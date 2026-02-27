México

Clara Brugada inaugura cancha en Xochimilco

Un espacio del Deportivo San Lucas fue completamente renovado rumbo al Mundial de 2026, las obras realizadas incluyen nuevas luminarias, murales y recuperación de canchas

Guardar
Clara Brugada inaugura cancha en
Clara Brugada inaugura cancha en Xochimilco. (X/@ClaraBrugadaM)

Vecinos de Xochimilco celebraron la apertura de la cancha “Pioneras del 71” en el Deportivo San Lucas, un espacio completamente renovado como parte del programa 500 Canchas rumbo al Mundial 2026.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó la obra y subrayó que la meta es que la Ciudad de México sea protagonista activa del evento internacional, no solo espectadora.

Brugada expresó que la capital busca convertir el Mundial 2026 en un acontecimiento de los pueblos originarios, y explicó:

“No queremos ser esa población que solo ve el Mundial en una pantalla, sino queremos vivir el Mundial jugando fútbol en canchas nuevas, en canchas dignas”, reiteró.

El programa de rehabilitación y construcción de canchas pretende fortalecer el tejido social y dar alternativas deportivas a niñas, niños y jóvenes.

Brugada se reunió con jugadoras
Brugada se reunió con jugadoras históricas. (X/@ClaraBrugadaM)

La rehabilitación abarcó una superficie de 10 mil 600 metros cuadrados, beneficiando a casi 14 mil habitantes de la zona.

Los trabajos incluyeron la renovación de dos canchas, la instalación de 33 luminarias, 12 murales, poda de árboles, pintura, reconstrucción de banquetas y limpieza general, medidas que mejoraron la seguridad y el entorno inmediato.

Vecinos destacaron el impacto de la transformación en su entorno. Una habitante recordó que “era pura tierra y al lado todo lo que vemos, las paredes estaban grafiteadas”.

Mientras que otro vecino apuntó que el estado previo del deportivo propiciaba actividades ajenas al deporte: “Aquí se venían a tomar y a fumar… yo creo que sí va a cambiar mucho y va a mejorar mucho aquí el ambiente”.

Se recuperaron espacios que según
Se recuperaron espacios que según vecinos, se usaban para drogarse. (X/@ClaraBrugadaM)

Reconocimiento a las pioneras del futbol femenil

La inauguración incluyó un homenaje a las futbolistas que participaron en el Mundial Femenil de 1971, evento que reunió a más de 100 mil personas en el Estadio Azteca y que durante décadas permaneció invisibilizado.

Exjugadoras mexicanas como Elvira Aracén Sánchez y Marta Coronado, así como las inglesas Chris Lockwood y Trudy McCaffery, regresaron a México tras 55 años para presenciar la apertura de la cancha que lleva el nombre de las pioneras.

El acto simbólico incluyó un intercambio de camisetas entre jugadoras de México e Inglaterra, reforzando la hermandad deportiva.

La embajadora del Reino Unido en México, Susana Gosco, acompañó el evento. Las pioneras recordaron los obstáculos y la discriminación que enfrentaron, subrayando que el deporte “crea amistad y saca lo mejor de cada persona”.

Se reunieron jugadoras del Mundial
Se reunieron jugadoras del Mundial Femenil de 1971 en México. (X/@ClaraBrugadaM)

La Jefa de Gobierno enfatizó que el programa 500 Canchas busca que cada barrio y pueblo originario viva el Mundial con infraestructura digna.

El secretario de Obras, Raúl Basulto, detalló que 308 canchas serán intervenidas en la capital, de las cuales 18 corresponden a Xochimilco.

La alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, calificó la obra como una “deuda histórica” con la comunidad y el deporte femenil.

Por su parte, la directora de la Liga MX Femenil, Mariana Gutiérrez, afirmó que el récord de asistencia de 1971 es una hazaña que merece reconocimiento permanente.

Temas Relacionados

Clara Brugada MolinaCiudad de MéxicoGobierno de la Ciudad de MéxicoLiga MX FemenilMundial 2026CDMXmexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de febrero: Línea 2 del Metro se encuentra detenida por una persona que presuntamente se arrojó a las vías

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Metro CDMX aclara que serán sustituidos vitrales de la Línea 2

Ante la molestia expresada en X por parte de diversos usuarios, se informó que las celosías conservarán su diseño original

Metro CDMX aclara que serán

Conoce la nueva laptop para creadores: ASUS ProArt GoPro Edition redefine la movilidad y la edición de video profesional

La colaboración entre ASUS y GoPro muestra el auge de la creatividad móvil: tecnología, flujo de trabajo y el reto de la edición en movimiento

Conoce la nueva laptop para

Los tres alimentos que tienes en la cocina con más proteína, ideales para comer después de entrenar en el gimnasio

Aprovecha su delicioso sabor y su alto contenido proteico

Los tres alimentos que tienes

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 27 de febrero: retirados los cortes a la circulación en Eje Central Lázaro Cárdenas

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Colectivo denuncia mensaje de impunidad

Colectivo denuncia mensaje de impunidad tras asesinato de madre buscadora en Mazatlán, Sinaloa

Aseguradoras reportan 631 vehículos robados tras operativo contra El Mencho: AMIS confirma que hay expedientes para pagar indemnizaciones

Asesinan a madre buscadora en Mazatlán, fue atacada con arma punzocortante

Vinculan a proceso al “Compa güero”, del Cártel de Sinaloa, acusado del ataque contra legisladores de MC en Sinaloa

Ataque armado en Coquimatlán deja un policía muerto y una oficial herida en Colima

ENTRETENIMIENTO

Exigen expulsión de Sergio Mayer

Exigen expulsión de Sergio Mayer de La Casa de los Famosos 2026 tras agresión a “El Divo de Placetas”

¿Lloverá? Este será el clima para el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de la CDMX

Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 27 de febrero

CDMX extiende el horario del metro y metrobús por el concierto de Shakira en el Zócalo: así operará el transporte público

Susana Zabaleta pide ‘patadas’ y ‘croquetas’ para los therians: “Hasta que entiendan lo que son”

DEPORTES

La Liga MX cambia el

La Liga MX cambia el horario de dos importantes partidos de la jornada 10

‘Conejo’ Pérez revela quien debería ser el portero titular de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Este es el millonario sueldo por el que “Chucky” Lozano se estaría rehusando a salir de la MLS

Cadillac rinde tributo a una leyenda del automovilismo con el monoplaza que manejará Checo Pérez

Brandon Moreno y Lone’er Kavanagh superan el pesaje para enfrentarse en la UFC México 2026