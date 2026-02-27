Cómo alisar el cabello en casa con maicena, una alternativa natural

El tratamiento de maicena para alisar el cabello se posiciona como una alternativa natural y sin químicos para una melena más saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de maicena para alisar el cabello se ha convertido en una tendencia entre quienes buscan resultados visibles sin recurrir a tratamientos químicos.

La receta casera, que incorpora ingredientes naturales como aloe vera, leche de coco y miel, permite lograr una melena más lisa y saludable en casa y con bajo costo.

La maicena no solo alisa el cabello, sino que también controla el exceso de grasa, suaviza la piel y fortalece uñas como parte de rutinas de belleza natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes esenciales: la clave del alisado natural

La fécula de maíz es el pilar de este método. Gracias a su aporte de minerales y vitaminas como hierro, fósforo, zinc, calcio, magnesio y los grupos A, B, C y E, contribuye a dejar el cabello suave, sin frizz y protegido de factores externos.

El aloe vera añade hidratación profunda y favorece el brillo natural. Sus nutrientes estimulan la regeneración celular y pueden ayudar a prevenir la caspa y a fortalecer el cuero cabelludo.

La leche de coco, rica en ácido láurico y vitaminas, es valorada por su capacidad para fortalecer la cutícula, prevenir la caída y mantener la hidratación. Al incorporar estos ingredientes, la mascarilla se convierte en una alternativa eficaz para quienes buscan un alisado libre de químicos y daños.

La vaselina protege contra la deshidratación y las puntas abiertas, mientras que la vitamina E actúa como antioxidante, restaurando y aumentando el brillo. Finalmente, la miel aporta nutrición, suaviza el cuero cabelludo y ayuda a aclarar el tono natural del cabello.

La fécula de maíz destaca por sus minerales y vitaminas esenciales, que ayudan a combatir el frizz y fortalecen el cabello de manera natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar la mascarilla de maicena para alisar el cabello

Pulpa de aloe vera (una hoja)

1 cucharada de vaselina

2 cucharadas de crema para peinar

1 cápsula de vitamina E

1 taza de leche de coco

2 cucharadas de fécula de maíz

1 cucharada de miel

Preparación:

Extrae la pulpa de aloe vera y colócala en un bol. Añade la vaselina, la crema para peinar y el contenido de la cápsula de vitamina E. Mezcla hasta obtener una pasta homogénea. En una olla, combina la leche de coco y la fécula de maíz. Calienta a fuego bajo durante cinco minutos, removiendo continuamente para evitar grumos. Incorpora la miel y sigue cocinando durante quince minutos más, hasta que espese. Deja templar la mezcla de maicena y leche de coco. Añade la pasta de aloe vera y mezcla bien hasta lograr una textura uniforme.

La combinación de maicena, aloe vera, leche de coco y miel logra cabellos más lisos, suaves y protegidos desde la raíz hasta las puntas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicación correcta para un alisado efectivo

1. Lava tu cabello como de costumbre y retira el exceso de agua con una toalla.

2. Aplica la mascarilla de manera generosa, desde la raíz hasta las puntas, masajeando suavemente para cubrir toda la melena.

3. Envuelve el cabello con una toalla o gorro de baño y deja actuar durante una hora.

4. Enjuaga con agua tibia y utiliza tu shampoo habitual para eliminar residuos.

5. Para obtener resultados visibles, repite el tratamiento dos veces por semana.

La vitamina E y la vaselina protegen, restauran e incrementan el brillo de la melena al aplicarse en la mascarilla de maicena para alisar el cabello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios generales de la maicena para la belleza

La maicena no solo transforma la textura del cabello, sino que también es un recurso valioso en rutinas de cuidado personal. Entre sus principales beneficios destacan:

Controla el exceso de grasa en la piel y el cuero cabelludo, gracias a su capacidad absorbente.

Suaviza y protege la piel , funcionando como un polvo matificante natural o como base para mascarillas faciales.

Al combinarla con otros ingredientes, mejora la hidratación y la firmeza cutánea.

Favorece la regeneración celular y fortalece tanto el cabello como las uñas.

La versatilidad de la maicena y su aporte de nutrientes esenciales la convierten en un aliado accesible para quienes buscan potenciar la salud y belleza de manera natural y económica.