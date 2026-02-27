Clara Brugada inaugura cancha en Xochimilco. (X/@ClaraBrugadaM)

Vecinos de Xochimilco celebraron la apertura de la cancha “Pioneras del 71” en el Deportivo San Lucas, un espacio completamente renovado como parte del programa 500 Canchas rumbo al Mundial 2026.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó la obra y subrayó que la meta es que la Ciudad de México sea protagonista activa del evento internacional, no solo espectadora.

Brugada expresó que la capital busca convertir el Mundial 2026 en un acontecimiento de los pueblos originarios, y explicó:

“No queremos ser esa población que solo ve el Mundial en una pantalla, sino queremos vivir el Mundial jugando fútbol en canchas nuevas, en canchas dignas”, reiteró.

El programa de rehabilitación y construcción de canchas pretende fortalecer el tejido social y dar alternativas deportivas a niñas, niños y jóvenes.

Brugada se reunió con jugadoras históricas. (X/@ClaraBrugadaM)

La rehabilitación abarcó una superficie de 10 mil 600 metros cuadrados, beneficiando a casi 14 mil habitantes de la zona.

Los trabajos incluyeron la renovación de dos canchas, la instalación de 33 luminarias, 12 murales, poda de árboles, pintura, reconstrucción de banquetas y limpieza general, medidas que mejoraron la seguridad y el entorno inmediato.

Vecinos destacaron el impacto de la transformación en su entorno. Una habitante recordó que “era pura tierra y al lado todo lo que vemos, las paredes estaban grafiteadas”.

Mientras que otro vecino apuntó que el estado previo del deportivo propiciaba actividades ajenas al deporte: “Aquí se venían a tomar y a fumar… yo creo que sí va a cambiar mucho y va a mejorar mucho aquí el ambiente”.

Se recuperaron espacios que según vecinos, se usaban para drogarse. (X/@ClaraBrugadaM)

Reconocimiento a las pioneras del futbol femenil

La inauguración incluyó un homenaje a las futbolistas que participaron en el Mundial Femenil de 1971, evento que reunió a más de 100 mil personas en el Estadio Azteca y que durante décadas permaneció invisibilizado.

Exjugadoras mexicanas como Elvira Aracén Sánchez y Marta Coronado, así como las inglesas Chris Lockwood y Trudy McCaffery, regresaron a México tras 55 años para presenciar la apertura de la cancha que lleva el nombre de las pioneras.

El acto simbólico incluyó un intercambio de camisetas entre jugadoras de México e Inglaterra, reforzando la hermandad deportiva.

La embajadora del Reino Unido en México, Susana Gosco, acompañó el evento. Las pioneras recordaron los obstáculos y la discriminación que enfrentaron, subrayando que el deporte “crea amistad y saca lo mejor de cada persona”.

Se reunieron jugadoras del Mundial Femenil de 1971 en México. (X/@ClaraBrugadaM)

La Jefa de Gobierno enfatizó que el programa 500 Canchas busca que cada barrio y pueblo originario viva el Mundial con infraestructura digna.

El secretario de Obras, Raúl Basulto, detalló que 308 canchas serán intervenidas en la capital, de las cuales 18 corresponden a Xochimilco.

La alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, calificó la obra como una “deuda histórica” con la comunidad y el deporte femenil.

Por su parte, la directora de la Liga MX Femenil, Mariana Gutiérrez, afirmó que el récord de asistencia de 1971 es una hazaña que merece reconocimiento permanente.