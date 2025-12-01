Alcaldesa de Xochimilco solicita aumento del 15% en presupuesto para 2026: " Para atender el turismo del Mundial"

Crédito: Jovani Pérez| Infobae México

La alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho Bastida, acudió este lunes 1 de diciembre al Congreso de la Ciudad de México para participar en la mesa de trabajo sobre el Paquete Económico 2026, donde solicitó un incremento presupuestal del 15%, lo que equivale a 3 mil millones de pesos para la demarcación.

De acuerdo con la edil, este aumento es necesario para garantizar la atención turística ante el Mundial de Futbol 2026, que tendrá actividades en la capital el próximo mes de junio.

“Xochimilco tiene necesidades muy particulares”: Camacho

Durante su intervención, la alcaldesa señaló que la demarcación enfrenta rezagos derivados de administraciones anteriores:

“Xochimilco es una demarcación con necesidades muy particulares. Hay demandas ciudadanas que fueron ignoradas por muchas administraciones y que impactaron en la vida cotidiana. Estas mesas nos permiten exponerlas y solicitar los recursos necesarios para mejorar la calidad de vida de la gente”, afirmó.

Camacho aseguró que su proyección de presupuesto —con el aumento del 15%— está alineada con los ejes prioritarios del ejercicio fiscal 2025, enfocados en reforzar la vocación social del gasto público.

Los ejes de Xochimilco para el presupuesto 2026

1. Xochimilco donde la comunidad florece

La alcaldía construirá una "casa sorora", un espacio de atención médica, psicológica, jurídica y de apoyo económico para mujeres víctimas de violencia.

También se contempla la rehabilitación de espacios públicos como plazas, deportivos y oficinas, así como acciones de recuperación del tejido social en pueblos originarios.

2. Nadie es irregular

Para el proceso de regularización de asentamientos humanos, se destinarán 50 millones de pesos para estudios de impacto y afectaciones, en colaboración con la UNAM.

3. Xochimilco Patrimonio Mundial

La alcaldesa destacó el valor turístico de la zona: 187 km de canales, chinampas, tradiciones, biodiversidad, gastronomía y áreas de valor ambiental.

Ante la llegada de turistas por el Mundial, la alcaldía se comprometió a:

Rehabilitar los 10 embarcaderos : fachadas, techumbres, escalinatas, zonas de embarque, pilares y banquetas.

Crear senderos seguros desde las terminales de transporte hacia los embarcaderos, con luminarias, señalética y módulos de información turística en inglés y francés .

Implementar un programa de promotores turísticos que orienten a los visitantes.

Destinar un recurso especial de promoción en aeropuertos, centrales camioneras y transporte público.

Más recursos para servicios urbanos en 2026

Camacho adelantó que la alcaldía aumentará en 30% el presupuesto destinado a servicios urbanos, incluyendo pipas, camiones recolectores de basura y arrendamiento de patrullas.

La alcaldesa aseguró que estas acciones buscan consolidar la “transformación” en Xochimilco y responder a las necesidades inmediatas de la población.