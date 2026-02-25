Suprema Corte falla a favor de una persona que vive cerca de una Reserva Ecológica en Oaxaca debido a su derecho a un medio ambiente limpio

La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció el derecho de cualquier habitante a promover amparo para proteger áreas naturales en México. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció un precedente al reconocer el derecho de cualquier habitante o usuario de un ecosistema a promover un amparo para exigir su protección, aunque no demuestre daño individual.

Esta resolución, adoptada este 24 de febrero en sesión plenaria, benefició a una persona zapoteca que denunció omisiones de autoridades en la protección del Parque Nacional Benito Juárez en Oaxaca, por ocupaciones y construcciones irregulares que afectan los servicios ambientales, de acuerdo con el comunicado de la SCJN.

El fallo especifica que todos quienes habitan o se benefician de los recursos de una área natural protegida pueden exigir judicialmente su conservación. El máximo tribunal sostuvo que ya no es necesario acreditar una afectación personal directa para acceder a la justicia ambiental. Esta postura, fundamentada en el artículo 4º constitucional, refuerza el derecho a un medio ambiente sano.

Juez tendrá que emitir otro fallo tomando en cuenta la resolución de la SCJN

El fallo de la SCJN beneficia a usuarios del Parque Nacional Benito Juárez al eliminar el requisito de daño personal para acceder a la justicia ambiental. Crédito: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

La SCJN ratificó la figura del interés legítimo, lo que permite el acceso a la tutela judicial en materia ambiental no solo a residentes colindantes, sino también a quienes resultan beneficiados por el denominado “entorno adyacente”.

El tribunal sostuvo que la protección debe evaluarse conforme al principio de precaución: la ausencia de certeza científica acerca de los beneficios de un ecosistema no justifica negar su resguardo ni desconocer el vínculo con los usuarios.

Adicionalmente, la Corte resaltó la carga dinámica de la prueba, obligando a las autoridades a justificar sus acciones y a los jueces a recabar pruebas adicionales cuando existan indicios de daño ambiental.

La decisión determinó que el juzgado federal encargado del caso no aplicó correctamente los criterios ambientales vigentes. Por esta razón, la SCJN ordenó devolver el expediente al juzgado de origen para reponer el procedimiento. El juez debe recabar más pruebas sobre los riesgos ecológicos y valorar con mayor exhaustividad las denuncias relacionadas con el Parque Nacional Benito Juárez.

El amparo, bajo revisión en el expediente 450/2025, deberá ser resuelto nuevamente conforme a los lineamientos que refuerzan la obligación institucional de vigilancia en zonas protegidas y el papel activo de las autoridades en la tutela ambiental.

Homenaje de la SCJN a militares caídos en operativo contra “El Mencho”

El Pleno de la SCJN rindió homenaje a los muertos en el operativo del pasado 22 de febrero. Crédito: X/@SCJN

En la misma sesión, la SCJN realizó un minuto de silencio en memoria de los integrantes de las Fuerzas Armadas fallecidos durante el operativo efectuado el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, contra el grupo dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

La sesión fue encabezada por Hugo Aguilar Ortiz, presidente del tribunal, quien propuso rendir homenaje a los militares caídos.

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que durante el enfrentamiento perdieron la vida 25 integrantes de la Guardia Nacional, un custodio, un agente de la Fiscalía estatal y una mujer civil.

Además, resultaron muertos 30 presuntos integrantes de la delincuencia organizada y tres colaboradores de “El Mencho”. El titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, transmitió sus condolencias oficiales y reconoció la entrega de los efectivos, respaldando a las familias a través de un comunicado institucional.