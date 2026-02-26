México

Realza la mirada: los colores de sombras que favorecen a los ojos marrones

Desde tonos morados hasta destellos dorados, existe una variedad de sombras que pueden transformar completamente la expresión de quienes quieren cambiar de look sin perder naturalidad

La versatilidad de los ojos
La versatilidad de los ojos marrones ofrece una amplia gama de opciones de maquillaje para realzar la mirada en cualquier ocasión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La versatilidad cromática de los ojos marrones ha sido subestimada en el mundo del maquillaje, aunque especialistas, pues diversos sitios coinciden en que este color admite una amplia gama de sombras y delineadores.

Las opciones no solo realzan la profundidad natural de la mirada, sino que también permiten experimentar con estilos que se adaptan tanto a la rutina diaria como a eventos especiales.

Lejos de restringirse a los clásicos tonos café, quienes tienen ojos marrones tienen a su disposición alternativas que van del morado al dorado, pasando por azules y verdes intensos. El objetivo es convertir el color natural en el centro de atención del rostro.

Las sombras en tonos morado,
Las sombras en tonos morado, azul, dorado y verde permiten resaltar la profundidad y luminosidad natural de los ojos marrones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sombras recomendadas y cómo aplicarlas para destacar los ojos marrones

Seleccionar tonalidades que contrasten con el matiz natural de los ojos marrones es clave para lograr una mirada expresiva y luminosa. Los siguientes colores se destacan por su capacidad para resaltar este tono ocular:

  • Morado: Intensifica el matiz cálido del iris y aporta sofisticación.
  • Azul: Genera contraste y aporta frescura, sobre todo en sus versiones metálicas.
  • Dorado y cobre: Realzan la calidez y otorgan un efecto radiante, ideal para la noche.
  • Verde: Aporta originalidad y destaca la profundidad del ojo marrón.
  • Rosa: Brinda un aspecto juvenil y suave, recomendable para el día.
  • Negro y café oscuro: Definen la mirada y permiten efectos ahumados elegantes.

El uso de sombras en acabados mate o glitter amplía el espectro de posibilidades. La aplicación de brillo metálico en el lagrimal o en el centro del párpado crea puntos de luz que intensifican el efecto visual, mientras que las variantes mate permiten lograr un maquillaje sobrio y pulido.

El maquillaje para ojos marrones
El maquillaje para ojos marrones admite tanto acabados mate como glitter, creando estilos sobrios o llamativos según la preferencia personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Delineadores de colores: una herramienta clave para personalizar el maquillaje

La tendencia actual supera la hegemonía del delineador negro. De hecho, algunas marcas han ampliado la gama de tonos disponibles en delineadores líquidos, crayón y plumón. Entre los más recomendados para ojos marrones están:

  • Verde oliva o esmeralda
  • Dorado metálico
  • Café intenso
  • Morado profundo
  • Azul eléctrico

El uso de estos delineadores en combinación con las sombras genera resultados visuales más llamativos y sofisticados. La personalización del maquillaje es uno de los grandes atractivos de las tendencias actuales, permitiendo adaptar el estilo a cada ocasión y personalidad.

Experimentar con paletas de colores
Experimentar con paletas de colores vibrantes y neutros es clave para descubrir combinaciones que favorecen la expresión del ojo marrón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experimentación: la clave para aprovechar la versatilidad de los ojos marrones

Practicar con diferentes paletas y técnicas resulta esencial para descubrir qué combinaciones favorecen más a cada persona. Probar mezclas de tonos llamativos y neutros, además de alternar entre acabados mate y glitter, ayuda a crear maquillajes únicos que reflejan la individualidad de quienes los portan.

Las principales marcas de belleza coinciden: la versatilidad cromátican es la gran ventaja del maquillaje para ojos marrones. La variedad de productos en el mercado, desde sombras vibrantes hasta delineadores de colores, facilita la creación de propuestas personalizadas.

Así, quienes tienen ojos marrones pueden destacar su mirada en cualquier contexto y ocasión, optando por estilos discretos o más audaces según lo requiera el momento.

