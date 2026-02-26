Senado aprueba reforma a la Ley del ISSSTE que incorpora “vivienda adecuada” y evitar despojo por fraude, intimidación o abuso

Senado modifica la Ley del ISSSTE para garantizar vivienda adecuada a trabajadores del estado. (Foto: Twitter@inmobiliarie)

Este miércoles 25 de febrero de 2026, el Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma a la Ley del ISSSTE que introduce el concepto de “vivienda adecuada” y fortalece la protección contra despojos motivados por fraude, intimidación o abuso. El pleno respaldó la iniciativa con 100 votos a favor, marcando un avance en la garantía de derechos para las personas trabajadoras del Estado.

Vivienda adecuada: del texto constitucional a la vida cotidiana

El dictamen aprobado responde a la reforma constitucional de 2024, que incorporó el derecho a una vivienda adecuada en la Constitución Mexicana. La senadora Gina Gerardina Campuzano, del PAN, subrayó que este paso “construye sobre el cimiento constitucional para hacerlo efectivo en la vida de las familias mexicanas”.

Explicó que, al actualizar y armonizar la Ley del ISSSTE con la Constitución y los tratados internacionales, se busca dotar de plena seguridad jurídica la tenencia de la vivienda.

La reforma implica que ninguna persona trabajadora sea despojada de su patrimonio a través de fraudes, intimidación o abusos. Además, establece que la vivienda garantice acceso real a servicios básicos: “Que el agua llegue a la cocina y no se dependa de una pipa una vez por semana y que prender la luz no sea un lujo”, ilustró la senadora Campuzano.

El Senado busca dar garantía de vivienda digna. CRÉDITO: FOVISSSTE

Criterios de habitabilidad y acceso a oportunidades

La adecuación de la ley también abarca condiciones de habitabilidad y ubicación. Se apunta a que las viviendas protejan de temperaturas extremas y no representen un riesgo para la salud. La senadora Campuzano precisó que una ubicación adecuada debe facilitar el acceso al trabajo, la escuela y oportunidades, evitando que el traslado diario sea un castigo.

Desde la perspectiva del PVEM, la senadora María del Rocío Corona Nakamura refrendó el respaldo a la reforma por colocar en el centro la dignidad de las personas trabajadoras y fortalecer el derecho a la vivienda con visión social. “Reconocer el derecho a la vivienda no se agota en tener un techo, sino en garantizar condiciones reales de bienestar”, afirmó durante la sesión.

El dictamen establece que, a partir de ahora, al otorgar créditos o construir viviendas, el referente será la vivienda adecuada, aquella que cumpla estándares mínimos de calidad, habitabilidad y seguridad.

Buscan que viviendas no pongan en riesgo la salud de las personas

La reforma se da en un contexto donde el propio ISSSTE registró en 2024 la entrega de más de 36 mil créditos hipotecarios por un monto superior a 32 mil millones de pesos. La senadora Corona Nakamura resaltó que no se puede permitir que esos recursos financien viviendas que pongan en riesgo la salud o la estabilidad de las personas servidoras públicas.

En este sentido, la reforma:

Refuerza la seguridad jurídica en la tenencia de vivienda.

Obliga a garantizar servicios básicos continuos.

Exige estándares mínimos de calidad, habitabilidad y buena ubicación.

Protege a las personas derechohabientes ante prácticas de fraude o abuso.

La iniciativa, que reforma el artículo 4, la fracción II del segundo párrafo del artículo 109, el inciso a) de la fracción I del artículo 169 y el artículo 178 de la Ley del ISSSTE, fue remitida a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo previsto en el artículo 72 constitucional.