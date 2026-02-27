Ciclovías en Edomex podrían ser obligatorias, esta es la propuesta

La propuesta tiene como finalidad reforzar la infraestructura ciclista en la entidad, brindar seguridad, así como fomentar el uso de la bicicleta como un medio de transporte seguro y sustentable. (Gobierno del Estado de México)

En el Congreso del Estado de México se presentó una iniciativa que busca obligar a los gobiernos municipales a destinar una parte de su presupuesto a la promoción, proyección y construcción de ciclovías.

La propuesta fue impulsada por la diputada Arleth Grimaldo, representante del partido Morena, y tiene como finalidad reforzar la infraestructura ciclista en la entidad, brindar seguridad, así como fomentar el uso de la bicicleta como un medio de transporte seguro y sustentable.

El objetivo es que, de manera obligatoria, los municipios destinen recursos anuales específicos para el desarrollo y conservación de la infraestructura ciclista, además de implementar medidas que favorezcan la cultura vial y la educación sobre el uso de la bicicleta.

Que propone esta iniciativa

La iniciativa establece que las autoridades municipales no solo deberán construir nuevas ciclovías, sino también encargarse del mantenimiento de la infraestructura existente, así como proporcionar el equipamiento necesario para garantizar un tránsito seguro.

Esto incluye la instalación de señalización adecuada, semaforización exclusiva para ciclistas, iluminación en los trayectos y la construcción de biciestacionamientos, elementos considerados fundamentales para la seguridad y comodidad de los usuarios de la bicicleta.

El proyecto propone modificar dos leyes estatales: la Ley de Movilidad y Seguridad Vial y la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

La diputada destacó la necesidad de que las autoridades municipales asuman un papel activo en el impulso de la movilidad sustentable y la protección de los ciclistas.

De acuerdo con la propuesta, se busca también que los municipios implementen campañas de educación vial y promoción del uso de la bicicleta, dirigidas tanto a la ciudadanía en general como a los automovilistas, para fomentar el respeto y la convivencia en las calles.

Estas campañas deberán resaltar los beneficios del transporte en bicicleta, tanto para la salud como para el medio ambiente, así como los derechos y obligaciones de los ciclistas.

Por qué es necesaria esta reforma

Durante la presentación de la iniciativa, Arleth Grimaldo citó datos de la Encuesta Origen-Destino en Hogares de la Zona Metropolitana, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según esta encuesta, en la región existen aproximadamente 5.9 millones de hogares, de los cuales el 35 por ciento dispone de al menos una bicicleta. Esta cifra revela el alto potencial de la bicicleta como medio de transporte y la importancia de contar con espacios adecuados y seguros para su uso cotidiano.

La legisladora subrayó que la creación y mantenimiento de ciclovías no solo responde a una demanda social, sino que también contribuye a la reducción del tráfico vehicular, la disminución de emisiones contaminantes y la promoción de hábitos de vida más saludables.

Además, señaló que la infraestructura ciclista puede ser aprovechada tanto por personas que utilizan la bicicleta para trasladarse diariamente al trabajo o la escuela, como por quienes la emplean con fines recreativos.

La propuesta será discutida en las próximas sesiones del Congreso local, donde se analizará su viabilidad y los mecanismos para asegurar el cumplimiento de las nuevas disposiciones en todos los municipios del Estado de México.

Con esta iniciativa, se busca avanzar hacia una movilidad más inclusiva y segura, en beneficio de la población ciclista y de la comunidad en general.