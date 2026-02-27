Alumno de 16 años acudió armado con una pistola 9 mm dentro del Cetis de Aragón en CDMX

En el Cetis 54, ubicado en San Juan de Aragón, cerca del metro Villa de Aragón, de la la Línea B en la alcaldía GAM (CDMX) se le ecnontró a un alumno de 16 años un arma de fuego Foto: Maps

Un estudiante de 16 años fue detenido en el interior del CETIS 54, ubicado en la colonia San Juan de Aragón VI Sección, en la alcaldía Gustavo A. Madero, tras detectarse que portaba un arma de fuego reservada exclusivamente para las Fuerzas Armadas. Las autoridades escolares, al identificar la presencia del arma, solicitaron la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), cuyos elementos acudieron de inmediato al plantel.

El alumno, identificado como Johann A.C., fue sorprendido dentro del centro educativo con una pistola tipo Glock calibre 9 milímetros, cargada con cinco cartuchos útiles. Según los reportes, algunos compañeros notaron que el adolescente exhibía el arma frente a otros estudiantes, lo que generó alarma y motivó la denuncia ante el personal del plantel.

El personal directivo informó a la SSC, que realizó la detención y aseguró el arma, considerada de uso restringido para las fuerzas armadas. Los agentes trasladaron al menor ante las autoridades competentes, donde se notificó a sus familiares y se puso en marcha una investigación para esclarecer el origen y las motivaciones detrás de la portación del arma.

La Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes abrió una indagatoria para determinar la situación legal de Johann A.C. y establecer si existen antecedentes o vínculos con otros hechos relacionados. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni incidentes adicionales derivados de este hecho.

El incidente ocurre en un contexto donde se han registrado diversos episodios de violencia dentro y fuera de instituciones educativas de nivel medio superior y secundaria, incluidos casos recientes de portación y uso de armas blancas y de fuego en entornos escolares.

La respuesta inmediata de las autoridades permitió contener la situación y evitar mayores riesgos para la comunidad estudiantil y docente, mientras continúan las investigaciones para conocer la procedencia del arma y las circunstancias que llevaron al menor a introducirla al plantel.

El estudiante permanece a disposición de las autoridades del Ministerio Público, quienes definirán su situación jurídica conforme a la ley vigente para adolescentes. La comunidad escolar y los padres de familia han sido informados sobre los hechos para reforzar las medidas de prevención y seguridad.

Alerta por aumento de casos

No ha sido un hecho aislado, durante este y el año pasado se han llevado a cabo diversos hechos violentos con alumnos de bachillerato y secundaria en el país.

En 2025 al ataque escolar que ocurrió el 22 de septiembre en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue uno de los más trágicos.

Se trató de un asesinato de un estudiante de 16 años cometido por otro alumno de 19; se realizó con una guadaña y, pese a estar en un colegio, el asesino ingresó al recinto con el arma y también atacó a un trabajador del colegio al tratar de desarmarlo. Luego se lanzó de un primer piso.

En mayo de 2024 Óscar, el estudiante de 19 años de la FES Acatlán que acudió al CCH Naucalpan para recoger a su hermano durante el ataque de porros y murió, la necropsia realizada indicó fue un “ataque cardiaco”.

En septiembre de 2024, durante una riña fue privada de la vida una menor de edad quien recibió un disparo de arma de fuego, informaron fuentes policiales del estado de Querétaro.

Los hechos ocurrieron en unas canchas deportivas ubicadas en la colonia Satélite, a un costado de la calle Fuego, donde la joven de 17 años, estudiante del Colegio de Bachilleres de Querétaro (COBAQ) número 1, quedó tendida en el lugar.

Los tipos de violencia son variados, también incluyen al narco. Tan sólo en sólo en Sinaloa han asesinado a más de 100 niñas, niños y adolescentes durante los últimos 17 meses, a partir de septiembre de 2024, periodo en el que estalló y se ha mantenido una rencilla entre facciones del Cártel de Sinaloa, y la violencia se desbordó.

La cifra, hasta este 24 de febrero de 2026, data de 106 menores de edad víctimas de homicidio doloso documentados en el Estado, de acuerdo con registros del medio informativo Noroeste.

Incluso la violencia alcanza a los maestros por parte de estudiantes. En marzo de 20025 se dio el apuñalamiento a profesor en el CCH, plantel Naucalpan, donde un alumno agredió a un profesor con una arma blanca, esto derivó en el desalojo de la escuela. Las heridas del profesor causadas por el apuñalamiento fueron valoradas, en primera instancia, por personal médico del plantel, después fue trasladado a un hospital. El ataque ocurrió durante una clase.