascarilla se convierte en una alternativa eficaz para quienes buscan un alisado libre de químicos y daños.
La vaselina protege contra la deshidratación y las puntas abiertas, mientras que la vitamina E actúa como antioxidante, restaurando y aumentando el brillo. Finalmente, la miel aporta nutrición, suaviza el cuero cabelludo y ayuda a aclarar el tono natural del cabello.
Cómo preparar la mascarilla de maicena para alisar el cabello
- Pulpa de aloe vera (una hoja)
- 1 cucharada de vaselina
- 2 cucharadas de crema para peinar
- 1 cápsula de vitamina E
- 1 taza de leche de coco
- 2 cucharadas de fécula de maíz
- 1 cucharada de miel
Preparación:
- Extrae la pulpa de aloe vera y colócala en un bol.
- Añade la vaselina, la crema para peinar y el contenido de la cápsula de vitamina E.
- Mezcla hasta obtener una pasta homogénea.
- En una olla, combina la leche de coco y la fécula de maíz.
- Calienta a fuego bajo durante cinco minutos, removiendo continuamente para evitar grumos.
- Incorpora la miel y sigue cocinando durante quince minutos más, hasta que espese.
- Deja templar la mezcla de maicena y leche de coco.
- Añade la pasta de aloe vera y mezcla bien hasta lograr una textura uniforme.
Aplicación correcta para un alisado efectivo
1. Lava tu cabello como de costumbre y retira el exceso de agua con una toalla.
2. Aplica la mascarilla de manera generosa, desde la raíz hasta las puntas, masajeando suavemente para cubrir toda la melena.
3. Envuelve el cabello con una toalla o gorro de baño y deja actuar durante una hora.
4. Enjuaga con agua tibia y utiliza tu shampoo habitual para eliminar residuos.
5. Para obtener resultados visibles, repite el tratamiento dos veces por semana.
Beneficios generales de la maicena para la belleza
La maicena no solo transforma la textura del cabello, sino que también es un recurso valioso en rutinas de cuidado personal. Entre sus principales beneficios destacan:
- Controla el exceso de grasa en la piel y el cuero cabelludo, gracias a su capacidad absorbente.
- Suaviza y protege la piel, funcionando como un polvo matificante natural o como base para mascarillas faciales.
- Al combinarla con otros ingredientes, mejora la hidratación y la firmeza cutánea.
- Favorece la regeneración celular y fortalece tanto el cabello como las uñas.
La versatilidad de la maicena y su aporte de nutrientes esenciales la convierten en un aliado accesible para quienes buscan potenciar la salud y belleza de manera natural y económica.