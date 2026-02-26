México

Suprema Corte sesiona en Chiapas con el propósito de acercar la justicia a la ciudadanía

El pleno del tribunal sesionó por primera vez fuera de la CDMX y emitió un fallo para corregir omisiones legislativas sobre derechos de los indígenas

La Suprema Corte sesionó por
La Suprema Corte sesionó por primera vez fuera de la Ciudad de México, trasladando el Pleno a Tenejapa, Chiapas, para abordar derechos indígenas. Crédito: X/@SCJN Captura de pantalla.

La primera sesión extraordinaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fuera de la Ciudad de México se realizó en Tenejapa, Chiapas, este 26 de febrero.

Por primera vez en la época contemporánea, el Pleno se trasladó al territorio para decretar que el Congreso de Chiapas ha incurrido en omisión legislativa sobre los derechos colectivos indígenas, y dio instrucciones inmediatas para garantizar el autogobierno y la entrega de recursos a la comunidad tsotsil, según comunicó la SCJN en su cuenta de X.

El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, explicó que esta sesión permitió a autoridades tradicionales y habitantes de Tenejapa y La Candelaria observar el trabajo del tribunal. El magistrado destacó la relevancia de “traer la justicia al territorio” y de acercar las deliberaciones a las regiones que históricamente permanecieron marginadas.

La sesión extraordinaria de la Suprema Corte se hizo en el municipio de Tenejapa, Chiapas. Crédito: X/@SCJN

De acuerdo con un comunicado oficial de la Suprema Corte, la elección de Tenejapa respondió al peso de su población indígena y a los desafíos de desigualdad y acceso a derechos fundamentales.

Chiapas es el tercer estado mexicano con mayor población indígena y cerca del 70% de su población vive en situación de pobreza multidimensional. Trasladar la sesión fue un gesto simbólico y práctico para fortalecer la transparencia y dar un mensaje claro sobre el compromiso institucional con una justicia incluyente.

Reconocimiento legal y autogobierno de los pueblos indígenas

Se ordenaron acciones inmediatas al
Se ordenaron acciones inmediatas al Gobierno de Chiapas y al Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas para proteger los derechos colectivos indígenas en 90 días. Crédito: X/@SCJN

Durante la sesión, el Pleno de la SCJN subrayó que la libre determinación de los pueblos indígenas exige acciones concretas y no puede limitarse al texto o al discurso.

El tribunal identificó una omisión legislativa por parte del Congreso de Chiapas, que impide el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y el desarrollo de sus propias autoridades y formas de organización.

La resolución obliga al Congreso estatal a legislar en este sentido en un plazo de 180 días a partir de la expedición de la Ley General que desarrollará el artículo segundo de la Constitución Federal. La SCJN subraya que la dignidad y los derechos colectivos de los pueblos indígenas forman parte esencial del pacto constitucional mexicano, lo que implica dotar de contenido real a la autonomía de estas comunidades.

El fallo de la Suprema Corte ordenó también al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas adoptar, en un plazo de 90 días, acciones inmediatas para hacer efectivo el autogobierno de la comunidad tsotsil. Entre las medidas, se exige la entrega proporcional y puntual de los recursos públicos a la comunidad reconocida.

Hugo Aguilar Ortiz afirma que la sesión en chiapas fue para que la gente viera que los ministros “pertenecemos al pueblo”

El presidente Hugo Aguilar Ortiz
El presidente Hugo Aguilar Ortiz enfatizó la importancia de que la ciudadanía observe y participe en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Crédito: X/@SCJN (Captura de pantalla)

La realización de la primera sesión extraordinaria en territorio inicia “una nueva etapa institucional, según la SCJN. El traslado a Chiapas simboliza la decisión del tribunal de llevar la justicia a las entidades federativas y fomentar una gestión transparente y comprensible para todas las comunidades mexicanas, sin importar su ubicación geográfica.

El presidente Aguilar Ortiz enfatizó ante la audiencia local que sesionar fuera de la Ciudad de México responde al compromiso de que la ciudadanía observe de cerca el trabajo del tribunal, comprenda su razonamiento y participe del proceso de toma de decisiones.

“La nueva Suprema Corte ha tomado la decisión de traer la justicia al territorio. Que ustedes vean que somos de carne y hueso, que pertenecemos al pueblo, quienes hacemos justicia. Que ustedes vean cómo deliberamos, que ustedes sepan qué decimos, cómo reflexionamos y cómo tomamos la decisión. Este es el objetivo central de venir hasta acá.”, declaró.

